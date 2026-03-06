Συνελήφθη ο άνδρας που απειλούσε ότι έχει εκρηκτικά έξω από τη ΓΑΔΑ

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στη ΓΑΔΑ επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Στο σημείο ένας άνδρας εμφανίστηκε και απείλησε πως φέρει εκρηκτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, φέρεται να απείλησε πως θα ανατιναχθεί.

Συνελήφθη ο άνδρας στη ΓΑΔΑ

Στη συνέχεια ο άνδρας συνελήφθη με αιφνιδιαστική επέμβαση τριών αστυνομικών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ είχε πιάσει συζήτηση με τον άνδρα, ο οποίος ζητούσε επίμονα ένα τηλέφωνο για να μιλήσει. Ο αστυνομικός τον απασχόλησε δίνοντας την ευκαιρία σε δύο άλλους συναδέλφους του που πλησίασαν από πίσω, να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο άνδρας κρατούσε στο χέρι του μια χειροβομβίδα, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει κάτι, ενώ είχε και ένα σακίδιο πλάτης, μέσα στο οποίο βρέθηκαν άλλες δύο χειροβομβίδες.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι χειροβομβίδες φαίνονται αληθινές, αλλά θα εξεταστούν από πυροτεχνουργούς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι πράγματι έτσι και αν είναι λειτουργικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του 48χρονου και ήδη στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας διακόπηκε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από Πανόρμου έως Δημητσάνας.

