Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα στους οκτώ συλληφθέντες 

Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα ασκήθηκε στους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Οι οκτώ μεταφέρθηκαν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στον Εισαγγελέα για την ένοπλη ληστεία, που σημειώθηκε τη Δευτέρα (11/5) σε τράπεζα στην Τιθορέα Φθιώτιδας.

Στην ποινική δίωξη περιλαμβάνονται πέντε κακουργήματα και σωρεία πλημμελημάτων, με τους συλληφθέντες να παραπέμπονται στον ανακριτή.

Ειδικότερα, τα πέντε κακουργήματα είναι: Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας.

Ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, τους έχει ασκηθεί δίωξη και για σωρεία πλημμεληματικών πράξεων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εισαγγελέας μελέτησε για αρκετή ώρα τη δικογραφία, για να καταλήξει στις κατηγορίες που τους απήγγειλε. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς, περιλαμβάνονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρικές καταθέσεις και πολλά ακόμα στοιχεία.

Τα άτομα που έχουν συλληφθεί βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη και έχουν παραπεμφθεί στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.