Στα 80 του, ο Τζον Γουότερς δεν γίνεται αξιοσέβαστος. Γίνεται πιο αδιόρθωτος

Λίγες μέρες πριν από τα 80ά γενέθλιά του στις 22 Απριλίου, ο Τζον Γουότερς παρουσίασε στο Μπέρκλεϊ τη νέα του παράσταση, επιστρέφοντας στη σκηνή με το ίδιο πνεύμα τρας, χιούμορ και ανυπακοής που τον έκανε εμβληματική μορφή της αμερικανικής αντικουλτούρας.

Πάνος Μιχαήλ
Πάνος Μιχαήλ
Στα 80 του, ο Τζον Γουότερς δεν γίνεται αξιοσέβαστος. Γίνεται πιο αδιόρθωτος Facebook Twitter
φωτογραφία: Christopher Myers
Ο Τζον Γουότερς δεν μπήκε στα 80 σαν ζωντανό μνημείο της αμερικανικής αντικουλτούρας. Μπήκε όπως του ταιριάζει: με μια νέα παράσταση που λέγεται «Going to Extremes: A John Waters 80th Birthday Celebration», λίγες μέρες πριν από τα γενέθλιά του στις 22 Απριλίου, και με μια σκηνική περσόνα που δεν ζητά καμία εξημέρωση.

Στο UC Theatre του Μπέρκλεϊ, ο άνθρωπος που έκανε το trash αισθητική, ηθική και λαϊκή θεολογία δεν εμφανίστηκε σαν σοφός βετεράνος. Εμφανίστηκε σαν κάποιος που εξακολουθεί να πιστεύει ότι το κακό γούστο, όταν έχει ευφυΐα, είναι μορφή ελευθερίας.

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον με τον Γουότερς τώρα: ότι αρνείται να γεράσει με τον τρόπο που η κουλτούρα απαιτεί από τους παλιούς της προβοκάτορες. Δεν αυτομουσειοποιείται, δεν μαλακώνει, δεν μεταφράζει το παρελθόν του σε εύπεπτη νοσταλγία. Αντί για απολογισμό, στήνει έναν άμβωνα για το γήρας, την queer επιβίωση, τη βρομιά του σώματος, τις παραξενιές της επιθυμίας και το δικαίωμα να γίνεσαι πιο ακατάλληλος όσο περνούν τα χρόνια. Το πραγματικό του σκάνδαλο σήμερα δεν είναι ότι παραμένει άσεμνος. Είναι ότι παραμένει αδιόρθωτος.

Και γι’ αυτό ο Γουότερς στα 80 του δεν μοιάζει με cult απομεινάρι. Μοιάζει με κάτι πολύ πιο ενοχλητικό για την εποχή: με έναν ευφυή δημιουργό που συνεχίζει να δουλεύει έξω από τους όρους της πολιτισμικής ευπρέπειας. Τις ίδιες μέρες, δήλωνε ότι εξακολουθεί να θέλει να γυρίσει το «Liarmouth» με την Όμπρι Πλάζα, αλλά δεν βρίσκει χρηματοδότηση.

Είναι σχεδόν ποιητικό ότι ένας άνθρωπος που επηρέασε βαθιά τη σύγχρονη camp φαντασία και την αμερικανική pop βρομιά παραμένει, βιομηχανικά, υπερβολικά βρόμικος για να χρηματοδοτηθεί εύκολα.

Στα 80 του, ο Τζον Γουότερς δεν γίνεται αξιοσέβαστος. Γίνεται πιο αδιόρθωτος Facebook Twitter
φωτογραφία: Christopher Myers

Υπάρχει κάτι σχεδόν τρυφερό στον τρόπο που ο Γουότερς συνεχίζει να επιμένει. Οχι τρυφερό με την εξαγνισμένη, βιογραφική έννοια. Τρυφερό με την έννοια της επιβίωσης ενός βλέμματος. Ενός βλέμματος που για δεκαετίες υπερασπίστηκε τα φρικιά, τους κακόγουστους, τους ανεπίτρεπτους, τους ανθρώπους που ποτέ δεν θα γίνουν ποτέ αποδεκτοί από το κυρίως ρεύμα παρά μόνο όταν απονευρωθούν. Στον Γουότερς, το γήρας δεν είναι μετάβαση στη σοφία. Είναι νέα φάση ανυπακοής.

