ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Πολιτισμός

Ο μύθος του Μιχαήλ Άγγελου συνεχίζει να μεγαλώνει, 550 χρόνια μετά

Δύο νέα έργα αποδίδονται στον Μιχαήλ Άγγελο στα 550 χρόνια από τη γέννησή του, σε μια συγκυρία που δείχνει πως ο μύθος του συνεχίζει να μεγαλώνει μαζί με τις διεκδικήσεις γύρω από το όνομά του

The LiFO team
The LiFO team
Δύο νέα έργα αποδίδονται στον Μιχαήλ Αγγελο στα 550 χρόνια από τη γέννησή του Facebook Twitter
Η Spirituali Pietà, έργο που αποδίδεται στον Μιχαήλ Αγγελο. Φωτογραφία: Fedrik Johansson
0

Στα 550 χρόνια από τη γέννησή του, ο Μιχαήλ Αγγελος φαίνεται να αποκτά ακόμη δύο πιθανά έργα. Μόνο που, όπως συμβαίνει συχνά με τόσο μεγάλα ονόματα, το πραγματικό θέμα δεν είναι μόνο η ανακάλυψη, αλλά και το πόσο εύκολα ο μύθος τους συνεχίζει να διευρύνεται.

Η πρώτη υπόθεση αφορά μια Pietà, δηλαδή μια παράσταση της Παναγίας που κρατά τον νεκρό Χριστό, η οποία είχε εμφανιστεί σε δημοπρασία στη Γένοβα ως έργο ανώνυμου καλλιτέχνη του 16ου ή του 17ου αιώνα. Σύμφωνα με το Artnet, ο νέος ιδιοκτήτης της έστειλε τον πίνακα για τεχνική ανάλυση στο βελγικό KIK-IRPA, το οποίο χρονολόγησε το έργο στο χρονικό διάστημα της ζωής του Μιχαήλ Αγγέλου και εντόπισε στοιχεία, όπως χρωστικές, μονογράμματα και τεχνικές, που θεωρήθηκαν συμβατά με τη δουλειά του.

Ο μύθος του Μιχαήλ Αγγέλου συνεχίζει να μεγαλώνει, 550 χρόνια μετά Facebook Twitter
Μονόγραμμα πάνω στη Spirituali Pietà, έργο που αποδίδεται στον Μιχαήλ Αγγελο. Φωτογραφία: Fedrik Johansson

Οι ερευνητές υποστηρίζουν επίσης ότι η συγκεκριμένη Pietà συνδέεται εικονογραφικά με μοτίβα στα οποία ο Μιχαήλ Αγγελος επέστρεφε ξανά και ξανά, από τη διάσημη Pietà του Αγίου Πέτρου μέχρι τα ύστερα, πιο σπαραγμένα έργα του. Το έργο έχει ήδη πάρει τον τίτλο Spirituali Pietà, όμως η απόδοσή του παραμένει, προς το παρόν, διεκδίκηση και δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί οριστική.

Ο μύθος του Μιχαήλ Αγγέλου συνεχίζει να μεγαλώνει, 550 χρόνια μετά Facebook Twitter
Μαρμάρινη προτομή στη βασιλική της Αγίας Αγνής εκτός των Τειχών στη Ρώμη, την οποία η ιταλίδα ερευνήτρια Valentina Salerno συνδέει με τον Μιχαήλ Αγγελο. Φωτογραφία: Filippo Monteforte / AFP via Getty Images

Η δεύτερη περίπτωση είναι ακόμη πιο αμφιλεγόμενη. Πρόκειται για μια μαρμάρινη προτομή του Χριστού Σωτήρα στη βασιλική της Αγίας Αγνής εκτός των Τειχών στη Ρώμη, την οποία η ανεξάρτητη ερευνήτρια Valentina Salerno αποδίδει στον Μιχαήλ Αγγελο έπειτα από δεκαετή αρχειακή έρευνα. Το Reuters παρουσίασε την υπόθεση με σαφή επιφύλαξη, ως νέα πρόταση απόδοσης που βασίζεται κυρίως σε συμβολαιογραφικά και ιστορικά τεκμήρια, ενώ δεν έχει ακόμη υπάρξει ευρύτερη αποδοχή από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ο μύθος του Μιχαήλ Αγγέλου συνεχίζει να μεγαλώνει, 550 χρόνια μετά Facebook Twitter
Ο Μιχαήλ Αγγελος, Pietà (1498-99), στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Φωτογραφία: Laszlo Szirtesi / Getty Images

Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον σημείο της είδησης. Οχι μόνο ότι δύο ακόμη έργα συνδέονται με τον Μιχαήλ Αγγελο, αλλά ότι, 550 χρόνια μετά τη γέννησή του, το όνομά του παραμένει αρκετά ισχυρό ώστε να κινητοποιεί τεχνικές αναλύσεις, αρχειακές ερμηνείες, δημόσιο ενδιαφέρον και, φυσικά, αγορά. Το Artnet συνδέει μάλιστα αυτές τις νέες διεκδικήσεις με την πρόσφατη πώληση ενός σχεδίου που αποδόθηκε στον καλλιτέχνη στο Christie’s για 27,2 εκατομμύρια δολάρια.

