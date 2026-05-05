Επεισόδιο εντός της Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ρούντιγκερ χαστούκισε συμπαίκτη του στα αποδυτήρια

Επεισόδιο βίας φέρεται να σημειώθηκε ανάμεσα σε παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Νωρίτερα, ο ισπανικός ραδιοφωνικός σταθμός Onda Cero μετέδωσε ότι ο 33χρονος Γερμανός αμυντικός Αντόνιο Ρούντιγκερ χαστούκισε συμπαίκτη του.

Αν και τα περισσότερα αθλητικά μέσα ενημέρωσης δεν ανέφεραν το όνομα του άλλου παίκτη, ο ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε ότι ο Ρούντιγκερ χαστούκισε τον 23χρονο Ισπανό αριστερό αμυντικό, Άλβαρο Καρέρας, στο πρόσωπο.

Το συμβάν φέρεται να εκτυλίχθηκε στα αποδυτήρια, μετά από προπόνηση, πριν από περίπου δύο εβδομάδες, λίγο μετά τον αποκλεισμό από την Μπάγερν στο Champions League.

Αφορμή για το επεισόδιο ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας καβγάς ανάμεσα στους παίκτες, ο οποίος, όπως αναφέρεται, δεν ήταν ο πρώτος.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε η The Athletic, κατονομάζοντας όμως μόνο τον Ρούντιγκερ και όχι τον άλλο παίκτη που ενεπλάκη, σημειώνοντας ότι ο αμυντικός ζήτησε συγγνώμη και κάλεσε τον συμπαίκτη του στο σπίτι του.

