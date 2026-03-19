Cade Cunningham: Ο αστέρας του ΝΒΑ διαγνώστηκε με πνευμοθώρακα

Με πνευμοθώρακα διαγνώστηκε ένας από τους υποψήφιους για το βραβείο MVP του NBA και άσος των Ντιτρόιτ Πίστονς, Κέιντ Κάνινγκχαμ (Cade Cunningham).

Ο Cade Cunningham αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για άγνωστο, αλλά εκτεταμένο, χρονικό διάστημα μετά τη διάγνωσή του με πνευμοθώρακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN και του δημοσιογράφου Σαμς Σαράνια, η κατάσταση του πνεύμονα του 24χρονου γκαρντ χαρακτηρίζεται ως ήπια, ωστόσο απαιτείται χρόνος αποκατάστασης.

Ο Κάνινγκχαμ, που φέτος βρίσκεται ανάμεσα στους βασικούς υποψήφιους για το βραβείο MVP του NBA, τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Τρίτης απέναντι στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς. Αρχικά, η ομάδα έκανε λόγο για μυϊκούς σπασμούς στην πλάτη.

Just in: Detroit Pistons star Cade Cunningham has been diagnosed with a collapsed lung and is expected to miss an extended period of time, sources tell ESPN. pic.twitter.com/JIHABIIOY5 — Shams Charania (@ShamsCharania) March 19, 2026

Cade Cunningham: Τι είναι ο πνευμοθώρακας

Ο πνευμοθώρακας είναι μια κατάσταση κατά την οποία μπαίνει αέρας ανάμεσα στον πνεύμονα και το θωρακικό τοίχωμα, με αποτέλεσμα ο πνεύμονας να «συμπιέζεται» και να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά.

Ως προς τα συμπτώματα, προκαλεί ξαφνικό πόνο στο στήθος, δύσπνοια (δυσκολία στην αναπνοή), ταχύπνοια ή αίσθημα πίεσης, τραυματισμό (π.χ. πτώση, χτύπημα), έντονη καταπόνηση.

Ο πνευμοθώρακας διαχωρίζεται σε ήπιο, όπου μπορεί να υποχωρήσει από μόνος του και σε πιο σοβαρή νόσο, όπου συνιστάται η νοσηλεία ή παρέμβαση με σωληνάκι, για να φύγει ο αέρας από τους πνεύμονες.

Με πληροφορίες από το ESPN

