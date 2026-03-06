20 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (5-11/3)

ΘΕΑΤΡΟ

Aneantir (Εκμηδένιση)

Η ομάδα Elephas Tiliensis παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα μια σκηνική εκδοχή του τελευταίου μυθιστορήματος του Μισέλ Ουελμπέκ, «Εκμηδένιση», που εξετάζει το πώς συνεχίζουμε να ζούμε μέσα σε έναν κόσμο που αποδομείται ήσυχα, ενώ η αγάπη παραμένει η μοναδική κινητήρια δύναμη.

5-29/3, θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, Πέμ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 15-20 ευρώ

Nora: The Hell’s House

Η θεατρική εταιρεία THEARTES των Κωνσταντίνου Κυριακού και Κατερίνας Μπιλάλη παρουσιάζει μια παράσταση εμπνευσμένη από το έργο «Νόρα ή Το Κουκλόσπιτο» του Χένρικ Ίψεν, σε δημιουργικό διάλογο με τον «Φάουστ» του Γκαίτε. Πρόκειται για μια σύγχρονη θεατρική ανασυγγραφή που φέρνει σε συνομιλία δύο εμβληματικά έργα της ευρωπαϊκής δραματουργίας.

5/3-5/4, BIOS.MAIN, Πειραιώς 84, Πέμ-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: 12-18 ευρώ

Μια αχόρταγη σκιά

Μία εμπειρία, δύο εκδοχές. Ένας ορειβάτης που έζησε μια απίστευτη περιπέτεια στο βουνό και ένας ηθοποιός που ενσάρκωσε την ιστορία του στο σινεμά. Ο Μαριάνο Πενσότι σκηνοθετεί στη Στέγη για τρίτη φορά και μας χαρίζει μια ιστορία φορτισμένη με ένταση αλλά και τρυφερότητα, με αμείωτη αγωνία και καταιγιστικό σαρκασμό. Ο διεθνώς διακεκριμένος Αργεντινός σκηνοθέτης και συγγραφέας και η ελληνική εκδοχή του νέου έργου του με τους βραβευμένους ηθοποιούς Γιάννη Νιάρρο και Κώστα Νικούλι.

5/3-26/4, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, Αθήνα, Πέμ-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: 10-28 ευρώ

Με δύναμη από την Κηφισιά

Το εμβληματικό έργο του νεοελληνικού θεάτρου των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά σε σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου.

Οι Τάνια Τρύπη, Μαρίνα Καλογήρου, Μαρία Κωνσταντάκη και Τζένη Καζάκου ενσαρκώνουν τέσσερις γυναίκες, δεμένες με βαθιά φιλία, που ονειρεύονται συνεχώς ένα ταξίδι, την ελευθερία, την επανεκκίνηση. Το εμβληματικό έργο του νεοελληνικού θεάτρου των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά σε σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου.

5/3-5/4, θέατρο Βρετανία, Πανεπιστημίου 7, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ. 20:00, Παρ.-Σάβ. 21:00, είσοδος: 13-25 ευρώ

Σωσμένος

Η Ομάδα Cartel, στον απόηχο της σαρωτικής επιτυχίας της παράστασης «Άνθρωποι και Ποντίκια», επανέρχεται με τον «Σωσμένο» του Έντουαρντ Μποντ. Ο Βασίλης Μπισμπίκης σκηνοθετεί και συναντά για πρώτη φορά επί σκηνής τη Λένα Κιτσοπούλου σε μια ανατρεπτική καλλιτεχνική συνεργασία. Γραμμένο το 1965, το έργο συγκλόνισε το βρετανικό κοινό με τη σκληρότητα της γλώσσας του και την ωμή απεικόνιση της βίας. Η πρώτη του παρουσίαση στο Royal Court Theatre του Λονδίνου προκάλεσε διώξεις των συντελεστών, την απαγόρευσή του και πυροδότησε μια ιστορική σύγκρουση που οδήγησε λίγα χρόνια αργότερα στην κατάργηση της θεατρικής λογοκρισίας στη Βρετανία.

6/3-4/4, Cartel Τεχνοχώρος, λεωφ. Κηφισού 41, Αιγάλεω, Πέμ.-Σάβ. 21:00, είσοδος: 15-25 ευρώ

Ο γλάρος

Μια τολμηρή και βαθιά σύγχρονη ανάγνωση του εμβληματικού έργου του Αντόν Τσέχοφ υπογράφει ο σκηνοθέτης Γιώργος Βάλαρης, προτείνοντας μια πρωτοποριακή ανάγνωση του έργου που γεφυρώνει τον κλασικό λόγο με τη σημερινή καλλιτεχνική αναζήτηση. Στον εμβληματικό ρόλο της Αρκάντινα η Κατερίνα Διδασκάλου.

