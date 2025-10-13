ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Στην Αθήνα ο David Byrne για μια εμφάνιση στο Release Athens x SNF Nostos 2026

Ο David Byrne, παρότι είναι ευρέως γνωστός ως frontman των Talking Heads, έχει επίσης ξεχωρίσει μέσα από την πολυδιάστατη σόλο καριέρα του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στην Αθήνα ο David Byrne για μια εμφάνιση στο Release Athens x SNF Nostos 2026 Facebook Twitter
Φωτογραφία: Rolling Stone
0

Το Release Athens Festival και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, φέρνοντας στο ελληνικό κοινό δύο από τα πιο επιδραστικά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η επιτυχημένη συνεργασία τους το 2023 συνεχίζεται δυναμικά και το 2026, μια χρονιά ορόσημο που σηματοδοτεί τα 10 χρόνια του Release Athens Festival και τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του ΙΣΝ, με δύο ημέρες γεμάτες μουσικό υπερθέαμα.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο θρυλικός David Byrne θα ανέβει στη σκηνή του Ξεφωτού στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με ένα εντυπωσιακό show, στο πλαίσιο της περιοδείας του Who Is the Sky, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια τόσο από τους Talking Heads όσο και από τη σόλο καριέρα του, προσφέροντας ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στους θεατές.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, οι Gorillaz, το πρωτοποριακό μουσικό project του Damon Albarn, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Πλατεία Νερού, προσφέροντας μια εκρηκτική οπτικοακουστική εμπειρία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Οι διοργανωτές ανακοινώνουν ότι σύντομα θα προστεθούν και άλλα ονόματα και για τις δύο ημέρες του φεστιβάλ.

Η συνεργασία του ΙΣΝ με το Release Athens, στο πλαίσιο των 30 ετών δράσης του Ιδρύματος, έχει στόχο να φέρει τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά στο κοινό. Μέσω αυτής της συνεισφοράς, οι τιμές των εισιτηρίων θα είναι 40-50% χαμηλότερες σε σχέση με παρόμοιες διεθνείς διοργανώσεις, καθιστώντας το φεστιβάλ πιο προσιτό σε όλους.

Ο David Byrne, παρότι είναι ευρέως γνωστός ως frontman των Talking Heads, έχει επίσης ξεχωρίσει μέσα από την πολυδιάστατη σόλο καριέρα του. Από το 1991 και μετά τη διάλυση της μπάντας, έχει αναλάβει πλήθος projects που περιλαμβάνουν σόλο άλμπουμ, κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές, ενώ η δισκογραφική του εταιρεία Luaka Bop έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εισαγωγή του δυτικού κοινού σε καινοτόμους καλλιτέχνες από τη Νότια Αμερική και την Αφρική.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μουσείο Βίλα Γκέτι: Παρουσίαση για την παραγωγή αρώματος στην Πύλο στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Πολιτισμός / Μια αρχαιολόγος έχει βρει πώς μύριζαν τα αρώματα στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Θα μιλήσει για αυτό σε μια διάλεξη

Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο - Βίλα Γκέτυ και αποτελεί μέρος της περιοδικής έκθεσης «The Kingdom of Pylos», την πρώτη μεγάλη έκθεση στη Βόρεια Αμερική αφιερωμένη στον Μυκηναϊκό πολιτισμό.
LIFO NEWSROOM
Ο Γούντι Άλεν θυμάται τη Νταϊάν Κίτον

Πολιτισμός / Ο Γούντι Άλεν αποχαιρετά τη Νταϊάν Κίτον

«Με την πάροδο του χρόνου έκανα ταινίες για ένα μόνο κοινό, τη Νταϊάν Κίτον. Δεν διάβασα ποτέ καμία κριτική για τη δουλειά μου και με ενδιέφερε μόνο η γνώμη της Κίτον», γράφει ο Άλεν σε κείμενό του, αφιερωμένο στην Αμερικανίδα ηθοποιό
LIFO NEWSROOM
Άννα Κυριακού: Από τη Finos Films και το Εθνικό Θέατρο έως τη «θεία Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες»

