ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Πολιτισμός

Η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με την υπουργό Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς της Πολωνίας

Στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο υπουργών θέματα που αφορούν την πολιτική της ΕΕ στον τομέα του Πολιτισμού, μεταξύ άλλων ως προς το Ταμείο Συνοχής και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

The LiFO team
The LiFO team
Η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με την υπουργό Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς της Πολωνίας Facebook Twitter
Φωτ.: ΥΠΠΟ
0

Η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με την υπουργό Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς της Πολωνίας, Μάρτα Τσιενκόφσκα, στη Βαρσοβία. Η συζήτησή τους διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και τέθηκε επί τάπητος το εύρος της διμερούς συνεργασίας στον πολιτισμό, από την πολιτιστική κληρονομιά ως τον σύγχρονο πολιτισμό.

Οι δύο υπουργοί διαπίστωσαν σύγκλιση απόψεων των δύο χωρών στα θέματα της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα του Πολιτισμού, μεταξύ άλλων ως προς το Ταμείο Συνοχής και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Συζήτησαν, επίσης, την ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, σε συνάρτηση με τις εθνικές νομοθεσίες.

Η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με την υπουργό Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς της Πολωνίας Facebook Twitter
Φωτ.: ΥΠΠΟ

Η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών αποτελεί, εξάλλου, μία από τις προτεραιότητες της Ελλάδας κατά την Προεδρία της στην ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όπως ανέφερε η Λίνα Μενδώνη στην ομόλογό της, μαζί με την επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και τα δικαιώματα των δημιουργών στο πλαίσιο χρήσης της Τεχνικής Νοημοσύνης. Κατά το διάστημα της ελληνικής Προεδρίας, σχεδιάζεται η πραγματοποίηση ελληνικής έκθεσης στο Εθνικό Μουσείο της Πολωνίας, το οποίο έχει ήδη εκφράσει έντονο σχετικό ενδιαφέρον. Η Λίνα Μενδώνη πρότεινε την έκθεση «Τελετουργίες – Δώρα στους θεούς», η οποία εκτίθεται, τώρα, στο Ελληνικό Μουσείο της Μελβούρνης. Η Λίνα Μενδώνη δήλωσε, εξάλλου, στην ομόλογό της την προθυμία της ελληνικής πλευράς για τη φιλοξενία πολωνικής Έκθεσης.

Η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με την υπουργό Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς της Πολωνίας Facebook Twitter
Φωτ.: ΥΠΠΟ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν οι δύο υπουργοί για τις δυνατότητες συνεργασίας στο πλαίσιο του σύγχρονου πολιτισμού και ιδιαίτερα για την εμπνευσμένη καλλιτεχνική δημιουργία, το design, αλλά και ιδιαίτερα για τους δυναμικούς τομείς, τόσο στην Πολωνία όσο και την Ελλάδα, όπως την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών και τα κόμικ. Η υπουργός Πολιτισμού πρότεινε την πραγματοποίηση σχετικού Φόρουμ, με δημιουργούς και υπεύθυνους των δημιουργικών βιομηχανιών των δύο χωρών.

Συζητήθηκαν, ακόμα, και βέλτιστες πρακτικές σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν και οι δύο χώρες, όπως η διαχείριση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η προσέλκυση επενδύσεων, στον τομέα του πολιτισμού.

Τέλος, η κ. Τσιενκόφσκα ευχαρίστησε το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού για τη συνδρομή του με ακριβείς πληροφορίες για το μουσείο και μνημείο μνήμης του στρατοπέδου συγκέντρωσης στην Treblinka. Η Λίνα Μενδώνη κάλεσε την κ. Τσιενκόφσκα να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα.

 
 
Πολιτισμός

Tags

0

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Paddington, Cate Blanchett και Tom Hiddleston ξεχωρίζουν στις υποψηφιότητες των Olivier Awards

Πολιτισμός / Paddington, Cate Blanchett και Tom Hiddleston ξεχωρίζουν στις υποψηφιότητες των Olivier Awards

Το Paddington και το Into the Woods προηγούνται στις φετινές υποψηφιότητες των Olivier Awards, σε μια λίστα που φέρνει δίπλα δίπλα το λαϊκό θέαμα, το θεατρικό κύρος και μεγάλα ονόματα όπως η Cate Blanchett, ο Tom Hiddleston και ο Bryan Cranston.
THE LIFO TEAM
Η Catherine Opie φέρνει την queer προσωπογραφία στο κέντρο της National Portrait Gallery

Πολιτισμός / Η Catherine Opie φέρνει την queer προσωπογραφία στο κέντρο της National Portrait Gallery

Η Catherine Opie παρουσιάζει την πρώτη μεγάλη έκθεσή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη National Portrait Gallery. Το To Be Seen συγκεντρώνει 30 χρόνια δουλειάς και επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ορατότητα και την εκπροσώπηση.
THE LIFO TEAM
Ο Harry Styles μιλά για τον θάνατο του Liam Payne: «Με έκανε να ξαναδώ τη ζωή μου»

Διεθνή / Ο Harry Styles μιλά για τον θάνατο του Liam Payne: «Με έκανε να ξαναδώ τη ζωή μου»

Ο Harry Styles δήλωσε ότι ο θάνατος του Liam Payne το 2024 τον ώθησε να επανεξετάσει τη ζωή του. Μιλώντας για το νέο του άλμπουμ, αναφέρθηκε στο πένθος, τη δημόσια έκθεση και τον τρόπο που τιμά τη μνήμη του πρώην συνεργάτη του.
THE LIFO TEAM
Να είναι γκέι»: Η Rosalía σχολιάζει με χιούμορ τι την ελκύει στους άντρες

Πολιτισμός / «Να είναι γκέι»: Η Rosalía σχολιάζει με χιούμορ τι την ελκύει στους άντρες

Η Rosalía απάντησε με χιούμορ ότι η ποιότητα που εκτιμά περισσότερο σε έναν άντρα είναι «να είναι γκέι», σε συνέντευξή της στο Spotify. Η ατάκα έγινε viral, ενώ η ίδια μίλησε και για την έλξη πέρα από τα στερεότυπα φύλου.
THE LIFO TEAM
BERLINALE TRICIA TUTTLE

Πολιτισμός / Berlinale: Η Tricia Tuttle παραμένει στη θέση της διευθύντριας του διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου

Η Tuttle παραμένει στη θέση της παρά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης από κάποιους σκηνοθέτες στην πρόσφατη τελετή απονομής, με το φεστιβάλ να διευκρινίζει ότι οι «συστάσεις» του εποπτικού συμβουλίου δεν συνιστούν υποχρέωση επιβολής νέου κώδικα δεοντολογίας
THE LIFO TEAM
 
 