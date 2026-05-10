Πρωταθλήτρια Ελλάδας η ΑΕΚ: Κέρδισε με 2-1 τον Παναθηναϊκό

Η «Ένωση» έχανε με 1-0 μέχρι τη μεγάλη ανατροπή από τα τέρματα του Ζίνι και του Ζοάο

Φωτογραφία: Eurokinissi
Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 2-1.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η «Ένωση» έχανε με 1-0 από τον Παναθηναϊκό, μέχρι να γίνει η μεγάλη ανατροπή και να κατάφερει με τέρματα του Ζίνι και του Ζοάο Μάριο να στεφθεί πρωταθλήτρια, αφού Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι σημαντικές στιγμές του αγώνα

ΓΚΟΛ: 72′ Ζίνι, 90+6′ Ζοάο Μάριο / 63′ Τεττέη
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 18′ Μουκουντί, 34′ Ρέλβας / 42′ Καλάμπρια
ΚΟΚΚΙΝΕΣ:
ΔΟΚΑΡΙ: 75′ Ζίνι / 63′ Τσέριν

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν (86′ Ζοάο Μάριο), Πινέδα, Κοϊτά (86′ Μάνταλος), Περέιρα (63′ Ζίνι), Βάργκα, Γιόβιτς.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κουντούρης (74′ Σιώπης), Παντελίδης (73′ Ζαρουρί), Ταμπόρδα (84′ Τζούρισιτς), Αντίνο (79′ Γιάγκουσιτς), Τεττέη (84′ Πάντοβιτς).

Με πληροφορίες από ΕΡΤsports

