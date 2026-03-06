ΔΙΕΘΝΗ

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει Τεχεράνη και Βηρυτό - Oι ΗΠΑ προειδοποιούν για δραματική κλιμάκωση

Η Μέση Ανατολή φλέγεται, με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τις καταιγιστικές επιθέσεις στο Ιράν

The LiFO team
Φωτ. EPA
Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται δραματικά, καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εντείνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στο Ιράν.

Οι ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν την πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι η επιχείρηση εναντίον του Ιράν εισέρχεται σε «νέα φάση», με αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ να αφήνουν να εννοηθεί ότι οι επιθέσεις «θα αυξηθούν δραματικά».

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των IDF, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι το στρατιωτικό σώμα ολοκλήρωσε το αρχικό στάδιο της «έκπληκτης πρώτης κρούσης» και ότι πλέον προχωρά στην επόμενη φάση της εκστρατείας, αφήνοντας αιχμές για νέες εκπλήξεις.

«Θα εντείνουμε την επίθεση στα θεμέλια του καθεστώτος και στις στρατιωτικές του δυνατότητες», τόνισε, προσθέτοντας ότι «έχουμε επιπλέον κινήσεις έκπληξη στα χέρια μας, τις οποίες δεν σκοπεύω να αποκαλύψω».

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν την ανακοίνωση του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ότι η «ισχύς πυρός πάνω από το Ιράν και την Τεχεράνη πρόκειται να αυξηθεί δραματικά». Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκλεισε την αποστολή στρατευμάτων στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «σπατάλη χρόνου», αλλά επανέλαβε ότι επιθυμεί την ανατροπή της ηγετικής δομής της χώρας: «Θέλουμε να μπούμε μέσα και να καθαρίσουμε τα πάντα». Παράλληλα, οι IDF προχώρησαν σε νέες επιθέσεις κατά θέσεων που χαρακτήρισαν ως οχυρά της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Στους νότιους προάστιους της πόλης δόθηκε εντολή εκκένωσης σε εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, προκαλώντας πανικό.

Από την πλευρά του, το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους προς το Τελ Αβίβ, ως αντίποινα, μετά από κύμα εκρήξεων που προκάλεσαν πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι το συμβούλιο ηγεσίας της χώρας συγκάλεσε σύσκεψη για να εξετάσει πώς θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Συνέλευσης Ειδικών, η οποία θα επιλέξει τον νέο Ανώτατο Ηγέτη.

Δεν δόθηκε χρονικό πλαίσιο για την επιλογή του νέου ηγέτη, ούτε πληροφορίες για το αν η συνέλευση θα συνεδριάσει δια ζώσης ή διαδικτυακά, καθώς οι εγκαταστάσεις τους στην πόλη Κομ είχαν χτυπηθεί από ισραηλινές επιδρομές.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι πρέπει «να συμμετάσχει στην επιλογή» του νέου ηγέτη του Ιράν και απέρριψε την υποψηφιότητα του γιου του εκλιπόντος Αγιατολάχ, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

Από την πλευρά του, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε στο NBC ότι είναι «υπόθεση του ιρανικού λαού» να αποφασίσει ποιος θα διαδεχθεί τον πρώην Ανώτατο Ηγέτη, Αγιατολάχ.

Με πληροφορίες από Guardan