Ισως γι’ αυτό τα ογδοηκοστά γενεθλιά του δεν διαβάζονται σαν επέτειος αλλά σαν δοκιμασία: τι απομένει από την αληθινή πρόκληση όταν περάσουν οι δεκαετίες, όταν οι παλιοί εχθροί πεθάνουν, όταν το underground γίνει αναφορά και το camp γίνει μουσειακή γλώσσα;

Στα 80 του, ο Τζον Γουότερς δεν γίνεται αξιοσέβαστος. Γίνεται πιο αδιόρθωτος Facebook Twitter
φωτογραφία: Christopher Myers

Στην περίπτωση του Τζον Γουότερς, απομένει κάτι σπάνιο. Οχι η αθωότητα της πρόκλησης, αλλά η πεισματική της συνέχεια. Οχι η νεότητα του σκανδάλου, αλλά η ωριμότητα της βρομιάς. Και αυτό, σήμερα, είναι ίσως πιο ριζοσπαστικό απ’ όσο ακούγεται.

Με στοιχεία από: SFGATE, People

Τζον Γουότερς: Ένα «αμετανόητο φρικιό» μιλά στη LiFO για όσα τον έκαναν τόσο λατρεμένα απαράδεκτο

Οθόνες / Τζον Γουότερς: Ένα «αμετανόητο φρικιό» μιλά στη LiFO για όσα τον έκαναν τόσο λατρεμένα απαράδεκτο

Η «Αυτού Ρυπαρότητα», ο ισοπεδωτικός συγγραφέας, καλλιτέχνης και πρωτοπόρος του ανεξάρτητου σινεμά που ο Ουίλιαμ Μπάροουζ χαρακτήρισε «ποντίφικα του trash» είναι φέτος το τιμώμενο πρόσωπο του 60ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάζει και τη stand up comedy «This filthy world».
Η Κέιτ Μπλάνσετ θα υποδυθεί τη Μάρθα Στιούαρτ σε νέα βιογραφική ταινία

Πολιτισμός / Η Κέιτ Μπλάνσετ θα υποδυθεί τη Μάρθα Στιούαρτ σε νέα βιογραφική ταινία

Η Μπλάνσετ αναλαμβάνει τον ρόλο της Μάρθα Στιούαρτ στο biopic «Good Thing», με τη Janicza Bravo του «Zola» στη σκηνοθεσία. Ο τίτλος παραπέμπει στη γνωστή φράση-σήμα κατατεθέν της Στιούαρτ, «It’s a good thing»
Η Μαντόνα επιστρέφει στην εποχή του «Confessions» με νέο άλμπουμ τον Ιούλιο

Πολιτισμός / Η Μαντόνα επιστρέφει στην εποχή του «Confessions» με νέο άλμπουμ τον Ιούλιο

Ανάμεσα σε σκιές, νέα πρόσωπα και την υπόσχεση της ελευθερίας πάνω στην πίστα, η Μαντόνα ανακοίνωσε το «Confessions on a Dance Floor: Part II», το νέο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Πιστοποιούνται τα αρχαιολογικά μουσεία Αβδήρων και Αλεξανδρούπολης

Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκίνησε, το 2024, με τη διενέργεια αυτοψιών από τα αρμόδια κλιμάκια και συνεχίστηκε με την εκπόνηση και την υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων αναβάθμισης για κάθε μουσείο
Στα 93 της, η Τζόαν Σεμέλ ζωγραφίζει ακόμη το γυμνό σώμα της χωρίς καμία ντροπή

Πολιτισμός / Δεν ήθελα ιδανικό σώμα, ήθελα αληθινό: Η Τζόαν Σεμέλ στα 93 της

Η αμερικανίδα ζωγράφος Τζόαν Σεμέλ, που σόκαρε τον κόσμο της τέχνης τη δεκαετία του 1970 ζωγραφίζοντας το δικό της γυμνό σώμα, επιστρέφει φέτος στο προσκήνιο με τη νέα έκθεση Continuities σε Νέα Υόρκη και Βρυξέλλες, ενώ παράλληλα τιμάται με μεγάλη αναδρομική στο Jewish Museum.
Το Βατικανό πάει στη Βενετία με FKA twigs, Μπράιαν Ίνο και μια ηχητική προσευχή

