Paddington, Cate Blanchett και Tom Hiddleston ξεχωρίζουν στις υποψηφιότητες των Olivier Awards

Το Paddington και το Into the Woods είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των φετινών υποψηφιοτήτων για τα Olivier Awards, τα σημαντικότερα θεατρικά βραβεία του Λονδίνου, καθώς συγκέντρωσαν από 11 υποψηφιότητες το καθένα. Μαζί τους, στο πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι της λίστας, ξεχωρίζουν και ονόματα όπως η Cate Blanchett, ο Tom Hiddleston, ο Bryan Cranston και η Rosamund Pike.

Το Paddington: The Musical, που παρουσιάζεται στο Savoy Theatre, είναι υποψήφιο μεταξύ άλλων για καλύτερο νέο μιούζικαλ και καλύτερη σκηνοθεσία για τον Luke Sheppard, ενώ το Into the Woods, που ανέβηκε στο Bridge Theatre, διεκδικεί βραβεία σε βασικές κατηγορίες όπως καλύτερη αναβίωση μιούζικαλ, σκηνοθεσία και ερμηνείες.

Στις θεατρικές ερμηνείες, ο Tom Hiddleston είναι υποψήφιος για το Much Ado About Nothing και ο Bryan Cranston για το All My Sons, ενώ στην κατηγορία της καλύτερης ηθοποιού συναντιούνται η Cate Blanchett για το The Seagull και η Rosamund Pike για το Inter Alia. Η φετινή λίστα δείχνει για άλλη μια φορά πώς τα βραβεία Olivier επιχειρούν να κρατήσουν μαζί το λαϊκό θέαμα, τη σταρ ισχύ και το πιο απαιτητικό θεατρικό κύρος.

Από τις πιο πολυσυζητημένες συμμετοχές είναι και η Evita, με τη Rachel Zegler να κερδίζει υποψηφιότητα για την ερμηνεία της, ενώ το Stereophonic, το All My Sons και το Kenrex εμφανίζονται επίσης δυνατά στις βασικές κατηγορίες των θεατρικών έργων. Η τελετή για τα φετινά Olivier Awards, που συμπληρώνουν 50 χρόνια ζωής, θα γίνει στις 12 Απριλίου στο Royal Albert Hall.