Με άλλα λόγια, η εργογραφία του Μιχαήλ Αγγέλου δεν είναι απλώς πεδίο ιστορικής έρευνας. Παραμένει ένας ζωντανός χώρος διεκδίκησης, ερμηνείας και συμβολικής αξίας, όπου κάθε πιθανή νέα απόδοση ξαναφέρνει στο προσκήνιο το ίδιο ερώτημα: πού τελειώνει η επιστημονική ανακάλυψη και πού αρχίζει η δύναμη του ίδιου του μύθου;

Πολιτισμός

Tags

0

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λεονάρντο, Μικελάντζελο, Ραφαήλ: Αριστουργήματα και καλλιτεχνικές μονομαχίες 

Εικαστικά / Λεονάρντο, Μικελάντζελο, Ραφαήλ: Αριστουργήματα και καλλιτεχνικές μονομαχίες 

Μια έκθεση στη Royal Academy of Arts του Λονδίνου φέρνει στο προσκήνιο μετά από έξι αιώνες τη θρυλική καλλιτεχνική «μονομαχία» μεταξύ Ντα Βίντσι και Μικελάντζελο με δυο έργα που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. 
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με την υπουργό Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς της Πολωνίας

Πολιτισμός / Η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με την υπουργό Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς της Πολωνίας

Στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο υπουργών, θέματα που αφορούν την πολιτική της ΕΕ στον τομέα του Πολιτισμού, μεταξύ άλλων ως προς το Ταμείο Συνοχής και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
THE LIFO TEAM
Paddington, Cate Blanchett και Tom Hiddleston ξεχωρίζουν στις υποψηφιότητες των Olivier Awards

Πολιτισμός / Paddington, Cate Blanchett και Tom Hiddleston ξεχωρίζουν στις υποψηφιότητες των Olivier Awards

Το Paddington και το Into the Woods προηγούνται στις φετινές υποψηφιότητες των Olivier Awards, σε μια λίστα που φέρνει δίπλα δίπλα το λαϊκό θέαμα, το θεατρικό κύρος και μεγάλα ονόματα όπως η Cate Blanchett, ο Tom Hiddleston και ο Bryan Cranston.
THE LIFO TEAM
Η Catherine Opie φέρνει την queer προσωπογραφία στο κέντρο της National Portrait Gallery

Πολιτισμός / Η Catherine Opie φέρνει την queer προσωπογραφία στο κέντρο της National Portrait Gallery

Η Catherine Opie παρουσιάζει την πρώτη μεγάλη έκθεσή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη National Portrait Gallery. Το To Be Seen συγκεντρώνει 30 χρόνια δουλειάς και επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ορατότητα και την εκπροσώπηση.
THE LIFO TEAM
Ο Harry Styles μιλά για τον θάνατο του Liam Payne: «Με έκανε να ξαναδώ τη ζωή μου»

Διεθνή / Ο Harry Styles μιλά για τον θάνατο του Liam Payne: «Με έκανε να ξαναδώ τη ζωή μου»

Ο Harry Styles δήλωσε ότι ο θάνατος του Liam Payne το 2024 τον ώθησε να επανεξετάσει τη ζωή του. Μιλώντας για το νέο του άλμπουμ, αναφέρθηκε στο πένθος, τη δημόσια έκθεση και τον τρόπο που τιμά τη μνήμη του πρώην συνεργάτη του.
THE LIFO TEAM
Να είναι γκέι»: Η Rosalía σχολιάζει με χιούμορ τι την ελκύει στους άντρες

Πολιτισμός / «Να είναι γκέι»: Η Rosalía σχολιάζει με χιούμορ τι την ελκύει στους άντρες

Η Rosalía απάντησε με χιούμορ ότι η ποιότητα που εκτιμά περισσότερο σε έναν άντρα είναι «να είναι γκέι», σε συνέντευξή της στο Spotify. Η ατάκα έγινε viral, ενώ η ίδια μίλησε και για την έλξη πέρα από τα στερεότυπα φύλου.
THE LIFO TEAM
 
 