Οι Gorillaz στο Release Athens 2026 X SNF Nostos

Το Release Athens 2026 X SNF Nostos ανακοίνωσε τον ερχομό των Gorillaz στη χώρα μας, την Πέμπτη 25 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού.

Το εμβληματικό εικονικό συγκρότημα δημιουργημένο από τους Damon Albarn και Jamie Hewlett, έρχεται για μία live εμφάνιση στο φεστιβάλ το καλοκαίρι του 2026.

Οι Gorillaz, γνωστοί για την πρωτοποριακή τους προσέγγιση στη μουσική και την εικαστική τους ταυτότητα, έχουν αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στη σύγχρονη ποπ και ηλεκτρονική σκηνή.

Με επιτυχίες όπως τα «Clint Eastwood», «Feel Good Inc.» και «Dare», το σχήμα έχει καταφέρει να συνδυάσει hip-hop, ηλεκτρονική μουσική, rock και dub με μοναδικό τρόπο, δημιουργώντας έναν ηχητικό κόσμο που ξεχώρισε αμέσως.

Η ζωντανή τους παρουσία υπόσχεται να προσφέρει ένα οπτικοακουστικό θέαμα υψηλών προδιαγραφών, με την πρωτοποριακή εικαστική ταυτότητα των χαρακτήρων του Gorillaz να προσφέρει μια εμπειρία πέρα από τη συνηθισμένη συναυλία.

Το φεστιβάλ Release Athens X SNF Nostos συνεχίζει να εδραιώνεται ως μία από τις σημαντικότερες μουσικές διοργανώσεις της χώρας, φέρνοντας στο ελληνικό κοινό μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Η συνεργασία με το SNF Nostos, το πολιτιστικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενισχύει τη δέσμευση του φεστιβάλ στη σύγχρονη κουλτούρα, τη μουσική και την τέχνη, προσφέροντας παράλληλα μοναδικές εμπειρίες για το κοινό.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 11:00.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στα releaseathens.gr & snf.org

*Τα έσοδα των εισιτηρίων αποδίδονται αποκλειστικά στο Release Athens. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Tο ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες και δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο [email protected], επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.