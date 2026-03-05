Φεστιβάλ Καννών: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον

Το Φεστιβάλ Καννών ανακοίνωσε ότι θα απονείμει τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στον σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον, στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης στη Γαλλία.

Οι διοργανωτές ανέφεραν την Πέμπτη ότι τιμούν τον δημιουργό για το σύνολο του έργου του, το οποίο περιλαμβάνει τόσο μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές όσο και πιο προσωπικές ταινίες, «με εξαιρετικό καλλιτεχνικό όραμα και τεχνολογική τόλμη», όπως σημείωσαν.

Ο σκηνοθέτης της τριλογίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» χαρακτήρισε την τιμή «ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια» της καριέρας του. Θυμήθηκε ότι επισκέφθηκε για πρώτη φορά τις Κάννες το 1988, όταν προσπάθησε να προωθήσει την πρώτη του ταινία «Bad Taste», ενώ το 2002 επέστρεψε στο φεστιβάλ για να παρουσιάσει για πρώτη φορά τη «Συντροφιά του Δαχτυλιδιού».

«Το φεστιβάλ πάντα τιμά το τολμηρό, οραματικό σινεμά και είμαι ευγνώμων που αναγνωρίζομαι ανάμεσα σε δημιουργούς και καλλιτέχνες που συνεχίζουν να με εμπνέουν», ανέφερε σε δήλωσή του.

Πέρυσι, τιμητικό Χρυσό Φοίνικα είχαν λάβει ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Ντένζελ Ουάσινγκτον. Το Φεστιβάλ Καννών θα διεξαχθεί φέτος από τις 12 έως τις 23 Μαΐου.