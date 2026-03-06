Ο Max Alexander είναι μόλις 10 ετών και παρουσίασε τη συλλογή ρούχων του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Σε ηλικία μόλις 10 ετών, ο Max Alexander έχει ήδη καταφέρει πολλά στον χώρο της μόδας.

Με τo δικό του brand ρούχων, υπαλλήλους, εκατομμύρια followers στα social media και μια συλλογή ρούχων με έμφαση στη βιωσιμότητα, προσθέτει τώρα ένα ακόμη επίτευγμα στη μακρά λίστα των επιτυχιών του, καθώς γίνεται ο νεότερος σχεδιαστής που έχει παρουσιάσει τη συλλογή του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

«Είναι απλά κάτι πολύ σημαντικό. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ πιο σημαντικό από κάτι πολύ σημαντικό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Max σε συνέντευξή του στο CBS LA. «Γιατί το Παρίσι είναι η πατρίδα της μόδας!»

Ο Max είναι επίσης κάτοχος του ρεκόρ Γκίνες 2023 για τον νεότερο σχεδιαστή μόδας. Με την έναρξη της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού την Τετάρτη, είναι πλέον και ο νεότερος σχεδιαστής που έχει τη δική του επίδειξη στην μεγαλύτερη σκηνή της μόδας.

🚨 CET ENFANT EST LE PROCHAIN LAMINE YAMAL DE LA MODE !



À seulement 9 ans, Max Alexander entre dans l'histoire en devenant le plus jeune créateur à présenter une collection à la Fashion Week de Paris 🤯 pic.twitter.com/9ZFwxA5P09 — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) March 6, 2026

Qui est Max Alexander, le designer de 9 ans qui a défilé à la Fashion Week de Paris pour la première fois ?

➡️ https://t.co/UkpgqUB9VX pic.twitter.com/nIg9utJvzR — Le Parisien (@le_Parisien) March 5, 2026

«Θα κατέληγαν σε χωματερή αν δεν τα είχα σώσει»

Το CBS LA συνάντησε τον Max καθώς ετοίμαζε τη νέα του συλλογή για το ντεμπούτο του στην Εβδομάδα Μόδας. Αν και γεμάτος παιδική φαντασία και παιχνιδιάρικη προσωπικότητα, όταν πρόκειται για μόδα είναι απόλυτα σοβαρός.

«Η συλλογή μου αποτελείται από 15 φορέματα και όλα, δηλαδή το 90% της επίδειξής μου, είναι βιοδιασπώμενα, ανακυκλώσιμα, βιώσιμα, κατασκευασμένα από αποθέματα και πλεονάσματα», εξήγησε ο Max. «Τα αποθέματα είναι υλικά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τις εταιρείες... Θα κατέληγαν σε χωματερή αν δεν τα είχα σώσει».

Η τελευταία τσάντα που σχεδίασε εξαντλήθηκε σε μόλις 24 ώρες, όπως και η σειρά από γούρια που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Λέει ότι σε όλα τα σχέδιά του, εστιάζει στην προστασία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η δημιουργικότητα διαχέεται σε κάθε ραφή.

Όταν το CBS LA συνάντησε για πρώτη φορά τον Max το 2023, ήταν μόλις 7 ετών και προετοιμαζόταν για την πρώτη του επίδειξη μόδας, αφού είχε κατακτήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν η μητέρα του άνοιξε έναν λογαριασμό Instagram για τα σχέδιά του, κέρδισε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακόλουθους. Τώρα, έχει σχεδόν έξι εκατομμύρια άτομα που παρακολουθούν στενά την εταιρεία σχεδιασμού του.

Τότε, είχε αναφέρει ότι άρχισε να ράβει πριν από αρκετά χρόνια, αφού είδε ένα όνειρο ότι ήταν σχεδιαστής ρούχων. Σε ένα άλλο όνειρο, ήταν ο διάσημος, αείμνηστος σχεδιαστής μόδας Paolo Gucci. Όταν η μητέρα του κατάφερε να φτιάξει ένα μανεκέν για να αρχίσει να σχεδιάζει, αυτό «άναψε» ένα αναμφισβήτητο πάθος που τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Ο Max μοιράστηκε ένα σύντομο απόσπασμα από το ταξίδι του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού στο Instagram, επισημαίνοντας το απίστευτο επίτευγμά του και φροντίζοντας να σημειώσει ότι μια τέτοια επίδειξη είναι δυνατή μόνο με την υποστήριξη πολλών ανθρώπων, για την οποία είναι «αιώνια ευγνώμων».