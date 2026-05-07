Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δικαιολογεί τις τιμές των εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο με έναν ανακριβή ισχυρισμό

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, προσπάθησε να δικαιολογήσει τις εξωφρενικά υψηλές τιμές των εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ισχυριζόμενος εσφαλμένα ότι οι φθηνότερες θέσεις για να παρακολουθήσει κανείς αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ κολεγίων των ΗΠΑ κοστίζουν 300 δολάρια.

Ο Ινφαντίνο υπερασπίστηκε την πολιτική της FIFA για τα εισιτήρια ενόψει της σφοδρής κριτικής και των νομικών ενεργειών από την Ένωση Φιλάθλων Ποδοσφαίρου Ευρώπης (Football Supporters Europe/FSE) — την ομάδα οπαδών που χαρακτήρισε τις τιμές «εκβιαστικές» και «τεράστια προδοσία» — και μάλιστα αστειεύτηκε ότι θα αγόραζε ένα χοτ ντογκ και μια κόκα-κόλα σε κάθε οπαδό που θα πλήρωνε 2 εκατομμύρια δολάρια για ένα εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αν και οι τιμές των εισιτηρίων για τους πιο δημοφιλείς αγώνες κολεγίων της NCAA μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και αυτές των αγώνων της NFL, οι ιστοσελίδες πώλησης εισιτηρίων TickPick και SeatGeek αναφέρουν ότι οι τιμές για τους αγώνες κολεγίων ξεκινούν από μόλις 30 δολάρια — το 10% αυτού που ισχυρίζεται ο Ινφαντίνο.

Τι ανέφερε ο Ιφαντίνο για τις ψηλές τιμές των εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο Ινφαντίνο δήλωσε στη Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου Μίλκεν στο Μπέβερλι Χιλς του Λος Άντζελες ότι το 25% των εισιτηρίων για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου κοστίζουν λιγότερο από 300 δολάρια.

«Δεν μπορείς να πας να δεις στις ΗΠΑ έναν αγώνα κολεγίου, πόσο μάλλον έναν κορυφαίο επαγγελματικό αγώνα συγκεκριμένου επιπέδου, με λιγότερα από 300 δολάρια», είπε ο Ινφαντίνο. «Και εδώ μιλάμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Ο ισχυρισμός του Ινφαντίνο σχετικά με το «κορυφαίο επαγγελματικό άθλημα» φαίνεται επίσης ανακριβής, καθώς τα εισιτήρια για τον αγώνα της ομάδας μπέιζμπολ των New York Yankees εναντίον των Texas Rangers πωλούνται αυτή τη στιγμή από μόλις 11 δολάρια.

Ο πρόεδρος της FIFA δήλωσε ότι αν τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου πωλούνταν σε πολύ χαμηλή τιμή, θα κατέληγαν να μεταπωληθούν, και ότι η FIFA ήταν υποχρεωμένη να εκμεταλλευτεί τους νόμους των ΗΠΑ που επιτρέπουν τη μεταπώληση εισιτηρίων για χιλιάδες δολάρια πάνω από την ονομαστική τους αξία. Η FIFA διαθέτει τη δική της επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης εισιτηρίων και λαμβάνει προμήθεια 30% από κάθε μεταπώληση.

«Πρέπει να εξετάσουμε την αγορά — βρισκόμαστε στην αγορά όπου η ψυχαγωγία είναι η πιο ανεπτυγμένη στον κόσμο. Επομένως, πρέπει να εφαρμόζουμε τις τιμές της αγοράς», δήλωσε.

«Στις ΗΠΑ επιτρέπεται επίσης η μεταπώληση εισιτηρίων. Επομένως, αν πουλούσατε εισιτήρια σε τιμή που είναι πολύ χαμηλή, αυτά τα εισιτήρια θα μεταπωλούνταν σε πολύ υψηλότερη τιμή. Και στην πραγματικότητα, παρόλο που ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι τιμές των εισιτηρίων μας είναι υψηλές, αυτά καταλήγουν τελικά στην αγορά μεταπώλησης σε ακόμη υψηλότερη τιμή, υπερδιπλάσια από τη δική μας».

Τέσσερις θέσεις για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ έχουν διαφημιστεί στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης εισιτηρίων της FIFA προς 2,3 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία.

«Αν κάποιοι βγάλουν στην αγορά μεταπώλησης εισιτήρια για τον τελικό στα 2 εκατομμύρια δολάρια, πρώτον, αυτό δεν σημαίνει ότι τα εισιτήρια κοστίζουν 2 εκατομμύρια δολάρια», πρόσθεσε ο Ινφαντίνο. «Και δεύτερον, δεν σημαίνει ότι κάποιος θα αγοράσει αυτά τα εισιτήρια. Και αν κάποιος αγοράσει ένα εισιτήριο για τον τελικό στα 2 εκατομμύρια δολάρια, θα του φέρω προσωπικά ένα χοτ ντογκ και μια κόκα-κόλα για να βεβαιωθώ ότι θα έχει μια υπέροχη εμπειρία».

Η FSE κατέθεσε αγωγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο, στοχεύοντας τη FIFA για τις «υπερβολικές τιμές των εισιτηρίων» για το τουρνουά.

Με πληροφορίες από Times