Πολιτισμός

Ανακοινώθηκε η βραχεία λίστα του Turner Prize 2026

Ανακοινώθηκε η βραχεία λίστα του Turner Prize 2026, με τους Σιμίον Μπάρκλεϊ, Κίρα Φρέιζε, Μαργκερίτ Ιμιό και Τανόα Σάσρακου να διεκδικούν το σημαντικότερο βρετανικό βραβείο σύγχρονης τέχνης. Η φετινή τετράδα δίνει έμφαση στην εγκατάσταση και την περφόρμανς, με έργα που ανατέμνουν τη φυλή, την τάξη και την πολιτική ιστορία του πετρελαίου.

The LiFO team
The LiFO team
Το Morale Patch της Τανόα Σάσρακου
Το Turner Prize 2026 ανακοίνωσε τη φετινή του βραχεία λίστα και το πρώτο συμπέρασμα είναι σαφές: λιγότερη ζωγραφική, περισσότερη γλυπτική, εγκατάσταση και περφόρμανς.

Πρόκειται για έργα που κουβαλούν πολιτικό, υπαρξιακό και αισθητηριακό βάρος. Οι τέσσερις υποψήφιοι- Σιμίον Μπάρκλεϊ, Κίρα Φρέιζε, Μαργκερίτ Ιμιό και Τανόα Σάσρακου- συνθέτουν ένα μωσαϊκό που αντικατοπτρίζει τη βρετανική σκηνή στην πιο «χειροποίητη» εκδοχή της.

Ο Σιμίον Μπάρκλεϊ (Simeon Barclay) είναι ο μόνος της τετράδας που προκρίνεται με περφόρμανς. Το έργο του «The Ruin», ένα spoken-word κομμάτι με συνοδεία ζωντανών κρουστών, αντλεί από τα βιώματά του στο Χάντερσφιλντ και το βιομηχανικό τοπίο της βόρειας Αγγλίας. Η επιτροπή ξεχώρισε τον τρόπο με τον οποίο το έργο ψηλαφεί τη βρετανικότητα, την τάξη και την ανδρική ταυτότητα μέσα από ένα ψυχολογικά φορτισμένο ηχητικό περιβάλλον.

Ο Σιμίον Μπάρκλεϊ παρουσιάζει το The Ruin, την περφόρμανς με την οποία μπήκε στη φετινή τετράδα του Turner Prize.

Η Κίρα Φρέιζε (Kira Freije) προκρίθηκε για την έκθεση «Unspeak the Chorus» στο Hepworth Wakefield. Εκεί χρησιμοποίησε μέταλλο, ύφασμα και ευρεθέντα υλικά για να δημιουργήσει γλυπτικές μορφές που μοιάζουν σχεδόν ανθρώπινες αλλα και ταυτόχρονα όμορφες και ανησυχητικές. Οι κριτές στάθηκαν στο συναισθηματικό βάθος των έργων της και στον τρόπο με τον οποίο μεταμόρφωνε τον χώρο σχεδόν θεατρικά.

Στην Unspeak the Chorus, η Κίρα Φρέιζε χρησιμοποιεί μέταλλο, ύφασμα και ευρεθέντα υλικά για να χτίσει ένα γλυπτικό σύμπαν γύρω από την ανθρώπινη κατάσταση.

Η Μαργκερίτ Ιμιό (Marguerite Humeau) μπήκε στη shortlist με το «Torches», που παρουσιάστηκε στο Μουσείο ARKEN στην Κοπεγχάγη. Το έργο της συνδυάζει αναφορές σε φυσικά είδη και αλλόκοτες, σχεδόν εξωκοσμικές μορφές, μέσα σε έναν κυκλικό ρυθμό φωτός και ήχου. Η Tate και τα βρετανικά μέσα εστιάζουν στην κινηματογραφική ατμόσφαιρα της εγκατάστασης και στον τρόπο με τον οποίο η Ιμιό προσεγγίζει οικολογικά ζητήματα χωρίς να χάνει την αίσθηση της κλίμακας και της φαντασίας.

Στο Torches, η Μαργκερίτ Ιμιο συνδυάζει αναφορές σε φυσικά είδη και αλλόκοτες μορφές μέσα σε ένα σχεδόν κινηματογραφικό περιβάλλον φωτός και ήχου.

Η Τανόα Σάσρακου (Tanoa Sasraku) συμπληρώνει τη λίστα με το «Morale Patch», που παρουσιάστηκε στο ICA του Λονδίνου. Το έργο της κινείται προς τη γεωπολιτική, χρησιμοποιώντας γλυπτικές φόρμες και φιλμ που εξετάζουν την πολιτική και στρατιωτική ιστορία του πετρελαίου. Η επιτροπή επαίνεσε την ακρίβεια της εγκατάστασης και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται σύνθετα ιστορικά ζητήματα με έντονη σύγχρονη απήχηση.

Τανόα Σάσρακου, λεπτομέρεια από την εγκατάσταση Morale Patch στο ICA του Λονδίνου.

Ο διευθυντής της Tate Britain, Άλεξ Φάρκουαρσον (Alex Farquharson), που προεδρεύει της επιτροπής, δήλωσε ότι η φετινή επιλογή παρουσιάζει ένα «πλούσιο και πολυφωνικό» φάσμα, με ισχυρή έμφαση στη γλυπτική πρακτική. Αυτό είναι ίσως και το πιο καθαρό στίγμα του 2026: λιγότερο το άμεσο «σοκ» που κάποτε χαρακτήριζε το Turner, περισσότερο προσεκτικά κατασκευασμένοι κόσμοι που ζητούν από τον θεατή να βυθιστεί μέσα τους.

Η έκθεση των τεσσάρων υποψηφίων θα ανοίξει στο MIMA (Middlesbrough Institute of Modern Art) στις 26 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 10 Δεκεμβρίου. Το βραβείο συνοδεύεται από 25.000 λίρες για τον νικητή και 10.000 λίρες για κάθε έναν από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Για το MIMA, αυτή είναι μια ιστορική στιγμή, καθώς το Turner Prize παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε πανεπιστημιακό περιβάλλον.

