ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1: Νίκη και παραμένει στην κούρσα του τίτλου

Ο ΠΑΟΚ «πήρε» το ντέρμπι και κυνηγάει την ΑΕΚ στην κούρσα για το πρωτάθλημα

Παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό / Φωτ.: Eurokinissi
Ο ΠΑΟΚ, μετά την απώλεια του Κυπέλλου, επικράτησε με 3-1 του Ολυμπιακού στην Τούμπα, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για τον τίτλο στη Super League.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για τον ΠΑΟΚ ήταν ο επιθετικός του, Αλεξάντερ Γιερεμέγιεφ, που πέτυχε δύο γκολ και οδήγησε τον «Δικέφαλο του Βορρά» στη νίκη, ενώ σκόρερ χρίστηκε και ο Ζίβκοβιτς.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων, οι οποίοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και παραμένει στο κυνήγι της κορυφής, σε μια από τις πιο αμφίρροπες σεζόν των τελευταίων ετών.

Για τον Ολυμπιακό, η ήττα αποτελεί πισωγύρισμα στη μάχη του τίτλου, καθώς χάνει έδαφος και καλείται πλέον να αναζητήσει άμεσα αντίδραση στα επόμενα παιχνίδια.

