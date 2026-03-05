ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

LIVE!

Πολιτισμός

Εικόνες από το αρχαίο ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε στην Ευριπίδου

Το αρχαιολογικό εύρημα που αναδύθηκε από τις εργασίες σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης

The LiFO team
The LiFO team
Εικόνες από το αρχαίο ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε στην Ευριπίδου Facebook Twitter
Φω.: LiFO
0

Πριν από λίγο καιρό ξεκίνησαν εργασίες σε κομμάτι του δρόμου επί της οδού Ευριπίδου, στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιδιόρθωσης των υποδομών της περιοχής, αποκαλύφθηκε κάτω από το οδόστρωμα ένα αρχαίο ψηφιδωτό.

Φωτογραφίες από τον σκαμμένο δρόμο δείχνουν το αρχαιολογικό εύρημα να ξεχωρίζει ανάμεσα στα χώματα και τα ειδικά μηχανήματα των συνεργείων, σε ένα από τα πιο κεντρικά και πολυσύχναστα περάσματα της πόλης. 

Το ψηφιδωτό, που αποκαλύφθηκε τυχαία κατά τη διάρκεια των εργασιών, έρχεται να υπενθυμίσει για ακόμη μία φορά ότι κάτω από την άσφαλτο της σύγχρονης Αθήνας παραμένουν κρυμμένα ίχνη από το ανεξερεύνητο παρελθόν της πόλης, τα οποία μπορεί να έλθουν στην επιφάνεια μέσα από καθημερινά έργα υποδομών και ανασκαφές.

Εικόνες από το αρχαίο ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε στην Ευριπίδου Facebook Twitter
Φω.: LiFO
Εικόνες από το αρχαίο ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε στην Ευριπίδου Facebook Twitter
Φω.: LiFO
Εικόνες από το αρχαίο ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε στην Ευριπίδου Facebook Twitter
Φω.: LiFO
Εικόνες από το αρχαίο ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε στην Ευριπίδου Facebook Twitter
Φω.: LiFO
Εικόνες από το αρχαίο ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε στην Ευριπίδου Facebook Twitter
Φω.: LiFO
Εικόνες από το αρχαίο ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε στην Ευριπίδου Facebook Twitter
Φω.: LiFO
Εικόνες από το αρχαίο ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε στην Ευριπίδου Facebook Twitter
Φω.: LiFO
Εικόνες από το αρχαίο ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε στην Ευριπίδου Facebook Twitter
Φω.: LiFO
Εικόνες από το αρχαίο ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε στην Ευριπίδου Facebook Twitter
Φω.: LiFO
 
Πολιτισμός

Tags

0

LIVE!

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Catherine Opie φέρνει την queer προσωπογραφία στο κέντρο της National Portrait Gallery

Πολιτισμός / Η Catherine Opie φέρνει την queer προσωπογραφία στο κέντρο της National Portrait Gallery

Η Catherine Opie παρουσιάζει την πρώτη μεγάλη έκθεσή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη National Portrait Gallery. Το To Be Seen συγκεντρώνει 30 χρόνια δουλειάς και επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ορατότητα και την εκπροσώπηση.
THE LIFO TEAM
Ο Harry Styles μιλά για τον θάνατο του Liam Payne: «Με έκανε να ξαναδώ τη ζωή μου»

Διεθνή / Ο Harry Styles μιλά για τον θάνατο του Liam Payne: «Με έκανε να ξαναδώ τη ζωή μου»

Ο Harry Styles δήλωσε ότι ο θάνατος του Liam Payne το 2024 τον ώθησε να επανεξετάσει τη ζωή του. Μιλώντας για το νέο του άλμπουμ, αναφέρθηκε στο πένθος, τη δημόσια έκθεση και τον τρόπο που τιμά τη μνήμη του πρώην συνεργάτη του.
THE LIFO TEAM
Να είναι γκέι»: Η Rosalía σχολιάζει με χιούμορ τι την ελκύει στους άντρες

Πολιτισμός / «Να είναι γκέι»: Η Rosalía σχολιάζει με χιούμορ τι την ελκύει στους άντρες

Η Rosalía απάντησε με χιούμορ ότι η ποιότητα που εκτιμά περισσότερο σε έναν άντρα είναι «να είναι γκέι», σε συνέντευξή της στο Spotify. Η ατάκα έγινε viral, ενώ η ίδια μίλησε και για την έλξη πέρα από τα στερεότυπα φύλου.
THE LIFO TEAM
BERLINALE TRICIA TUTTLE

Πολιτισμός / Berlinale: Η Tricia Tuttle παραμένει στη θέση της διευθύντριας του διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου

Η Tuttle παραμένει στη θέση της παρά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης από κάποιους σκηνοθέτες στην πρόσφατη τελετή απονομής, με το φεστιβάλ να διευκρινίζει ότι οι «συστάσεις» του εποπτικού συμβουλίου δεν συνιστούν υποχρέωση επιβολής νέου κώδικα δεοντολογίας
THE LIFO TEAM
Ο Félicien Rops επιστρέφει: Ερωτισμός, σκάνδαλο και συμβολισμός στη Ζυρίχη

Πολιτισμός / Ο Félicien Rops επιστρέφει: Ερωτισμός, σκάνδαλο και συμβολισμός στη Ζυρίχη

Το Kunsthaus Zurich παρουσιάζει από 6 Μαρτίου έως 31 Μαΐου τη μεγάλη έκθεση «Laboratory of Lust» αφιερωμένη στον Βέλγο συμβολιστή Félicien Rops. Με έργα που συνδυάζουν ερωτισμό, σάτιρα και σατανική αλληγορία, ο καλλιτέχνης της belle époque επανεξετάζεται σήμερα μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης συζήτησης για το βλέμμα, την εξουσία και την αναπαράσταση του σώματος.
THE LIFO TEAM
Πριν το Girl Power: Η Geri Halliwell ως Barbarella το 1994

