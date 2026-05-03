Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0: Χωρίς νικητή το «αθηναϊκό ντέρμπι», ανοιχτή η «μάχη» για το πρωτάθλημα

Ο Παναθηναϊκός άντεξε με δέκα παίκτες από το πρώτο ημίχρονο και κράτησε στο 0-0 την ΑΕΚ, σε ένα ντέρμπι που άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς στη μάχη του τίτλου της Super League Greece.

Το παιχνίδι άλλαξε μορφή νωρίς, όταν στο 18’ ο Ερνάντεθ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, ανατρέποντας τον Ζίνι σε προφανή θέση για γκολ. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ΑΕΚ είχε την κατοχή και τις ευκαιρίες, αλλά βρήκε απέναντί της τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, Αλμπάν Λαφόν.

Η πρώτη μεγάλη φάση ανήκε στην ΑΕΚ στο 10’, με τον Περέιρα να δοκιμάζει σουτ μέσα από την περιοχή και τον Λαφόν να αποκρούει δύσκολα. Λίγο αργότερα, ο Κοϊτά απείλησε με φάουλ που πέρασε οριακά άουτ, ενώ μετά την αποβολή οι «κιτρινόμαυροι» πίεσαν ακόμη περισσότερο.

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Πίεσε η «Ένωση», δεν βρήκε δίχτυα

Στο 30’, ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά από κόρνερ, αλλά ο Λαφόν έκανε ακόμη μία εντυπωσιακή επέμβαση. Ο Παναθηναϊκός, παρότι με παίκτη λιγότερο, είχε τη δική του στιγμή στο 39’, όταν ο Κυριακόπουλος σούταρε στην κίνηση, όμως ο Στρακόσια αντέδρασε σωστά.

Στην επανάληψη, η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει. Στο 55’, ο Βάργκα βρέθηκε σε τετ α τετ, αλλά ο Λαφόν κράτησε το μηδέν με νέα μεγάλη απόκρουση. Λίγο αργότερα, ο Τεττέη απάντησε για τον Παναθηναϊκό, όμως το σουτ του πέρασε άουτ.

Οι ευκαιρίες διαδέχονταν η μία την άλλη, κυρίως για την ΑΕΚ. Στο 79’, ο Ζοάο Μάριο δοκίμασε ένα τεχνικό σουτ, με τον Λαφόν να απομακρύνει εντυπωσιακά. Στο 84’, ο Στρακόσια απάντησε με δύσκολη επέμβαση σε σουτ του Τσέριν, ενώ στη συνέχεια ο Καλάμπρια έχασε απίστευτη ευκαιρία από κοντά, στέλνοντας τη μπάλα εκτός στόχου.

Στις καθυστερήσεις, ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά σε ένα «κλεμμένο» τρίποντο, όμως το πλασέ του Μπακασέτα πέρασε λίγο άουτ.