6/3-5/4, ΦΙΑΤ, Φαλήρου 97, Κουκάκι, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ. 20:00, Παρ.-Σάβ. 21:00, είσοδος: 20-25 ευρώ

Στάση // Ποτάμι

Το δυστύχημα στα Τέμπη, το οποίο συγκλόνισε όλη την Ελλάδα, είναι ακόμα μια ανοιχτή πληγή για όλους μας. Το νέο θεατρικό έργο της Σοφίας Γουργουλιάννη αφουγκράζεται το γεγονός σε μία από τις πρώτες του αποτυπώσεις στην ελληνική θεατρική σκηνή, εστιάζοντας στην αγάπη που κρύβεται μες στην απώλεια.

6/3-25/4, Ίσον, Μελενίκου 33, Παρ.-Σάβ. 21:00, είσοδος: 10-14 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ρευστά Όρια

Έξι γκαλερί στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συλλογική πρωτοβουλία που επιδιώκει να αναδείξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής και τη δυναμική της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας.

5-28/3, σε διάφορα σημεία των Εξαρχείων

A Lifetime Through Self-Expression

Η έκθεση που επιμελείται η ομάδα Femmes in Arts εστιάζει στην ανάγκη των θηλυκοτήτων για αυτοέκφραση μέσα από τις τέχνες και αναδεικνύει την πολυπλοκότητα ως αναπόσπαστο στοιχείο της. Μέσα από προσωπικά βιώματα, η ομάδα προσεγγίζει τη δυσκολία της ελεύθερης έκφρασης των συναισθημάτων εξαιτίας των περιοριστικών φίλτρων που συχνά υιοθετούνται κατά την κοινωνική ανάπτυξη των θηλυκοτήτων.

6-8/3, 12:00, PLEX, Κεραμεικού 28, Αθήνα

Μια χαρακτική διωδία

Η έκθεση παρουσιάζει μια μοναδική εικαστική συνομιλία ανάμεσα στους δύο κορυφαίους τελετουργούς της χαρακτικής, φέρνοντας στο φως αριστουργήματα και σπάνια έργα από τη σημαντική συλλογή των Grands Livres του Γιώργου Κωστόπουλου. Συνομήλικοι, «ακαταπόνητοι» και βαθιά ανθρωποκεντρικοί, ο Tavy Notton (1914-1977) και η Λέλα Πασχάλη (1914-1977) δεν παρουσιάζονται απλώς με χωριστά ατομικά έργα· οι δύο τους συνδιαλέγονται μέσα από αυτά, αποκαλύπτοντας τις κοινές τους ρίζες στην ευρωπαϊκή παράδοση και τις κοινές τους μνήμες από την τραυματική δεκαετία του ’40 στην Ελλάδα.

6-28/3, ETCH INK, Αργυρουπόλεως 16 και Αρματολών & Κλεφτών 20, Λυκαβηττός, Τετ.-Παρ. 18:00-21:00, Σάβ. 11:00-15:00

Absence of Gravity

Ο Φραντσέσκο Moρέτι με σπουδές ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικής στην Πίζα της Ιταλίας, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία, διαμένει στην Ελλάδα από το 2005. Ο Ιταλός καλλιτέχνης θα εκθέσει το νέο του πρότζεκτ, μια συνομιλία μεταξύ ζωγραφικής και γλυπτικής.

6-30/3, Gallery Art Prisma, Κουντουριώτου 187, Τρ.-Παρ. 11:00-15:00 & 18:00-21:00, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00

Η αισθητική της απώθησης

Η έκθεση συγκεντρώνει καλλιτέχνες που αποφασίζουν ότι η «κανονικότητα» είναι λίγο βαρετή. Διαστρέφουν, αποδομούν, ειρωνεύονται και προκαλούν μια μικρή δυσφορία, αυτή την παραγωγική ένταση μεταξύ του «αυτό δεν μου αρέσει» και του «γιατί δεν μου αρέσει».

7-28/3, Mosaiko, Καισαρείας 18, Αθήνα

The revival of humanism

Μια ατομική έκθεση ζωγραφικής του Κορεάτη εικαστικού Han Chong Yop που ζει στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια και είναι γνωστός για τη μακροχρόνια διεθνή παρουσία του στη ζωγραφική και σε έργα πολιτιστικών ανταλλαγών.

5/3, Αίθουσα Τέχνης Τεχνοχώρος, Λεμπέση 12, Αθήνα, Τρ., Πέμ.-Παρ. 12:00-20:00, Τετ., Σάβ. 10:00-18:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

1000mods

Mε την αστείρευτη ενέργεια που το χαρακτηρίζει και τον γνώριμο, ισοπεδωτικό ήχο του, το συγκρότημα ετοιμάζεται να γράψει άλλο ένα κεφάλαιο στην ιστορία των εκρηκτικών live εμφανίσεών του, σε μια συναυλία που θα υπενθυμίσει γιατί παραμένουν μία από τις πιο επιδραστικές δυνάμεις του ευρωπαϊκού heavy rock.