Πολιτισμός / Άννα Κυριακού: Από τη Finos Films και το Εθνικό Θέατρο έως τη «θεία Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες»

Στο Εθνικό Θέατρο, όπου υπήρξε μέλος για πάνω από 20 χρόνια, πρωταγωνίστησε σε 34 έργα, από την Ηλέκτρα και τον Πειρασμό του Ξενόπουλου, έως τον Οθέλλο και τη Λυσιστράτη
LIFO NEWSROOM
Μία Φάροου: Απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον παρά τη στήριξή της στον Γούντι Άλεν

Πολιτισμός / Μία Φάροου: «Ήταν ένα σπάνιο άτομο» - Απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον παρά τη στήριξή της στον Γούντι Άλεν

Το μήνυμα της έρχεται μετά την απόφαση της Νταϊάν Κίτον να υπερασπιστεί δημόσια τον Γούντι Άλεν, εν μέσω κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης τους
LIFO NEWSROOM
Κολοσσαίο: Τούνελ 2.000 ετών που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά οι αυτοκράτορες, ανοίγει για το κοινό

Πολιτισμός / Κολοσσαίο: Τούνελ 2.000 ετών που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά οι αυτοκράτορες, ανοίγει για το κοινό

Γνωστό ως «Διάδρομος του Κόμμοδου», το τούνελ μήκους 55 μέτρων κατασκευάστηκε κάτω από το αμφιθέατρο, ώστε οι αυτοκράτορες και οι εκλεκτοί τους καλεσμένοι να φτάνουν στις αυτοκρατορικές θέσεις χωρίς να αναμειγνύονται με το πλήθος
LIFO NEWSROOM
Από τη Γερμανία στην Αρχαία Ολυμπία: Επαναπατρίστηκε μέρος κιονόκρανου που είχε απομακρυνθεί παράνομα

Πολιτισμός / Από τη Γερμανία στην Αρχαία Ολυμπία: Επαναπατρίστηκε κιονόκρανο που είχε απομακρυνθεί παράνομα

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Πολιτισμού, ο επαναπατρισμός του κιονόκρανου κατέστη δυνατός χάρη στην ευαισθησία και το θάρρος μιας Γερμανίδας, η οποία το κατείχε από τη δεκαετία του 1960, μετά από περισυλλογή του από την περιοχή του Λεωνιδαίου
LIFO NEWSROOM
Οι No Doubt επανενώνονται για μια σειρά εμφανίσεων στο Sphere του Λας Βέγκας

Πολιτισμός / Οι No Doubt επανενώνονται για μια σειρά εμφανίσεων στο Sphere του Λας Βέγκας

«Το να το κάνω αυτό με τους No Doubt μοιάζει σαν να επιστρέφω στο παρελθόν για να ξαναζήσω την ιστορία μας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε κάτι εντελώς καινούργιο με τρόπους που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε.», δήλωσε η Gwen Stefani
LIFO NEWSROOM
Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια: Συνέχεια, ανανέωση και συνέργειες με φορείς και παραγωγούς

Πολιτισμός / Το Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια ανοίγει ξανά τις πόρτες του μετά την ανακαίνιση

Παρά τον χαμηλό προϋπολογισμό στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της φετινής σεζόν περιλαμβάνονται αφιερώματα στους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι αλλά και παραστάσεις όπερας, μπαλέτου και τζαζ.
LIFO NEWSROOM
Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι συμπρωταγωνιστές στο νέο «Ocean's Eleven»

Πολιτισμός / Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι συμπρωταγωνιστές στο prequel του «Ocean's Eleven»

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας αναλαμβάνει ο δημιουργός του «Twisters», Λι Άιζακ Τσουνγκ, που παίρνει τη θέση του Τζέι Ροουτς, ο οποίος είχε αρχικά επιλεγεί για τη θέση του σκηνοθέτη
LIFO NEWSROOM
 
 