Ο Τραμπ για την επίθεση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν: «Απίστευτο ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε εν συντομία την ένοπλη επίθεση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

«Θέλουμε να στείλουμε την αγάπη μας στην εβραϊκή κοινότητα του Μίσιγκαν και σε όλους τους κατοίκους της περιοχής του Ντιτρόιτ μετά την επίθεση στην εβραϊκή συναγωγή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι έχει ενημερωθεί πλήρως για την κατάσταση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομερό» και πρόσθεσε, ότι: «Θα το διερευνήσουμε σε βάθος».

«Είναι απολύτως απίστευτο ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα», σχολίασε, μεταξύ άλλων.

Το CNN μετέδωσε ότι ο δράστης της επίθεσης είναι νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή μέσα ενημέρωσης, έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πόρτα εβραϊκού σχολείο με αποτέλεσμα το όχημα να τυλιχθεί στις φλόγες. Ο δράστης βγήκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να πυροβολεί, κινητοποιώντας άμεσα τους φύλακες που «απάντησαν» στα πυρά.

Επίθεση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν: Το μήνυμα Μαμντάνι

Πληροφορίες του BBC αναφέρουν, ότι σύμφωνα με αξιωματούχους της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες ενισχύεται η αστυνομική παρουσία γύρω από εβραϊκές συναγωγές, σχολεία και πολιτιστικά κέντρα, μετά το περιστατικό στο Μίσιγκαν.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, χαρακτήρισε την επίθεση «τρομακτική» και «πράξη αντισημιτικής βίας».

«Η αστυνομία της Νέας Υόρκης θα συνεχίσει να αναπτύσσει περιπολίες υψηλής ορατότητας σε εβραϊκά θρησκευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα και στις πέντε περιφέρειες», έγραψε στο X.

«Το Τμήμα έχει αυξήσει τις ορατές περιπολίες γύρω από τους χώρους λατρείας και τα σχετικά σχολεία, καθώς και τα πολιτιστικά κέντρα σε όλη την πόλη», ανέφερε η αστυνομία του Λος Άντζελες σε ανακοίνωσή της.



