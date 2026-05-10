Μουντιάλ 2026: To Ιράν ζητά 10 εγγυήσεις για να συμμετάσχει

Η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι η εθνική ομάδα του Ιράν θα συμμετάσχει κανονικά στο Μουντιάλ του 2026, ζητώντας όμως σειρά εγγυήσεων από τη FIFA και τις διοργανώτριες χώρες εν μέσω αυξανόμενων πολιτικών εντάσεων.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό από τις 11 Ιουνίου.

Σε ανακοίνωσή της, η ιρανική ομοσπονδία ανέφερε ότι η ομάδα θα αγωνιστεί «χωρίς καμία υποχώρηση από τις πεποιθήσεις, την κουλτούρα και τις αρχές μας», προσθέτοντας ότι οι διοργανωτές «οφείλουν να λάβουν υπόψη τις ανησυχίες μας».

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Mehdi Taj, αποκάλυψε ότι το Ιράν έχει καταθέσει στη FIFA δέκα όρους για τη συμμετοχή του στη διοργάνωση.

Μεταξύ άλλων, η Τεχεράνη ζητά διαβεβαιώσεις ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές, προπονητές και αξιωματούχοι της αποστολής θα λάβουν βίζα εισόδου, ακόμη και όσοι έχουν υπηρετήσει στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Το θέμα έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και ο Καναδάς χαρακτηρίζουν την οργάνωση τρομοκρατική.

Οι δηλώσεις έγιναν λίγες εβδομάδες αφού δεν επιτράπηκε στον Τατζ να εισέλθει στον Καναδά πριν από συνέδριο της FIFA, με τοπικά μέσα να αναφέρουν ότι η απόφαση συνδεόταν με τις σχέσεις του με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ο Τατζ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη ζητά εγγυήσεις από τη FIFA για τον σεβασμό της ιρανικής αποστολής, της σημαίας και του εθνικού ύμνου κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Το ζήτημα των θεωρήσεων εισόδου ενδέχεται να επηρεάσει ακόμη και βασικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας, όπως τον αρχηγό της εθνικής και επιθετικό του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρεμί, ο οποίος έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική στρατιωτική του θητεία στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Το Ιράν έχει κληρωθεί στον 7ο όμιλο μαζί με το Βέλγιο, τη Νέα Ζηλανδία και την Αίγυπτο και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στη Νέα Ζηλανδία.

Η εθνική Ιράν έχει προκριθεί σε τέσσερα συνεχόμενα Μουντιάλ και συνολικά επτά φορές στην ιστορία της, χωρίς όμως να έχει καταφέρει ποτέ να περάσει από τη φάση των ομίλων.

Με πληροφορίες από Associated Press, BBC