Μονακό - Ολυμπιακός 82-105:  Οι «Ερυθρόλευκοι» κέρδισαν τη σειρά και πήραν εισιτήριο για Final Four

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 105-82 της Μονακό εκτός έδρας και εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ολοκληρώνοντας τη σειρά των playoffs χωρίς ήττα.

Με τη νίκη στο Μόντε Κάρλο, οι «ερυθρόλευκοι» σφράγισαν την πέμπτη συνεχόμενη παρουσία τους στην τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία φέτος θα διεξαχθεί στην Αθήνα (22-24 Μαΐου). Παράλληλα, έγιναν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε εισιτήριο για το Final Four.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, παρά το αρχικό προβάδισμα της Μονακό στα πρώτα λεπτά. Ο Τόμας Γουόκαπ έδωσε ώθηση στην επίθεση με εύστοχα τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ στη συνέχεια ο Εβάν Φουρνιέ ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο, διευρύνοντας τη διαφορά.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με σημαντικό προβάδισμα (40-61), έχοντας υψηλά ποσοστά ευστοχίας από την περιφέρεια και σαφή υπεροχή στη δημιουργία, με περιορισμένα λάθη. Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος, με τη διαφορά να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και να φτάνει ακόμη και πάνω από τους 20 πόντους.

Η Μονακό επιχείρησε να αντιδράσει στην τρίτη περίοδο, μειώνοντας προσωρινά, χωρίς όμως να καταφέρει να επιστρέψει ουσιαστικά στη διεκδίκηση του αγώνα. Στην τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός απάντησε σε κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης και «κλείδωσε» τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Φουρνιέ με 22 πόντους, ενώ σημαντική συμβολή είχαν επίσης οι Πίτερς και Γουόκαπ. Συνολικά, η ελληνική ομάδα παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση, με υψηλή ευστοχία στα τρίποντα και σαφή υπεροχή στα ριμπάουντ και στις ασίστ.

Ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον την προσοχή του στον ημιτελικό, όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Φενέρμπαχτσε ή Ζάλγκιρις Κάουνας, που διεκδικούν την πρόκριση από το άλλο ζευγάρι της σειράς.