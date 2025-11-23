ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Τιτανικός: Το ρολόι ενός εκ των πλουσιότερων επιβατών δημοπρατήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Η τιμή του ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ για ενθύμιο σχετικό με το διασημότερο ναυάγιο του κόσμου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τιτανικός: Το ρολόι ενός από τους πλουσιότερους επιβάτες δημοπρατήθηκε σε τιμή ρεκόρ Facebook Twitter
0

Ένα χρυσό ρολόι τσέπης, που ανήκε σε έναν από τους πλουσιότερους επιβάτες του Τιτανικού, κατέγραψε ιστορικό ποσό σε δημοπρασία.

Το αντικείμενο πωλήθηκε αντί 1,78 εκατομμυρίων λιρών, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για ενθύμιο σχετικό με το πολύνεκρο ναυάγιο.

Το 18 καρατίων ρολόι ανήκε στον Ίσιντορ Στράους, επιβάτη πρώτης θέσης και συνιδιοκτήτη των πολυκαταστημάτων Macy’s, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με τη σύζυγό του, Ίντα, όταν το πλοίο βυθίστηκε στις 14 Απριλίου 1912, μετά τη σύγκρουση με παγόβουνο. Το ζευγάρι ήταν ανάμεσα στους περισσότερους από 1.500 ανθρώπους που δεν επέζησαν.

Το άψυχο σώμα του Ίσιντορ ανασύρθηκε λίγες ημέρες αργότερα από τον Ατλαντικό. Ανάμεσα στα προσωπικά του αντικείμενα που περισυνελέγησαν ήταν και το χρυσό ρολόι τσέπης, κατασκευής Jules Jurgensen, το οποίο έκτοτε παρέμεινε στην οικογένεια Στράους.

Το ρολόι δημοπρατήθηκε το Σάββατο από τον οίκο Henry Aldridge and Son στο Devizes του Wiltshire, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον συλλεκτών.

Σύμφωνα με τις αφηγήσεις της εποχής, τη δραματική νύχτα του ναυαγίου η Ίντα Στράους αρνήθηκε να επιβιβαστεί σε σωσίβια λέμβο, επιμένοντας να μείνει στο πλευρό του συζύγου της. Το σώμα της δεν βρέθηκε ποτέ.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Τιτανικός»: Πώς ένα τρέιλερ τεσσάρων λεπτών βοήθησε την ταινία να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters

Πολιτισμός / «Τιτανικός»: Πώς ένα τρέιλερ τεσσάρων λεπτών βοήθησε την ταινία να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters

«Τα διακυβεύματα ήταν τεράστια. Όλοι ήμασταν σε ένταση. Είχαμε ξοδέψει πέντε χρόνια και 200 εκατομμύρια δολάρια» - Ο παραγωγός του «Τιτανικού» γράφει για την εποχή δημιουργίας της ταινίας που «έσπασε» ταμεία και απέσπασε 11 βραβεία Όσκαρ
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ιστορία την αδίκησε: Το μυστήριο 400 χρόνων γύρω από τη γυναίκα και τον γιο του Σαίξπηρ

Πολιτισμός / Η Ιστορία την αδίκησε: Το μυστήριο 400 χρόνων γύρω από τη γυναίκα και τον γιο του Σαίξπηρ

Η ταινία «Hamnet» ρίχνει φως στην οικογενειακή ζωή του Σαίξπηρ και της Άγκνες και στην τραγική απώλεια του γιου τους, βάζοντας τη φαντασία να καλύψει τα ιστορικά κενά για να αναδείξει το πένθος, την αγάπη και τη δύναμη ενός υποτιμημένου και σε πολλούς άγνωστου χαρακτήρα
LIFO NEWSROOM
προτομή της Νεφερτίτης Αίγυπτος Βερολίνο

Πολιτισμός / Βερολίνο: Η Νεφερτίτη είναι «αμετακίνητη» παρά τις εκκλήσεις της Αιγύπτου

Παρότι κατά καιρούς διατυπώνονται δημόσιες εκκλήσεις για επαναπατρισμό, το ίδρυμα που κατέχει το έργο υποστηρίζει ότι η προτομή είναι τόσο εύθραυστη ώστε να θεωρείται «αμετακίνητη»
LIFO NEWSROOM
Το ΚΠΙΣΝ «στολίζει» για τα Χριστούγεννα το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 19:00 - Αναλυτικά το εορταστικό πρόγραμμα

Πολιτισμός / Το ΚΠΙΣΝ «στολίζει» για τα Χριστούγεννα στις 29 Νοεμβρίου - Αναλυτικά το εορταστικό πρόγραμμα

Συναυλίες, παραστάσεις, DJ sets, προβολές ταινιών, παγοδρόμιο - και πολλά ακόμη - θα περιλαμβάνονται στον φετινό χριστουγεννιάτικο κόσμο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
LIFO NEWSROOM
Aριάνα Γκράντε, ταχυδακτυλουργικές απάτες και η φετινή Χρυσή Άρκτος από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Aριάνα Γκράντε, ταχυδακτυλουργικές απάτες και η φετινή Χρυσή Άρκτος από αύριο στους κινηματογράφους

Το δεύτερο και τελευταίο μέρος του «Wicked», το τρίτο «Now You See Me» και η ταινία που έδωσε στον Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ το μεγάλο βραβείο της Μπερλινάλε ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
 