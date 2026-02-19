Peaky Blinders: Νέο τρέιλερ της ταινίας - Ο Tommy Shelby σε διαμάχη με τον γιο του

Το Netflix κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για την ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man», με τον πρωταγωνιστή της αρχικής τηλεοπτικής σειράς Cillian Murphy να επιστρέφει ως Tommy Shelby.

Όπως αποκαλύπτεται στο νέο τρέιλερ, ο Barry Keoghan υποδύεται τον ενήλικα Duke Shelby, τον νόθο γιο του Tommy που τώρα ηγείται της συμμορίας Peaky Blinders.

Το τρέιλερ δείχνει ότι οι Peaky Blinders τρομοκρατούν την Αγγλία, η οποία βρίσκεται σε αναταραχή κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η υπόθεση της νέας ταινίας Peaky Blinders

«Ο γιος σου διευθύνει τους Peaky Blinders σαν να είναι ξανά το 1919», λέει η Ada Shelby (Sophie Rundle) στον Tommy, ο οποίος αναγκάζεται να επιστρέψει στον βίαιο, παλιό τρόπο ζωής του και να αντιταχθεί στον Duke. Ο Tim Roth υποδύεται έναν Βρετανό που είναι υπέρ των φασιστών, ο οποίος προσφέρει στον Duke έναν τρόπο να υποστηρίξει τη Γερμανία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τελικά, ο Tommy πρέπει να υπενθυμίσει σε όλους ποιος είναι και να αντιταχθεί στον Duke για να σώσει την πόλη του.

Εκτός από τους Murphy και Rundle, οι Stephen Graham και Ned Dennehy επιστρέφουν ως σύμμαχοι της οικογένειας Shelby, Hayden Stagg και Charlie Strong, αντίστοιχα. Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης σε νέους ρόλους οι Rebecca Ferguson και Jay Lycurgo.

Ο Tom Harper, που σκηνοθέτησε αρκετά επεισόδια της αρχικής σειράς «Peaky Blinders», σκηνοθετεί την ταινία. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο BBC το 2013, με το Netflix να αποκτά αργότερα τα δικαιώματα για τις ΗΠΑ. Το «Peaky Blinders» τελείωσε το 2022 μετά από έξι σεζόν. Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Βρετανό σεναριογράφο Steven Knight.

Μια σειρά sequel επιλέχθηκε για δύο σεζόν από το Netflix και το BBC, με τον Murphy ως εκτελεστικό παραγωγό. Σύμφωνα με την περιγραφή της πλοκής, διαδραματίζεται μετά το «The Immortal Man».

Το «Peaky Blinders: The Immortal Man» θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 20 Μαρτίου.

Με πληροφορίες από Variety