7/3, 21:00, Floyd, Κεραμεικού 4 & Περικλέους, Χολαργός

Eddie Dark Presents: Disko -Terroristas Vol2

Ο Eddie Dark είναι το βαμπιρικό alter ego τού multimedia artist Νικόλα Πετσίτη, το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2021. Ο ήχος του είναι βαθιά επηρεασμένος από την επιθετική μελαγχολία του ελληνικού underground synth-punk ρεύματος με έντονες αναφορές στο αισθησιακό γερμανικό EBM του ’80. Έχοντας κάνει αμέτρητες εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερα επικοινωνιακό performance που μπορεί να χαρακτηριστεί μονάχα ως δαιμονισμός επί σκηνής. Με τους MVTANT, BIOGRAFF, Valisia Odell, Tyler Curry και Fro.

7/3, 20:30, Gagarin 205 Live Music Space, Λιοσίων 205, είσοδος: 16-20 ευρώ

EDEN LIVE presents STAVROZ

Οι Stavroz, το βελγικό κουαρτέτο που ξεχωρίζει για την πρωτοποριακή προσέγγισή του στην ηλεκτρονική μουσική, δημιουργήθηκαν στην ανατολική Φλάνδρα. Οι IJsbrand De Wilde και Gert Beazar ξεκίνησαν ως DJ και παραγωγοί, με στόχο να ενώσουν αντιθετικούς κόσμους μέσα από τον ήχο τους. Σύντομα, οι Maxim Helincks και Pieter De Meester προστέθηκαν στο σχήμα, μεταμορφώνοντας το project σε live μπάντα που συνδυάζει ηλεκτρονικά στοιχεία με ακουστικές, οργανικές και κινηματογραφικές υφές.

5/3, 20:30, Gazarte - Ground Stage, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, είσοδος: 25 ευρώ

WAVVES

Όταν κυκλοφόρησαν το «King of the Beach» το 2010, οι Wavves αποτύπωναν απόλυτα το πνεύμα της εποχής της surf-punk αναβίωσης που δέσποζε στην ανεξάρτητη αμερικανική σκηνή στα ’10s. Δεκαπέντε χρόνια μετά, τόσο η σκηνή όσο και το ίδιο το συγκρότημα έχουν αλλάξει. Το νέο τους άλμπουμ «Spun», το πρώτο τους από το 2021, σηματοδοτεί τη μετάβαση από το ανήσυχο πανκ σε μια πιο ώριμη, μελωδική power-pop.

5/3, 21:00, Bios Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, είσοδος: 25 ευρώ

CLUBBING

Dimitri Vegas

Από τις πρώτες του εμφανίσεις σε ευρωπαϊκά κλαμπ μέχρι τα μεγαλύτερα διεθνή stages, ο Dimitri Vegas έχει διαγράψει μια πορεία με σταθερό αποτύπωμα στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή. Με εκατομμύρια πωλήσεις και streams διεθνώς, έχει καταφέρει να κινηθεί ανάμεσα στο underground και το mainstream, διατηρώντας έναν άμεσα αναγνωρίσιμο, ωμό και επιθετικό ήχο.

6/3, 23:00, Universe | S-2000, λεωφ. Κηφισού 87, Αθήνα, είσοδος: από 20 ευρώ

Soft Crush with DJ Yazi, Outermost & Katra

H ομάδα Soft Crush επιστρέφει με καλεσμένο τον θρυλικό Ιάπωνα DJ Yazi, πλαισιωμένο από τους residents Outermost και Katra. Ενεργός από τα μέσα των ’90s ως μέλος των Think Tank και ιδρυτικό στέλεχος της Black Smoker Records, ο Yazi έχει διαμορφώσει μια πολυσυλλεκτική, αβανγκάρντ ταυτότητα.

7/3, 23:00, Astron, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 121, είσοδος: 15 ευρώ

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

WAVMAP X Romantso

Το WAVMAP παρουσιάζει μια βραδιά για τις προκλήσεις της ανεξάρτητης ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής με πάνελ και ανοιχτή συζήτηση με συντονίστρια τη Urok Shirhan και ομιλητές τους Pink.wav, Trae Joly και Poor J’Darr. Η συζήτηση εστιάζει στις προκλήσεις της DIY σκηνής, στη δημιουργία μιας βιώσιμης καριέρας, στη μετάβαση από το τοπικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στη σημασία της ουσιαστικής κοινοτικής σύνδεσης μέσα στην πόλη. Ακολουθεί πάρτι με μουσικές από τους Dora Mask, Trae Joly και Poor J’Darr.

6/3, 20:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, μετά τις 23:00 η είσοδος είναι 8 ευρώ.