Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Μόντο Ντουπλάντις - «Πέταξε» στα 6,31 μέτρα

Ο Ντουπλάντις έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για 15η φορά

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Νέο ρεκόρ έσπασε ο Μόντο Ντουπλάντις στην διοργάνωση Mondo Classic.

Ο Ντουπλάντις κατάφερε με την πρώτη προσπάθεια να ξεπεράσει τα 6,31 μέτρα.

To Mondo Classic πήρε το όνομά του από τον Ντουπλάντις και διεξάγεται στη σουηδική έδρα του στην Ουψάλα.

Ο Ντουπλάντις έσπασε για 15η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ.

Πριν από τον Ντουπλάντις, το παγκόσμιο ρεκόρ ήταν 6,16 μέτρα, το οποίο είχε καταρρίψει ο Γάλλος Ρενό Λαβιλενί το 2014.

Ο Έλληνας πρωταθλητής Εμμανουήλ Καραλής αποφάσισε να μην επιχειρήσει τα 5,90 μέτρα και συνέχισε απευθείας στο επόμενο ύψος, τα 6,00 μέτρα.

Ωστόσο, όλες οι προσπάθειές του στα 6,00 μ. —τρεις συνολικά— ήταν άκυρες.

Ως αποτέλεσμα ο Καραλής ολοκλήρωσε την προσπάθειά του έχοντας φτάσει μέχρι τα 5,80 μέτρα.

Ντουπλάντις για Καραλή: «Έκανε καταπληκτική χρονιά, με πιέζει τόσο πολύ»

Αθλητισμός / Ντουπλάντις για Καραλή: «Έκανε καταπληκτική χρονιά, με πιέζει τόσο πολύ»

«Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και έφυγα χαρούμενος», δηλώνει από τη δική του πλευρά ο Έλληνας πρωταθλητής μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου
Αθλητισμός / Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες: Αθλητής κέρδισε το αργυρό μετάλλιο έχοντας για προπονητή το ChatGPT

Ουκρανός αθλητής με προβλήματα όρασης κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στο δίαθλο των Παραολυμπιακών Αγώνων χρησιμοποιώντας το ChatGPT ως προπονητή, ψυχολόγο και μέσο παρακίνησης
Αθλητισμός / Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 2026: Τελετή έναρξης με απουσίες λόγω πολέμου στο Ιράν και «επιστροφής» της Ρωσίας

Μέσα στους «πολέμους και τα αρνητικά πράγματα στον κόσμο, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε την ένταξη. Αυτό είναι που προσπαθούμε να προστατεύσουμε σε αυτούς τους Αγώνες», δήλωσε πρόεδρος της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής
