Τάε κβον ντο: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Στέλλα Μαρεντάκη

Η Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τάε κβον ντο, που διεξάγεται στο Μόναχο.

Στη φάση των «16», η 20χρονη πρωταθλήτρια επικράτησε με 2-0 της Ιζίλ Ζαφέρ από την Τουρκία, για να ξεπεράσει στη συνέχεια το εμπόδιο της Ντόρις Πόλε από την Κροατία στα προημιτελικά.

Στον ημιτελικό, η Στέλλα Μαρεντάκη με μια εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη αργυρή Ολυμπιονίκη από τη Σερβία, Αλεξάντρα Πέρισιτς, πήρε τη νίκη.

Στον τελικό βρέθηκε αντιμέτωπη με την Λουάνα Μάρτον από την Ουγγαρία, η οποία ισοφάρισε προσωρινά σε 4-4. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέβασε ρυθμό και κατέκτησε τον πρώτο γύρο με 16-6. Στο δεύτερο μέρος διατήρησε το προβάδισμά της κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο.

