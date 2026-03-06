Συνελήφθη ύποπτος πριν από λίγη ώρα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Τη σύλληψή του κατέγραψε κάμερα τηλεοπτικής εκπομπής που βρισκόταν στο αεροδρόμιο για τις ανάγκες ρεπορτάζ που αφορούσε τον επαναπατρισμό Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή

Ένας άνδρας συνελήφθη πριν από λίγο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», σε περιστατικό που κατέγραψε ζωντανά τηλεοπτική κάμερα.

Ρεπόρτερ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, η οποία βρισκόταν στο σημείο για να καλύψει ρεπορτάζ σχετικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή, όταν αντιλήφθηκε αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη ενός άνδρα.

Η κάμερα στράφηκε προς το περιστατικό και κατέγραψε τη στιγμή της σύλληψης. Στα πλάνα εμφανίζεται ένας άνδρας, ο οποίος είχε κρεμασμένη από την τσάντα του τη σημαία του Ισραήλ και συνελήφθη έπειτα από ένταση που σημειώθηκε στον χώρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να προηγήθηκε λογομαχία με άλλον άνδρα, με αποτέλεσμα να επέμβουν οι αστυνομικοί.

Η ρεπόρτερ επανήλθε λίγο αργότερα και ανέφερε ότι: «Σύμφωνα με πληροφορίες που προσπαθούμε να διασταυρώσουμε, χωρίς αιτία γρονθοκόπησε έναν ταξιδιώτη. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του».