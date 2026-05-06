Euroleague: Δεν συνέχισε το σερί νικών ο Παναθηναϊκός επί της Βαλένθια στη σειρά των playoffs

Οι Ισπανοί επικράτησαν των «πρασίνων» με τελικό σκορ 87-91

Φωτογραφία: Eurokinissi
Η Βαλένθια επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και επικράτησε του Παναθηναϊκού με 91-87 στο Game 3 των playoffs, κάνοντας το break στη σειρά.

Οι Ισπανοί μπήκαν δυνατά, εκμεταλλεύτηκαν την κυριαρχία τους στα ριμπάουντ και τις γρήγορες επιθέσεις στο ανοιχτό γήπεδο, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο +13 (52-39).

Στην τρίτη περίοδο ανέβασαν τη διαφορά ακόμη και στους 19 πόντους, δείχνοντας να ελέγχουν πλήρως το παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στο φινάλε, με τους Ρογκαβόπουλο, Σορτς και Χέιζ-Ντέιβις να οδηγούν την αντεπίθεση και να μειώνουν σε απόσταση μιας κατοχής (90-87) στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή, καθώς ο Ρογκαβόπουλος αστόχησε στις τελευταίες προσπάθειες, με τη Βαλένθια να φτάνει στη μεγάλη νίκη.

