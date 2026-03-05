ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΠΟ: Παρουσιάστηκαν οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Οι φωτογραφίες είχαν τεθεί προς πώληση από Βέλγο συλλέκτη σε διαδικτυακή πλατφόρμα δημοπρασιών

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 200 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Συνολικά 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και τέσσερα παλαιά χαρτονομίσματα παρέλαβε το υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία στο Βέλγιο. Ανάμεσα στα τεκμήρια περιλαμβάνονται και οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 κρατουμένων στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.

Το υλικό είχε τεθεί προς πώληση από Βέλγο συλλέκτη σε διαδικτυακή πλατφόρμα δημοπρασιών τις προηγούμενες εβδομάδες.

Σημειώνεται ότι το υλικό έχει περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο, με στόχο να διαφυλαχθεί και να παραμείνει προσβάσιμο για τις επόμενες γενιές, στο πλαίσιο της θεσμικής προσπάθειας διατήρησης της ιστορικής μνήμης της Αντίστασης.

Το πρώτο βήμα θα είναι η ψηφιοποίηση των φωτογραφιών, ενώ ψηφιακά αντίγραφα θα μπορούν να διατεθούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε ερευνητές και εκπαιδευτικούς. Η ιστορική ταυτοποίηση των θεμάτων, τόπων, προσώπων και χρονολογιών αποτελεί βασική προϋπόθεση, με ιδιαίτερη έμφαση στις φωτογραφίες της εκτέλεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, θα προστεθεί σχετική διάταξη στον αρχαιολογικό νόμο και θα συγκροτηθεί Εθνικό Φωτογραφικό Αρχείο, ενταγμένο στο Αρχείο Μνημείων.

Οι φωτογραφίες που παρέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού

Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
 
