Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: Στο νοσοκομείο ο ιστορικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το απόγευμα της Κυριακής, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία στο Old Trafford λίγο πριν την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με το Sky News, ο 84χρονος ιστορικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, «είναι σε εγρήγορση και υποβάλλεται σε προληπτικούς ελέγχους», χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.

Ο Φέργκιουσον βρισκόταν στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση, όπως συνηθίζει, καθώς παραμένει στενά συνδεδεμένος με τον σύλλογο, ακόμα και μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Sir Alex Ferguson was taken to hospital after falling unwell at Old Trafford shortly before Manchester United's match against Liverpool.



Sources stressed it was a precautionary move and not an emergency situation as Ferguson was taken from the stadium in an ambulance.



Club… pic.twitter.com/Dkqb6IzELO — BBC Sport (@BBCSport) May 3, 2026

Ποιος είναι ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Υπήρξε προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για 27 χρόνια (1986–2013), οδηγώντας την ομάδα σε μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας της.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του κατέκτησε συνολικά 38 τρόπαια, μεταξύ των οποίων 13 πρωταθλήματα Αγγλίας και δύο Champions League, μετατρέποντας τη Γιουνάιτεντ σε παγκόσμια δύναμη.

Μετά την αποχώρησή του το 2013, διατήρησε ρόλο πρεσβευτή στον σύλλογο έως το 2025 και παραμένει τακτικός θεατής των αγώνων, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.

Με πληροφορίες από Sky News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ένοχος σε επαναληπτική δίκη ο Χάρι Μαγκουάιρ για το επεισόδιο στη Μύκονο