Πολιτισμός / Το Βατικανό πάει στη Βενετία με FKA twigs, Μπράιαν Ίνο και μια ηχητική προσευχή

Το Βατικανό ανακοίνωσε το περίπτερό του για τη Μπιενάλε της Βενετίας 2026, με την FKA twigs, τον Μπράιαν Ίνο, την Πάτι Σμιθ, τον Τζιμ Τζάρμους και άλλους καλλιτέχνες να συμμετέχουν σε ένα ηχητικό εγχείρημα εμπνευσμένο από τη ζωή και την κληρονομιά της Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν
Η δύναμη της αγάπης: όταν πέφτει η νύχτα, το queer Βουκουρέστι φτιάχνει τους δικούς του χώρους

Πολιτισμός / Όταν πέφτει η νύχτα, το queer Βουκουρέστι φτιάχνει τους δικούς του χώρους

Το Waves Penetrate Me Fiercely, το νέο μικρού μήκους φιλμ του τρανς δημιουργού Geo Aghinea, χαρτογραφεί μια queer νυχτερινή ζωή που απλώνεται σε εγκαταλειμμένα κτίρια, διαμερίσματα και αυτοσχέδιους χώρους στο Βουκουρέστι.
ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ

Πολιτισμός / Τιτανικός: Η ιστορία του πιο διάσημου ναυαγίου που έγινε σαν σήμερα το 1912

Το παρθενικό ταξίδι του Τιτανικού ξεκίνησε σαν μια θριαμβευτική στιγμή της ναυπηγικής ιστορίας και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κατέληγε σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες όλων των εποχών
Ο Μάικλ Ρόζεν κέρδισε το διεθνές βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Πολιτισμός / Ο συγγραφέας Μάικλ Ρόζεν κέρδισε το διεθνές βραβείο παιδικού βιβλίου, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Ο Μάικλ Ρόζεν είναι ο νικητής του Hans Christian Andersen Award 2026 στην κατηγορία συγγραφής, της υψηλότερης διεθνούς διάκρισης για δημιουργούς παιδικών βιβλίων που απονέμει η IBBY. Η ανακοίνωση έγινε στη Διεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια.
Το σπίτι που χάθηκε στις φωτιές γίνεται η νέα παράσταση του Μπίλι Κρίσταλ

Πολιτισμός / Το σπίτι που χάθηκε στις φωτιές γίνεται η νέα παράσταση του Μπίλι Κρίσταλ

Ο Μπίλι Κρίσταλ επιστρέφει το φθινόπωρο στο Broadway με το 860, μια νέα σόλο παράσταση εμπνευσμένη από το σπίτι όπου έζησε με την οικογένειά του για 46 χρόνια και που χάθηκε στις φωτιές του Παλισέιντς το 2025
«Όποτε θελήσεις να κάνουμε έρωτα, απλώς πες το»: Η ιστορία αγάπης του Πίτερ Χούτζαρ και του Πολ Θεκ

Πολιτισμός / «Όποτε θελήσεις να κάνουμε έρωτα, απλώς πες το»: Η ιστορία αγάπης του Πίτερ Χούτζαρ και του Πολ Θεκ

Η νέα διπλή βιογραφία του Andrew Durbin φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον φωτογράφο Πίτερ Χούτζαρ και τον καλλιτέχνη Πολ Θεκ, δύο μορφές της νεοϋρκέζικης πρωτοπορίας που έζησαν, δημιούργησαν και αγάπησαν στη σκιά μιας εποχής που διαλύθηκε από το AIDS.
Στο Coachella η Σαμπρίνα ανέβηκε για να γίνει μύθος και ο Μπίμπερ για να μείνει μόνος με το όνομά του

Πολιτισμός / Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Τζάστιν Μπίμπερ έδειξαν στο Coachella δύο πρόσωπα της ποπ

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ πήγε στο Coachella για να φτιάξει τον μύθο της. Ο Τζάστιν Μπίμπερ ανέβηκε στη σκηνή σχεδόν μόνο με το παρελθόν του. Κι έτσι, μέσα σε δύο νύχτες, το φεστιβάλ έδειξε δύο διαφορετικές ηλικίες της ποπ.
