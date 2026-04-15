Τιτανικός: Η ιστορία του πιο διάσημου ναυαγίου που έγινε σαν σήμερα το 1912

Το παρθενικό ταξίδι του Τιτανικού ξεκίνησε σαν μια θριαμβευτική στιγμή της ναυπηγικής ιστορίας και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κατέληγε σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες όλων των εποχών

Φωτ. Getty Images
Ο Τιτανικός δεν ήταν απλώς ένα πλοίο, ήταν ένα σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής που πίστευε στην τεχνολογική πρόοδο χωρίς όρια.

Όταν καθελκύστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Τιτανικός θεωρήθηκε το μεγαλύτερο και πιο πολυτελές υπερωκεάνιο που είχε ποτέ κατασκευαστεί.

Η φήμη του ως «αβύθιστο» ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον μύθο του, μέχρι τη στιγμή που η πραγματικότητα απέδειξε το αντίθετο με τον πιο τραγικό τρόπο.



Τιτανικός: Η κατασκευή και το παρθενικό ταξίδι

Ο Τιτανικός κατασκευάστηκε στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, σε μια διαδικασία που διήρκεσε περίπου τρία χρόνια και απασχόλησε χιλιάδες εργάτες.

Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ναυπηγικά έργα της εποχής, με τεράστιο κόστος και εντυπωσιακές τεχνικές προδιαγραφές για τα δεδομένα του 1911. Με μήκος περίπου 269 μέτρα και δυνατότητα μεταφοράς χιλιάδων επιβατών, θεωρήθηκε κορυφαίο επίτευγμα της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Το παρθενικό του ταξίδι ξεκίνησε στις 10 Απριλίου 1912 από το Σαουθάμπτον με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Στο πλοίο επέβαιναν πάνω από 2.200 άτομα, από εύπορους επιβάτες πρώτης θέσης, μέχρι οικογένειες που αναζητούσαν μια νέα ζωή στην Αμερική.

Το ταξίδι εξελισσόταν ομαλά και τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία που θα ακολουθούσε.



Τιτανικός: Η σύγκρουση και η βύθιση

Τη νύχτα της 14ης Απριλίου 1912, λίγες μόλις ημέρες μετά την αναχώρηση, ο Τιτανικός συγκρούστηκε με ένα παγόβουνο στον Βόρειο Ατλαντικό.

Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κύτος του πλοίου, με αποτέλεσμα να αρχίσει να εισέρχεται μεγάλες ποσότητες νερού σταδιακά σε πολλά διαμερίσματα.

Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος, το πλοίο δεν μπορούσε να σωθεί. Οι σωσίβιες λέμβοι δεν επαρκούσαν για όλους τους επιβάτες, με αποτέλεσμα να σωθεί μόνο ένα μέρος τους.

Μέσα σε λίγες ώρες, ο Τιτανικός έσπασε στα δύο και βυθίστηκε στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού, παρασύροντας στον θάνατο περίπου 1.500 ανθρώπους.

Το ναυάγιο του Τιτανικού εντοπίστηκε το 1985 στον πυθμένα του Ατλαντικού, σε μεγάλο βάθος και εκατοντάδες χιλιόμετρα από τις ακτές του Καναδά. Από τότε, το πλοίο και τα συντρίμμια του έχουν μελετηθεί εκτενώς, αποκαλύπτοντας συνεχώς νέα στοιχεία για την τελευταία του πλεύση.

Σήμερα, ο Τιτανικός παραμένει ένα από τα πιο γνωστά ναυάγια στην ιστορία, θυμίζοντας τόσο την ανθρώπινη φιλοδοξία όσο και τα όρια της τεχνολογίας όταν έρχεται αντιμέτωπη με τη φύση.

Με πληροφορίες από BBC

«Τιτανικός»: Πώς ένα τρέιλερ τεσσάρων λεπτών βοήθησε την ταινία να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters

«Τα διακυβεύματα ήταν τεράστια. Όλοι ήμασταν σε ένταση. Είχαμε ξοδέψει πέντε χρόνια και 200 εκατομμύρια δολάρια» - Ο παραγωγός του «Τιτανικού» γράφει για την εποχή δημιουργίας της ταινίας που «έσπασε» ταμεία και απέσπασε 11 βραβεία Όσκαρ
Ο Μάικλ Ρόζεν κέρδισε το διεθνές βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Ο Μάικλ Ρόζεν είναι ο νικητής του Hans Christian Andersen Award 2026 στην κατηγορία συγγραφής, της υψηλότερης διεθνούς διάκρισης για δημιουργούς παιδικών βιβλίων που απονέμει η IBBY. Η ανακοίνωση έγινε στη Διεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια.
Το σπίτι που χάθηκε στις φωτιές γίνεται η νέα παράσταση του Μπίλι Κρίσταλ