Πολιτισμός / Πριν το Girl Power: Η άγνωστη φωτογράφιση της Geri Halliwell ως Barbarella το 1994

Δύο χρόνια πριν το “Wannabe” και το παγκόσμιο Girl Power, η Geri Halliwell φωτογραφιζόταν ως Barbarella σε ένα λονδρέζικο σπίτι. Η εικόνα του 1994, τραβηγμένη από τη Soulla Petrou, επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο, φωτίζοντας τη στιγμή πριν η ποπ περσόνα της Ginger Spice μετατραπεί σε παγκόσμιο brand.
THE LIFO TEAM
Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Η Charlotte de Witte ακύρωσε τις εμφανίσεις της στην Αυστραλία λόγω των ταξιδιωτικών διαταραχών που προκάλεσε η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τους διοργανωτές του Pitch Festival, δεκάδες καλλιτέχνες επηρεάστηκαν από αναδρομολογήσεις πτήσεων, ενώ δύο —μεταξύ τους και η de Witte— δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν.
THE LIFO TEAM
Από την Kelly Bundy στη σκλήρυνση κατά πλάκας: Η Christina Applegate γράφει για το σώμα που δεν της ανήκε ποτέ

Πολιτισμός / Από την Kelly Bundy στη σκλήρυνση κατά πλάκας: Η Christina Applegate γράφει για το σώμα που δεν της ανήκε ποτέ

Η Christina Applegate αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά της ότι ο ρόλος της ως Kelly Bundy στο «Married… with Children» επιδείνωσε την ανορεξία της. Η ηθοποιός περιγράφει την πίεση να παραμένει «size 0» και επανεξετάζει τη σεξουαλικοποίηση των 90s sitcoms μέσα από τη σημερινή οπτική.
THE LIFO TEAM
«Τα ντοκιμαντέρ χρειάζονται τώρα περισσότερο από ποτέ» — Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης απαντά στην εποχή της AI

Πολιτισμός / «Τα ντοκιμαντέρ χρειάζονται τώρα περισσότερο από ποτέ» — Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης απαντά στην εποχή της AI

Σε συνέντευξή του στο Variety, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Ορέστης Ανδρεαδάκης, μιλά για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στη σχέση μας με την αλήθεια.
THE LIFO TEAM
Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του: «Την αγαπώ όπως πριν»

Διεθνή / «Τον αγαπoύσα ως γιο, την αγαπώ ως κόρη»: Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του

Ο Robert De Niro δήλωσε δημόσια ότι στηρίζει πλήρως την τρανς κόρη του, Airyn De Niro, μετά τη συνέντευξή της στο Them όπου μίλησε για τη μετάβασή της και την επιρροή που είχαν στη ζωή της οι μαύρες γυναίκες. «Την αγαπώ όπως πριν», είπε ο ηθοποιός στο Variety.
THE LIFO TEAM
Η Maggie Gyllenhaal αποκαλύπτει: «Η Warner μού είπε ότι δεν μπορώ να βάλω τον Frankenstein να γλείφει μαύρο εμετό από τον λαιμό της Νύφης»

Πολιτισμός / «Η Warner απαίτησε ο Frankenstein να μη γλείφει μαύρο εμετό από τον λαιμό της Νύφης»

Η Maggie Gyllenhaal αποκάλυψε ότι οι προβολές δοκιμής του «The Bride» οδήγησαν σε παρεμβάσεις της Warner Bros. σχετικά με τη βία και τη σεξουαλική βία στην ταινία, ανοίγοντας συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στη δημιουργική πρόθεση και τις εμπορικές ανησυχίες ενός μεγάλου στούντιο.
THE LIFO TEAM
Στο δικαστήριο ο Justin Timberlake για το βίντεο της σύλληψής του

Διεθνή / Στο δικαστήριο ο Justin Timberlake για το βίντεο της σύλληψής του

Ο Justin Timberlake προσέφυγε εκ νέου στο δικαστήριο ζητώντας να μπλοκαριστεί η δημοσιοποίηση οκτάωρου βίντεο από τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2024, επικαλούμενος λόγους ιδιωτικότητας, καθώς αμερικανικά μέσα έχουν καταθέσει αιτήματα πρόσβασης βάσει της νομοθεσίας περί ελευθερίας πληροφόρησης.
THE LIFO TEAM
ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΞΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟ

Πολιτισμός / Καπέλα Σιξτίνα: Η τοιχογραφία του Μιχαήλ Άγγελου υπέστη ζημιές από ανθρώπινο ιδρώτα

Περίπου 30 συντηρητές χρησιμοποιούν ελαφρύ ιαπωνικό χαρτί εμποτισμένο με απεσταγμένο νερό για να αφαιρέσουν απαλά και να απορροφήσουν την πατίνα του έργου, σε ένα πρόγραμμα που αναμένεται να διαρκέσει τρεις μήνες
THE LIFO TEAM
ΤΑΤΟΪ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ

Πολιτισμός / Τατόι: Προχωρά η έκθεση στο Ανάκτορο του πρώην Βασιλικού Κτήματος μετά το «ναι» του Συμβουλίου Μουσείων

Η υπουργός Πολιτισμού αναφέρει πως η ταχεία πρόοδος στην τεκμηρίωση των κινητών αντικειμένων από τις Συλλογές Τατοΐου κατέστησε αναγκαίο τον εμπλουτισμό και την τροποποίηση της αρχικής μελέτης, προκειμένου να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη πληρότητα η σημασία των ευρημάτων
THE LIFO TEAM
 
 