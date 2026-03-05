ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Barbra Streisand σε συζητήσεις για εμφάνιση στα Όσκαρ για το αφιέρωμα στον Robert Redford

Η Barbra Streisand βρίσκεται σε συζητήσεις για να εμφανιστεί στην 98η τελετή των Όσκαρ 15 Μαρτίου στο πλαίσιο του In Memoriam αφιερώματος στον Robert Redford, σύμφωνα με το Deadline.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Robert Redford και η ηθοποιός και τραγουδίστρια Barbra Streisand στα γυρίσματα της ταινίας The Way We Were, σε σκηνοθεσία Sydney Pollack. φωτογραφία getty images
Η Barbra Streisand βρίσκεται σε συζητήσεις για να εμφανιστεί στη φετινή τελετή των Όσκαρ, στο πλαίσιο του ετήσιου In Memoriam αφιερώματος, με επίκεντρο τον Robert Redford, σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline.

Ο Redford, που πέθανε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε ηλικία 89 ετών, θεωρείται μία από τις εμβληματικές μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου. Κέρδισε Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το Ordinary People (1981), ενώ τιμήθηκε και με τιμητικό Όσκαρ το 2002. Η συνεργασία του με τη Streisand στο ρομαντικό δράμα The Way We Were (1973), σε σκηνοθεσία Sydney Pollack, παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες κινηματογραφικές συμπράξεις της δεκαετίας του ’70

φωτογραφία Herbert Dorfman/Getty Images

Το ομώνυμο τραγούδι της ταινίας, σε σύνθεση των Alan και Marilyn Bergman και του Marvin Hamlisch και ερμηνεία της Streisand, έφτασε στο Νο. 1 του Billboard το 1974 και κέρδισε Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν αυτό θα είναι το κομμάτι που θα ερμηνεύσει στην τελετή, σε περίπτωση που οριστικοποιηθεί η συμμετοχή της.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Robert Redford και η ηθοποιός και τραγουδίστρια Barbra Streisand στα γυρίσματα της ταινίας The Way We Were, σε σκηνοθεσία Sydney Pollack. φωτογραφία getty images

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών δεν έχει σχολιάσει επίσημα το δημοσίευμα, ούτε έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του φετινού In Memoriam. Η 98η τελετή απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και το Hulu.

Η πιθανή εμφάνιση της Streisand προσθέτει βαρύτητα σε μια τελετή που παραδοσιακά χρησιμοποιεί το In Memoriam για να επαναφέρει στη δημόσια μνήμη εμβληματικές προσωπικότητες του σινεμά. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της φετινής βραδιάς, συνδέοντας δύο πρόσωπα που σημάδεψαν το Χόλιγουντ μιας ολόκληρης εποχής.

