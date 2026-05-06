Νέο επεισόδιο στη Ρεάλ Μαδρίτης: Βαλβέρδε και Τσουαμενί έφτασαν κοντά στο «να πιαστούν στα χέρια»

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε εκτός στόχων από νωρίς, με τον εκνευρισμό να είναι πλέον έκδηλος

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε ενεπλάκη στον νέο καβγά εντός της Ρεάλ Μαδρίτης / Φωτ.: Instagram
Εκτός στόχων έμεινε η Ρεάλ Μαδρίτης, με τον αποκλεισμό της από το Champions League και την «απώλεια» του Κυπέλλου Ισπανία από την Μπαρτσελόνα, να προκαλούν εκνευρισμό στα αποδυτήρια της ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, μετά το επεισόδιο με τον Ρούντιγκερ, ο οποίος χαστούκισε συμπαίκτη του, οι Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί έφτασαν πολύ κοντά στο να πιαστούν στα χέρια κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Τετάρτης (6/5), έπειτα από έντονη λογομαχία που ξεκίνησε σε προπονητικό διπλό.

Όλα φαίνεται πως άρχισαν μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα, με τους δύο ποδοσφαιριστές να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες, να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο και να σπρώχνονται μπροστά στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Η ένταση, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, συνεχίστηκε ακόμη και στα αποδυτήρια, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο προπονητικό κέντρο των «μερένχες».

Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός στόχων από νώρις

Η κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης θεωρείται πλέον ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η ομάδα έχει χάσει όλους τους βασικούς στόχους της σεζόν και η απογοήτευση έχει αρχίσει να επηρεάζει σοβαρά τις σχέσεις εντός του γκρουπ.

Η Marca αναφέρει ακόμη πως υπάρχουν ποδοσφαιριστές που πλέον δεν διατηρούν καν επαφές μεταξύ τους, ενώ προβληματική χαρακτηρίζεται και η συνύπαρξη με τον Άλβαρο Αρμπελόα, σε ένα περιβάλλον όπου η πίεση έχει οδηγήσει στα άκρα την καθημερινότητα της ομάδας.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη για τον καβγά στη Ρεάλ Μαδρίτης, ανάμεσα στους Αντόνιο Ρούντιγκερ και Άλβαρο Καρέρας, ο οποίος είχε σημειωθεί επίσης σε προπόνηση. Παρότι δημόσια επιχειρήθηκε να υποβαθμιστεί το θέμα, το κλίμα στο εσωτερικό της Ρεάλ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο.

Μάλιστα, όλα αυτά συμβαίνουν λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, την Κυριακή (10/5), σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει οριστικά τον τίτλο υπέρ των «μπλαουγκράνα».

