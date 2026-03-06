Η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με την υπουργό Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς της Πολωνίας, Μάρτα Τσιενκόφσκα, στη Βαρσοβία. Η συζήτησή τους διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και τέθηκε επί τάπητος το εύρος της διμερούς συνεργασίας στον πολιτισμό, από την πολιτιστική κληρονομιά ως τον σύγχρονο πολιτισμό.

Οι δύο υπουργοί διαπίστωσαν σύγκλιση απόψεων των δύο χωρών στα θέματα της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα του Πολιτισμού, μεταξύ άλλων ως προς το Ταμείο Συνοχής και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Συζήτησαν, επίσης, την ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, σε συνάρτηση με τις εθνικές νομοθεσίες.

Η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών αποτελεί, εξάλλου, μία από τις προτεραιότητες της Ελλάδας κατά την Προεδρία της στην ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όπως ανέφερε η Λίνα Μενδώνη στην ομόλογό της, μαζί με την επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και τα δικαιώματα των δημιουργών στο πλαίσιο χρήσης της Τεχνικής Νοημοσύνης. Κατά το διάστημα της ελληνικής Προεδρίας, σχεδιάζεται η πραγματοποίηση ελληνικής έκθεσης στο Εθνικό Μουσείο της Πολωνίας, το οποίο έχει ήδη εκφράσει έντονο σχετικό ενδιαφέρον. Η Λίνα Μενδώνη πρότεινε την έκθεση «Τελετουργίες – Δώρα στους θεούς», η οποία εκτίθεται, τώρα, στο Ελληνικό Μουσείο της Μελβούρνης. Η Λίνα Μενδώνη δήλωσε, εξάλλου, στην ομόλογό της την προθυμία της ελληνικής πλευράς για τη φιλοξενία πολωνικής Έκθεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν οι δύο υπουργοί για τις δυνατότητες συνεργασίας στο πλαίσιο του σύγχρονου πολιτισμού και ιδιαίτερα για την εμπνευσμένη καλλιτεχνική δημιουργία, το design, αλλά και ιδιαίτερα για τους δυναμικούς τομείς, τόσο στην Πολωνία όσο και την Ελλάδα, όπως την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών και τα κόμικ. Η υπουργός Πολιτισμού πρότεινε την πραγματοποίηση σχετικού Φόρουμ, με δημιουργούς και υπεύθυνους των δημιουργικών βιομηχανιών των δύο χωρών.

Συζητήθηκαν, ακόμα, και βέλτιστες πρακτικές σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν και οι δύο χώρες, όπως η διαχείριση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η προσέλκυση επενδύσεων, στον τομέα του πολιτισμού.

Τέλος, η κ. Τσιενκόφσκα ευχαρίστησε το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού για τη συνδρομή του με ακριβείς πληροφορίες για το μουσείο και μνημείο μνήμης του στρατοπέδου συγκέντρωσης στην Treblinka. Η Λίνα Μενδώνη κάλεσε την κ. Τσιενκόφσκα να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα.