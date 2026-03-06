Τι μας δείχνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή για τις συγκρούσεις του μέλλοντος

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν να πλήττουν στόχους στη Μέση Ανατολή, αποδυναμώνοντας την ιρανική ηγεσία, καταστρέφοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις και προκαλώντας δεκάδες θανάτους αμάχων, η Τεχεράνη απαντά με εκατοντάδες πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones.

Πολλές από αυτές έχουν κατευθυνθεί προς γειτονικές αραβικές χώρες, πλήττοντας ξενοδοχεία, διυλιστήρια πετρελαίου, πολυκατοικίες, αεροδρόμια, καθώς και κυβερνητικές και διπλωματικές εγκαταστάσεις. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο να παρασυρθούν απρόθυμα και άλλα κράτη σε μια ολοένα πιο διευρυνόμενη σύγκρουση.

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές ή σε θαλάσσιες οδούς, με επιπτώσεις που μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια της περιοχής, αποτελούν γνώριμο στοιχείο των σύγχρονων πολέμων. Ωστόσο, μια σειρά ιρανικών επιθέσεων με drones στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Μπαχρέιν δείχνει κάτι διαφορετικό για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διεξάγονται οι πόλεμοι στο μέλλον. Μικρά, φθηνά drones στον ουρανό μπορούν να απενεργοποιούν τεράστια και κρίσιμης σημασίας data centers στο έδαφος.

Οι πρώτες ενδείξεις αυτής της στρατηγικής εμφανίστηκαν με ένα σύντομο και ασαφές μήνυμα προς τους πελάτες της Amazon Web Services, το οποίο προειδοποιούσε για πιθανές διακοπές λειτουργίας:

«Διερευνούμε προβλήματα στις υπηρεσίες AWS στην περιοχή ME-CENTRAL-1.»

Ακολούθησε νέα ενημέρωση που έκανε λόγο για «τοπικό πρόβλημα ηλεκτροδότησης» και προειδοποιούσε ότι οι χρήστες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα συνδεσιμότητας, αυξημένα σφάλματα και καθυστερήσεις σε ορισμένες λειτουργίες.

Μέσα στην επόμενη ημέρα, οι διακοπές αυτές εξαπλώθηκαν, προκαλώντας προβλήματα στο διαδίκτυο και ρίχνοντας εκτός λειτουργίας διαδικτυακές υπηρεσίες τραπεζών, εταιρειών πληρωμών, πλατφορμών μετακίνησης και άλλων δημοφιλών υπηρεσιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Καθώς η Amazon, μαζί με εταιρείες που εξαρτώνται από τις υπηρεσίες της, προσπαθούσαν να παρακάμψουν τη βλάβη στην περιοχή, δευτερογενή προβλήματα άρχισαν να επηρεάζουν και εταιρείες εκτός της Μέσης Ανατολής. Οι διαταραχές έφτασαν ακόμη και σε τεχνολογικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέχρι τη Δευτέρα, η Amazon είχε εξηγήσει στους πελάτες της τι είχε συμβεί στην πράξη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, το Netflix, αλλά και υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης και του στρατού.

«Λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, επηρεασμένες περιοχές υπέστησαν φυσικές ζημιές στις υποδομές τους ως αποτέλεσμα επιθέσεων με drones. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δύο από τις εγκαταστάσεις μας επλήγησαν άμεσα, ενώ στο Μπαχρέιν επίθεση drone σε κοντινή απόσταση προκάλεσε ζημιές στις υποδομές μας.»

Στον ολοένα αυξανόμενο κατάλογο των πρωτοφανών εξελίξεων της επιχείρησης Epic Fury, οι διακοπές λειτουργίας ορισμένων data centers ίσως να μην φαίνονται το σημαντικότερο στοιχείο. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βύθισαν ιρανικό πλοίο στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το κύριο πεδίο των συγκρούσεων, με αιφνιδιαστική επίθεση τορπίλης.

Κανείς δεν σκοτώθηκε από τα πλήγματα στα data centers και οι διαταραχές είναι προσωρινές. Ωστόσο, επιθέσεις με drones σε πολυεθνικές υποδομές cloud αποτελούν κάτι νέο και πιθανότατα θα γίνουν πιο συχνές στο μέλλον. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσο οι εγχώριες τεχνολογικές βιομηχανίες και οι στρατιωτικοί μηχανισμοί συνδέονται όλο και στενότερα.

Ως στρατηγικοί στόχοι, τα data centers είναι ασυνήθιστα μεγάλα και σχετικά απροστάτευτα. Ταυτόχρονα, ως κομμάτι της παγκόσμιας υποδομής, αποκτούν ολοένα πιο κρίσιμο ρόλο.

Την ίδια στιγμή που τεράστια δίκτυα data centers επεκτείνονται σε ολόκληρο τον κόσμο, με ιδιαίτερα μεγάλες επενδύσεις στα κράτη του Κόλπου όπου αμερικανικοί και κινεζικοί τεχνολογικοί κολοσσοί επεκτείνονται επιθετικά, τα στρατιωτικά δόγματα εξελίσσονται ώστε να αξιοποιούν σμήνη φθηνών drones. Τα μέσα αυτά είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για επιθέσεις εναντίον τέτοιων εγκαταστάσεων.

Τεχνολογικές εταιρείες και κυβερνήσεις, που σήμερα επιβλέπουν μια τεράστια και ταχεία επέκταση των data centers, συζητούν ήδη πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στο μέλλον.

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η ένταξη των data centers στο ίδιο καθεστώς προστασίας με άλλες κρίσιμες υποδομές, η κατασκευή τους υπόγεια ή ακόμη και υποθαλάσσια. Έχει επίσης τεθεί, έστω πιο θεωρητικά, και η ιδέα της τοποθέτησής τους στο διάστημα.

Προς το παρόν, ωστόσο, οποιαδήποτε χώρα βρεθεί σε έναν ασύμμετρο πόλεμο απέναντι σε μια τεχνολογική υπερδύναμη διαθέτει πλέον μια νέα και αποτελεσματική τακτική. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τηλεκατευθυνόμενα drones, που κοστίζουν λιγότερο από ένα αυτοκίνητο, για να παραλύσει ψηφιακές υποδομές αξίας δισεκατομμυρίων.

Με πληροφορίες από New York Magazine