Ο Μπίλι Κρίσταλ επιστρέφει το φθινόπωρο στο Broadway με το 860, μια νέα σόλο παράσταση εμπνευσμένη από το σπίτι όπου έζησε με την οικογένειά του για 46 χρόνια και που χάθηκε στις φωτιές του Παλισέιντς το 2025
«Όποτε θελήσεις να κάνουμε έρωτα, απλώς πες το»: Η ιστορία αγάπης του Πίτερ Χούτζαρ και του Πολ Θεκ

Η νέα διπλή βιογραφία του Andrew Durbin φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον φωτογράφο Πίτερ Χούτζαρ και τον καλλιτέχνη Πολ Θεκ, δύο μορφές της νεοϋρκέζικης πρωτοπορίας που έζησαν, δημιούργησαν και αγάπησαν στη σκιά μιας εποχής που διαλύθηκε από το AIDS.
Στο Coachella η Σαμπρίνα ανέβηκε για να γίνει μύθος και ο Μπίμπερ για να μείνει μόνος με το όνομά του

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ πήγε στο Coachella για να φτιάξει τον μύθο της. Ο Τζάστιν Μπίμπερ ανέβηκε στη σκηνή σχεδόν μόνο με το παρελθόν του. Κι έτσι, μέσα σε δύο νύχτες, το φεστιβάλ έδειξε δύο διαφορετικές ηλικίες της ποπ.
Γιατί η Νίνα Σιμόν ακούγεται ακόμη σαν απειλή

Με αφορμή την 60ή επέτειο του I Put a Spell on You και τις νέες κυκλοφορίες που ξαναφέρνουν τη Νίνα Σιμόν στο προσκήνιο, αξίζει να θυμηθούμε ότι δεν ήταν απλώς μια μεγάλη φωνή της τζαζ, της σόουλ ή του τραγουδιού διαμαρτυρίας. Ηταν η καλλιτέχνις που έκανε την αλήθεια να ακούγεται πιο επικίνδυνη από κάθε πόζα, και γι' αυτό η παρουσία της παραμένει ανήσυχα ζωντανή.
Γιατί η ομορφιά χρειάζεται πάντα έναν «άσχημο» για να υπάρξει;

Η έκθεση Bellezza e Bruttezza στο Bozar των Βρυξελλών, που παρουσιάζεται έως τις 14 Ιουνίου, δείχνει ότι η δυτική ιδέα του ωραίου δεν γεννήθηκε μόνη της. Χτίστηκε απέναντι στο γήρας, τη γελοιότητα, την παραμόρφωση και το σώμα που θεωρήθηκε «λάθος». Κι έτσι μια μεγάλη έκθεση για την Αναγέννηση μιλά τελικά και για το βλέμμα που κουβαλάμε ακόμη.
Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ ετοιμάζει μιούζικαλ για την κλοπή της Μόνα Λίζα

Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ αποκάλυψε ότι δουλεύει πάνω σε νέο μιούζικαλ για την κλοπή της Μόνα Λίζα από το Λούβρο, τη διάσημη υπόθεση που μετέτρεψε τον πίνακα σε παγκόσμιο φαινόμενο
Λίνα Μενδώνη: Προχωρά ο σχεδιασμός του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Αρχαιολογικού και του Επιγραφικού Μουσείου

«Ο συνολικός επανασχεδιασμός των εκθέσεων των δύο Μουσείων, βάσει και της επέκτασης-αναβάθμισης του κτηριακού συγκροτήματος θα αποδώσει ένα σύγχρονο μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας», τόνισε η υπουργός, Λίνα Μενδώνη
Το ACID των Καννών ανακοίνωσε 9 «τολμηρές» ταινίες – με δύο σκηνοθέτες από το Ιράν

Η παράλληλη ενότητα των Καννών που έχει ταυτιστεί με την ανάδειξη νέων δημιουργών ανακοίνωσε το φετινό της πρόγραμμα με εννέα ταινίες από το Ιράν, την Ελβετία και τη Γαλλία. Το ACID επιμένει και φέτος σε πιο τολμηρές και λιγότερο προβλέψιμες επιλογές.
Ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Χοακίν Φίνιξ ανάμεσα στους 1.000 καλλιτέχνες που αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount–Warner

Ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και παραγωγοί του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή κατά της συγχώνευσης Paramount και Warner Bros. Discovery, λέγοντας ότι το deal θα κάνει τη βιομηχανία πιο κλειστή και πιο ασφυκτική για δημιουργούς και εργαζομένους.
Η Μπιόρκ ξεκαθαρίζει το τοπίο: το νέο άλμπουμ της έρχεται το 2027

Η Μπιόρκ διέψευσε ότι το echolalia είναι ο τίτλος του επόμενου δίσκου της και εξήγησε ότι πρόκειται για το όνομα της νέας της έκθεσης στην Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας. Εκεί θα παρουσιαστεί μια εκδοχή νέου τραγουδιού, ενώ το ολοκληρωμένο άλμπουμ αναμένεται το 2027.
ΛΟΥΚΑ ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΙΝΟ ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ

Ο Ιταλός σκηνοθέτης και παραγωγός ταινιών υπερασπίστηκε τον νεαρό ηθοποιό αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του για την όπερα και το μπαλέτο που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις
