Ένας Έλληνας μετέφερε το πρώτο φορτίο πετρελαίου από τη μετά Μαδούρο Βενεζουέλα

Πολύ συχνά λέγεται ότι κάθε κρίση κρύβει μία ευκαιρία. Όχι όμως για όλους.

Για τις κοινωνίες και τους πολίτες, οι γεωπολιτικές κρίσεις που προκάλεσε η σύλληψη Μαδούρο από την κυβέρνηση Τραμπ και τώρα η αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν σημαίνουν εκτόξευση των τιμών ενέργειας και των βασικών ειδών διατροφής. Αντίθετα, για τους εφοπλιστές δεξαμενόπλοιων η κινούμενη άμμος της γεωπολιτικής αβεβαιότητας αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για μεγαλύτερα κέρδη.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι λίγοι που ευνοούνται από τη στρατηγική Τραμπ στη Βενεζουέλα και τώρα στο Ιράν είναι οι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων που βλέπουν τα κέρδη των ναύλων τους να υπερπολλαπλασιάζονται.

Το πρώτο δεξαμενόπλοιο που φόρτωσε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά τις πρωτόγνωρες πολιτικές εξελίξεις εκείνων των ημερών ήταν ένα πλοίο της Tsakos Energy Navigation, μιας ισχυρής ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας με σημαντική παρουσία στην αγορά δεξαμενόπλοιων, που δραστηριοποιείται στη μεταφορά αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, συμφερόντων του Νικόλα Τσάκου, γόνου της ναυτιλιακή οικογένειας που ελέγχεται από τον ίδιο και τον πατέρα του, Παναγιώτη Τσάκο.

Η σύλληψη Μαδούρο από την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Forbes», έδωσε το πράσινο φως για την επανεκκίνηση των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε δυτικές ναυτιλιακές εταιρείες να επαναδραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη αγορά, από την οποία, μέχρι τότε, ευνοούνταν κυρίως η Κίνα, όπου κατευθυνόταν μεγάλο μέρος του πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Στις 3 Ιανουαρίου, όταν τα διεθνή δίκτυα έδειχναν τον άλλοτε κραταιό ηγέτη της Βενεζουέλας να μεταφέρεται με χειροπέδες και με καλυμμένα μάτια πάνω σε αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο, ένα άλλο πλοίο, το Mediterranean Voyager συμφερόντων Τσάκου, ήταν το πρώτο δεξαμενόπλοιο που φόρτωσε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα εκείνη την ημέρα. Η πληροφορία αυτή μεταφέρεται από το περιοδικό «Forbes» σε ένα ρεπορτάζ που αναδεικνύει το γεγονός πως ο γεωπολιτικός σεισμός που προκαλεί ο Τραμπ στον πλανήτη έχει αυξήσει τα κέρδη των ιδιοκτητών δεξαμενόπλοιων.

«Θα προτιμούσα όλο αυτό να μην οφείλεται στη συγκεκριμένη κατάσταση»

Σύμφωνα με τον ίδιο και τα σχόλια του που παρουσιάζονται στο περιοδικο «Forbes», οι spot ναύλοι, δηλαδή τα ναύλα για άμεση φόρτωση, τα οποία μεταβάλλονται ανάλογα με τη ζήτηση, εκτοξεύτηκαν έως τα 110.000 δολάρια ημερησίως μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, από περίπου 70.000 δολάρια προηγουμένως. Πρόκειται για το ποσό που καταβάλλει ένας πελάτης, π.χ. μια πετρελαϊκή εταιρεία ή ένας trader, σε μια ναυτιλιακή εταιρεία για τη ναύλωση ενός πλοίου.

Στα σχόλια του εφοπλιστή που μεταφέρει το «Forbes», ο Ν. Τσάκος αναφέρει, ενώ μετά τα πλήγματα στο Ιράν οι ημερήσιοι ναύλοι για ορισμένα πλοία φτάνουν ακόμη και τα 160.000 δολάρια, ότι: «Είναι κάτι καλό. Θα προτιμούσα όλο αυτό να μην οφείλεται στη συγκεκριμένη κατάσταση (σ.σ. στο Ιράν), αλλά έτσι έχουν τα πράγματα», σχολιάζει.

Οι απανωτές διαταραχές που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε βασικές θαλάσσιες εμπορικές οδούς θα συνεχίσουν, απ' ό,τι φαίνεται, να τροφοδοτούν την άνοδο των ναύλων.

Οι διαταραχές αυτές προσθέτουν στα ήδη μεγάλα προβλήματα που δημιουργούν οι επιθέσεις των Χούθι σε εμπορικά πλοία. Οι Χούθι, που στηρίζονται από το ιρανικό καθεστώς, έχουν στοχοποιήσει επανειλημμένως δυτικά εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια, αυξάνοντας τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα και οδηγώντας πολλές ναυτιλιακές εταιρείες σε αλλαγή διαδρομών ή σε παράκαμψη της περιοχής. Όλα τα παραπάνω προστίθενται στις νέες αβεβαιότητες που έχουν ως αποτέλεσμα να επιμηκύνονται τα ταξίδια, γεγονός που συμβάλλει στην άνοδο των ναύλων.

Τα Στενά του Ορμούζ

Αυτές τις ημέρες, βρίσκεται στο επίκεντρο η ένταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως.

Η Τεχεράνη έχει περιορίσει και ουσιαστικά αποκλείσει τη διέλευση από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, μέσω του οποίου διακινείται καθημερινά περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Η αστάθεια σε αυτό το κρίσιμο σημείο του παγκόσμιου ενεργειακού εμπορίου ενισχύει την αβεβαιότητα στις αγορές και αυξάνει τη σημασία της θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου. Παράλληλα, η πίεση που ασκείται από το ιρανικό καθεστώς συμβάλλει στη διατήρηση των ναύλων των δεξαμενόπλοιων σε υψηλά επίπεδα.

Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης ζήτησης εταιρείες δεξαμενόπλοιων όπως η Tsakos Energy Navigation βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, καθώς οι υψηλότεροι ναύλοι μεταφράζονται άμεσα σε αυξημένα έσοδα για τους πλοιοκτήτες και η ναυτιλία πετρελαίου φαίνεται να συγκαταλέγεται στους κλάδους που κερδίζουν μέσα από την αβεβαιότητα της γεωπολιτικής έντασης.