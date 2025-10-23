Release Athens 2026: Ο Moby έρχεται τον Ιούλιο στην Πλατεία Νερού

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, ο Moby θα ανέβει στη σκηνή του Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού, χαρίζοντας στο ελληνικό κοινό του μια βραδιά γεμάτη ηλεκτρονική μουσική, αλλά ίσως και το μεγαλύτερο show που έχει δώσει στη χώρα μας.

Είναι η δεύτερη φορά που ο Αμερικανός μουσικός επισκέπτεται την Ελλάδα, καθώς το 2011 είχε εμφανιστεί στο Eject Festival, επίσης στην Πλατεία Νερού.

Με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο και μια καριέρα που εξελίσσεται, ο Moby εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο αυθεντικές και ανεξάρτητες φωνές της σύγχρονης μουσικής. Πιστός στην καλλιτεχνική του ελευθερία, δεν δίστασε ποτέ να πειραματιστεί και να ανατρέψει τις προσδοκίες του κοινού - άλλοτε με δίσκους εμποτισμένους από introspection και άλλοτε με εκρηκτικές dance δημιουργίες.

Από τις πρώτες του απόπειρες στις punk μπάντες μέχρι τις ambient συνθέσεις, τα speed metal εγχειρήματα και τις αμέτρητες dance επιτυχίες, ο Moby απέδειξε πως η εξερεύνηση είναι η κινητήριος δύναμή του.

Το ταξίδι του ξεκίνησε το 1991, όταν δανείστηκε ένα sample του Angelo Badalamenti από το soundtrack του Twin Peaks για το διαχρονικό «Go» - ένα κομμάτι που άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για όσα θα ακολουθούσαν.

Η συνέχεια ήρθε με το «Everything Is Wrong», το οποίο τον καθιέρωσε οριστικά ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ηλεκτρονικής μουσικής.

Το καθοριστικό σημείο, όμως, δεν άργησε να φανεί: το «Play» (1999) τον ανέδειξε σε διεθνές φαινόμενο, συνδυάζοντας blues και gospel samples με ηλεκτρονικούς ρυθμούς, σε τραγούδια όπως τα «Why Does My Heart Feel So Bad?» και «Natural Blues», μετατρέποντας τη χορευτική μουσική σε mainstream εμπειρία.

Ακολούθησαν δίσκοι που συνέχισαν να επεκτείνουν τους ορίζοντές του – το «18» (2002), που γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, και το «Hotel» (2005), ηχογραφημένο χωρίς τη χρήση samples, σε μια πιο ωμή και άμεση προσέγγιση.

Πιο πρόσφατα, ο Moby στράφηκε σε πιο σκοτεινά και πειραματικά μονοπάτια: το «These Systems Are Failing» (2016), με το project Moby & The Void Pacific Choir, έφερε μια industrial, electropunk ενέργεια που θύμιζε το «Animal Rights» (1996), ενώ την ίδια χρονιά το «Long Ambients 1: Calm. Sleep.», ένας τετράωρος ambient δίσκος, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει μουσικό όριο που να μην μπορεί να εξερευνήσει.

Η προπώληση των εισιτηρίων για την εμφάνιση του Moby στο Release Athens 2026 θα ξεκινήσουν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 12μμ.

