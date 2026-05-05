Αντετοκούνμπο, Καραλής, Κούζμα δείπνησαν μαζί: «Υπέροχες ελληνικές βραδιές»

Τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Κάιλ Κούζμα δείπνησαν μαζί.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο Κάιλ Κούζμα, δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία φαίνεται να απολαμβάνει το δείπνο του στην Αθήνα, μαζί με τον Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο καθώς και τον Εμμανουήλ Καραλή.

Οι τρεις συμπαίκτες στους Μπακς, δείπνησαν σε εστιατόριο με θέα τη θάλασσα, ενώ στην παρέα τους, ήταν και ο Ολυμπιονίκης και καλός φίλος των Αντετοκούνμπο, Εμμανουήλ Καραλής.

«Ευγνώμων για τους αληθινούς φίλους που σε εμπνέουν και σε ωθούν σε όλους τους τομείς της ζωής!!! Υπέροχες ελληνικές βραδιές» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Κάιλ Κούζμα.

Επίσης, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Κάιλ Κούζμα βρέθηκαν, πριν λίγες μέρες, στο ΣΕΦ όπου παρακολούθησαν το δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό για τα πλέι οφ της Euroleague.