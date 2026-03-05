Η Courtney Love άναψε ξανά τις φήμες για επανένωση των Hole

Ένα σύντομο αλλά φορτισμένο δημόσιο σχόλιο στο Instagram ήταν αρκετό για να επαναφέρει ένα από τα πιο επίμονα φαντάσματα της δεκαετίας του ’90: την πιθανότητα επανένωσης των Hole.

Η Courtney Love ανάρτησε βίντεο της πρώην μπασίστριας του συγκροτήματος, Melissa Auf der Maur, με τη μουσική του «Malibu» και έγραψε: «Λέμε στα παιδιά για την περιοδεία;». Η Auf der Maur απάντησε αινιγματικά, με τη Love να συνεχίζει σε έναν τόνο που θύμιζε περισσότερο ποίημα παρά ανακοίνωση: «Ξεκινά με αιώνια αγάπη… και καταλήγει ξανά στην αγάπη». Επίσημη επιβεβαίωση δεν υπάρχει. Ούτε ανακοινώσεις για ημερομηνίες. Ούτε δημόσια τοποθέτηση από τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος.

Η Love και η Auf der Maur επί σκηνής, στην εποχή που διαμόρφωνε τον πυρήνα της ταυτότητας των Hole.

Οι Hole, που διαλύθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και δεν έχουν εμφανιστεί με την κλασική τους σύνθεση εδώ και 14 χρόνια, παραμένουν ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της εναλλακτικής ροκ σκηνής των ’90s. Το «Celebrity Skin» του 1998 — με τη συμμετοχή της Auf der Maur — σφράγισε μια μετάβαση από τον ωμό grunge θυμό σε πιο γυαλισμένη, αλλά εξίσου δηλητηριώδη ποπ γραφή.

Η Love έχει κατά καιρούς αποκλείσει την ιδέα επανένωσης. Σε συνέντευξή της το 2021 είχε δηλώσει ότι «δεν πρόκειται να συμβεί». Ωστόσο, το 2024, σε ζωντανή εμφάνιση στο Λονδίνο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λέγοντας από σκηνής: «Θα επιστρέψω στους Hole».

Courtney Love και Melissa Auf der Maur στα χρόνια του "Celebrity Skin", όταν οι Hole είχαν ήδη περάσει από τον grunge θόρυβο στη δηλητηριώδη ποπ ακρίβεια.

Η συγκυρία δεν είναι αδιάφορη. Το ντοκιμαντέρ «Antiheroine», αφιερωμένο στη ζωή και την καριέρα της Love, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Sundance, ενώ η Auf der Maur ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά της για τη δεκαετία του ’90.

Προς το παρόν, πρόκειται για υπαινιγμό — όχι ανακοίνωση.

Αλλά στην περίπτωση των Hole, ακόμη και ένας υπαινιγμός αρκεί για να επανενεργοποιήσει μια ολόκληρη γενιά μνήμης.