Μονακό - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Τη Μονακό αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε ο Ολυμπιακό για το τρίτο παιχνίδι των playoffs της EuroLeague, με τους Πειραιώτες να επικρατούν στις πρώτες δύο αναμετρήσεις με 91-70 και 94-64 αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός, εάν επικρατήσει απόψε της Μονακό, θα προκριθεί στο Final 4 της EuroLeague, που φέτος διοργανώνεται στην Αθήνα.

Το τζάμπολ του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 20:45 και η μετάδοση θα γίνει από το Novasports Prime.

Μονακό - Ολυμπιακός: Τι έγινε στην προηγούμενη αναμέτρηση

Όσον αφορά στον προηγούμενο αγώνα, όπου επικράτησε με 94-64, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, «χτίζοντας» διαφορά ήδη από το πρώτο ημίχρονο, όπου κυριάρχησε και στις δύο πλευρές του παρκέ. Το επιμέρους 31-8 της δεύτερης περιόδου αποδείχθηκε καθοριστικό, μετατρέποντας το ματς σε τυπική διαδικασία από πολύ νωρίς.

Με εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και υψηλά ποσοστά ευστοχίας, οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν το πρώτο μέρος με διψήφιο αριθμό ασίστ και μόλις ένα λάθος, δείγμα της απόλυτης συγκέντρωσης και πειθαρχίας στο παιχνίδι τους.

Πρωταγωνιστής για ακόμη ένα ματς ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έδωσε τον τόνο επιθετικά από νωρίς, ενώ πολύτιμες λύσεις πρόσφεραν και οι Έβαν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κόρι Τζόσεφ. Ο Ολυμπιακός χτύπησε τόσο από την περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι, εκμεταλλευόμενος πλήρως τα αμυντικά κενά της Μονακό.

Από την άλλη πλευρά, η γαλλική ομάδα εμφανίστηκε με σημαντικές απουσίες και δεν κατάφερε ποτέ να ακολουθήσει τον ρυθμό. Η αποβολή του Μάικ Τζέιμς στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά και η απουσία βασικών παικτών, επηρέασαν ακόμη περισσότερο την εικόνα της, που έδειχνε ήδη να «λυγίζει» απέναντι στην ένταση του Ολυμπιακού.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα δεν άλλαξε. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο χωρίς να απειληθούν, με τη διαφορά να ξεπερνά ακόμη και τους 30 πόντους. Η άμυνα παρέμεινε σταθερά σε υψηλό επίπεδο, ενώ στην επίθεση η ομάδα συνέχισε να βρίσκει εύκολες λύσεις.