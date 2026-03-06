ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Πολιτισμός

Paddington, Cate Blanchett και Tom Hiddleston ξεχωρίζουν στις υποψηφιότητες των Olivier Awards

Το Paddington και το Into the Woods προηγούνται στις φετινές υποψηφιότητες των Olivier Awards, σε μια λίστα που φέρνει δίπλα δίπλα το λαϊκό θέαμα, το θεατρικό κύρος και μεγάλα ονόματα όπως η Cate Blanchett, ο Tom Hiddleston και ο Bryan Cranston.

φωτογραφία: Marc Brenner
φωτογραφία: Marc Brenner
Το Paddington και το Into the Woods είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των φετινών υποψηφιοτήτων για τα Olivier Awards, τα σημαντικότερα θεατρικά βραβεία του Λονδίνου, καθώς συγκέντρωσαν από 11 υποψηφιότητες το καθένα. Μαζί τους, στο πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι της λίστας, ξεχωρίζουν και ονόματα όπως η Cate Blanchett, ο Tom Hiddleston, ο Bryan Cranston και η Rosamund Pike.

Το Paddington: The Musical, που παρουσιάζεται στο Savoy Theatre, είναι υποψήφιο μεταξύ άλλων για καλύτερο νέο μιούζικαλ και καλύτερη σκηνοθεσία για τον Luke Sheppard, ενώ το Into the Woods, που ανέβηκε στο Bridge Theatre, διεκδικεί βραβεία σε βασικές κατηγορίες όπως καλύτερη αναβίωση μιούζικαλ, σκηνοθεσία και ερμηνείες.

Paddington, Cate Blanchett και Tom Hiddleston ξεχωρίζουν στις υποψηφιότητες των Olivier Awards Facebook Twitter
Paddington, Cate Blanchett και Tom Hiddleston ξεχωρίζουν στις υποψηφιότητες των Olivier Awards Facebook Twitter

Στις θεατρικές ερμηνείες, ο Tom Hiddleston είναι υποψήφιος για το Much Ado About Nothing και ο Bryan Cranston για το All My Sons, ενώ στην κατηγορία της καλύτερης ηθοποιού συναντιούνται η Cate Blanchett για το The Seagull και η Rosamund Pike για το Inter Alia. Η φετινή λίστα δείχνει για άλλη μια φορά πώς τα βραβεία Olivier επιχειρούν να κρατήσουν μαζί το λαϊκό θέαμα, τη σταρ ισχύ και το πιο απαιτητικό θεατρικό κύρος.

Από τις πιο πολυσυζητημένες συμμετοχές είναι και η Evita, με τη Rachel Zegler να κερδίζει υποψηφιότητα για την ερμηνεία της, ενώ το Stereophonic, το All My Sons και το Kenrex εμφανίζονται επίσης δυνατά στις βασικές κατηγορίες των θεατρικών έργων. Η τελετή για τα φετινά Olivier Awards, που συμπληρώνουν 50 χρόνια ζωής, θα γίνει στις 12 Απριλίου στο Royal Albert Hall.

Πολιτισμός

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Η Catherine Opie φέρνει την queer προσωπογραφία στο κέντρο της National Portrait Gallery

Πολιτισμός / Η Catherine Opie φέρνει την queer προσωπογραφία στο κέντρο της National Portrait Gallery

Η Catherine Opie παρουσιάζει την πρώτη μεγάλη έκθεσή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη National Portrait Gallery. Το To Be Seen συγκεντρώνει 30 χρόνια δουλειάς και επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ορατότητα και την εκπροσώπηση.
THE LIFO TEAM
Ο Harry Styles μιλά για τον θάνατο του Liam Payne: «Με έκανε να ξαναδώ τη ζωή μου»

Διεθνή / Ο Harry Styles μιλά για τον θάνατο του Liam Payne: «Με έκανε να ξαναδώ τη ζωή μου»

Ο Harry Styles δήλωσε ότι ο θάνατος του Liam Payne το 2024 τον ώθησε να επανεξετάσει τη ζωή του. Μιλώντας για το νέο του άλμπουμ, αναφέρθηκε στο πένθος, τη δημόσια έκθεση και τον τρόπο που τιμά τη μνήμη του πρώην συνεργάτη του.
THE LIFO TEAM
Να είναι γκέι»: Η Rosalía σχολιάζει με χιούμορ τι την ελκύει στους άντρες

Πολιτισμός / «Να είναι γκέι»: Η Rosalía σχολιάζει με χιούμορ τι την ελκύει στους άντρες

Η Rosalía απάντησε με χιούμορ ότι η ποιότητα που εκτιμά περισσότερο σε έναν άντρα είναι «να είναι γκέι», σε συνέντευξή της στο Spotify. Η ατάκα έγινε viral, ενώ η ίδια μίλησε και για την έλξη πέρα από τα στερεότυπα φύλου.
THE LIFO TEAM
BERLINALE TRICIA TUTTLE

Πολιτισμός / Berlinale: Η Tricia Tuttle παραμένει στη θέση της διευθύντριας του διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου

Η Tuttle παραμένει στη θέση της παρά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης από κάποιους σκηνοθέτες στην πρόσφατη τελετή απονομής, με το φεστιβάλ να διευκρινίζει ότι οι «συστάσεις» του εποπτικού συμβουλίου δεν συνιστούν υποχρέωση επιβολής νέου κώδικα δεοντολογίας
THE LIFO TEAM
Ο Félicien Rops επιστρέφει: Ερωτισμός, σκάνδαλο και συμβολισμός στη Ζυρίχη

Πολιτισμός / Ο Félicien Rops επιστρέφει: Ερωτισμός, σκάνδαλο και συμβολισμός στη Ζυρίχη

Το Kunsthaus Zurich παρουσιάζει από 6 Μαρτίου έως 31 Μαΐου τη μεγάλη έκθεση «Laboratory of Lust» αφιερωμένη στον Βέλγο συμβολιστή Félicien Rops. Με έργα που συνδυάζουν ερωτισμό, σάτιρα και σατανική αλληγορία, ο καλλιτέχνης της belle époque επανεξετάζεται σήμερα μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης συζήτησης για το βλέμμα, την εξουσία και την αναπαράσταση του σώματος.
THE LIFO TEAM
 
 