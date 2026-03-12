Συνελήφθη ύποπτος για κατασκοπεία στη Σούδα - Τι έγινε γνωστό

Η αστυνομία συνέλαβε ένα άτομο ύποπτο για κατασκοπεία στον Κόλπο της Σούδας, την Πέμπτη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθείς είναι Πολωνός υπήκοος.

Τι έγινε γνωστό σχετικά με τον ύποπτο για κατασκοπεία στη Σούδα

Ο άνδρας είχε εγκατασταθεί εδώ και μερικούς μήνες στην παραλία Μαράθι που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη ναυτική βάση της Σούδας. Ο ύποπτος φέρεται να φωτογράφιζε τις στρατιωτικές προβλήτες στον ναύσταθμο.

Οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάστηκαν στην αστυνομία και στο Λιμενικό και στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας προχωρήσαν στη σύλληψή του.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, σε βάρος του Πολωνού υπηκόου αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για κατασκοπεία. Η σοβαρότητα της υπόθεσης πρόκειται να αξιολογηθεί και από την ΕΥΠ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Κατασκοπεία στη Σούδα: Ποινική δίωξη για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα μας στον ύποπτο