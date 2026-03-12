Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Μόντο Ντουπλάντις - «Πέταξε» στα 6,31 μέτρα

Νέο ρεκόρ έσπασε ο Μόντο Ντουπλάντις στην διοργάνωση Mondo Classic.

Ο Ντουπλάντις κατάφερε με την πρώτη προσπάθεια να ξεπεράσει τα 6,31 μέτρα.

To Mondo Classic πήρε το όνομά του από τον Ντουπλάντις και διεξάγεται στη σουηδική έδρα του στην Ουψάλα.

Ο Ντουπλάντις έσπασε για 15η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ.

Πριν από τον Ντουπλάντις, το παγκόσμιο ρεκόρ ήταν 6,16 μέτρα, το οποίο είχε καταρρίψει ο Γάλλος Ρενό Λαβιλενί το 2014.

Ο Έλληνας πρωταθλητής Εμμανουήλ Καραλής αποφάσισε να μην επιχειρήσει τα 5,90 μέτρα και συνέχισε απευθείας στο επόμενο ύψος, τα 6,00 μέτρα.

Ωστόσο, όλες οι προσπάθειές του στα 6,00 μ. —τρεις συνολικά— ήταν άκυρες.

Ως αποτέλεσμα ο Καραλής ολοκλήρωσε την προσπάθειά του έχοντας φτάσει μέχρι τα 5,80 μέτρα.