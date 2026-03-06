Πότε αλλάζει η ώρα

Μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα παραμείνει σε ισχύ η θερινή ώρα, καθώς πλησιάζει το Σαββατοκύριακο όπου οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μπροστά.

Ενδεικτικά, η αλλαγή ώρας για το 2026 θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου. Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, στις 03:00, τα ρολόγια θα πρέπει να πάνε μία ώρα μπροστά και να δείξουν 04:00.

Βάσει των παραπάνω, μπορεί να χαθεί μία ώρα ύπνου, ωστόσο κερδίζεται περισσότερο φως μέσα στην ημέρα, κάτι που συνδέεται με τη θερινή περίοδο.

Πώς αλλάζει η ώρα στις ηλεκτρονικές συσκευές

Για όσους χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, smart watches και γενικά ηλεκτρονικές συσκευές, η αλλαγή θα γίνει αυτόματα. Όσοι όμως έχουν αναλογικά ή παλαιότερου τύπου ρολόγια στο σπίτι, θα πρέπει να ρυθμίσουν μόνοι τους την ώρα.

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, όταν και τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βασικό στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τους θερμότερους μήνες του χρόνου.

Παρότι τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει αρκετές φορές η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το αν θα πρέπει να καταργηθεί η εποχική αλλαγή της ώρας, το σύστημα εξακολουθεί να ισχύει κανονικά και στην Ελλάδα.

Έτσι, μέχρι νεωτέρας, στα τέλη Μαρτίου γυρίζουμε τα ρολόγια μπροστά και στα τέλη Οκτωβρίου τα ξαναφέρνουμε πίσω.