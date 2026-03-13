Τραμπ για Ιράν: «Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους παρανοϊκούς αλήτες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «καταστρέφουν ολοκληρωτικά» το ιρανικό καθεστώς, σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Στο μήνυμά του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν ήδη εξουδετερώσει μεγάλο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης, ισχυριζόμενος ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά καταστραφεί, ενώ πύραυλοι και drones «αποδεκατίζονται».

«Διαθέτουμε απαράμιλλη ισχύ πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο - δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους παρανοϊκούς αλήτες.», γράφει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στην εφημερίδα The New York Times, κατηγορώντας την ότι παρουσιάζει μια λανθασμένη εικόνα της σύγκρουσης και ότι υποβαθμίζει τις αμερικανικές επιτυχίες.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «απαράμιλλη ισχύ πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο», προαναγγέλλοντας περαιτέρω εξελίξεις μέσα στην ημέρα.

Η ανάρτηση περιλαμβάνει ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά της ιρανικής ηγεσίας, την οποία ο πρόεδρος χαρακτήρισε υπεύθυνη για δεκαετίες επιθέσεων κατά αμάχων σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, τόνισε ότι θεωρεί «τιμή» τον ρόλο του ως 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη σύγκρουση.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Καταστρέφουμε ολοκληρωτικά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν - στρατιωτικά, οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο - ωστόσο, αν διαβάσει κανείς τους αποτυχημένους New York Times, θα νόμιζε λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε.

Το ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία του δεν υπάρχει πλέον, οι πύραυλοι, τα drones και οτιδήποτε άλλο διαθέτουν αποδεκατίζονται, ενώ οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης.

Διαθέτουμε απαράμιλλη ισχύ πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο - δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους παρανοϊκούς αλήτες.

Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια και τώρα εγώ, ως ο 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.»

