Μπραντ Πιτ: Σε κεντρική πλατεία της Αθήνας για γυρίσματα σήμερα

Ο πασίγνωστος ηθοποιός του Χόλιγουντ, μαζί με την ομάδα παραγωγής, βρισκόταν χθες στη Χαλκίδα

The LiFO team
Ο Μπραντ Πιτ στα γυρίσματα του «The Raiders» / NDP Photo
Στο κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή (6/3) μέρος των γυρισμάτων της ταινίας «The Raiders», στην οποία πρωταγωνιστεί ο δημοφιλής ηθοποιός, Μπραντ Πιτ.

Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται, μαζί με την ομάδα παραγωγής, από χθες στην Αθήνα, όπου στην πλατεία Κοτζιά, κοντά στην Ομόνοια θα πραγματοποιηθεί μέρος των γυρισμάτων.

Συγκεκριμένα, στον τρίτο όροφο του υπόγειου πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά, θα γυριστεί μία σκηνή από την ταινία «The Raiders». Όπως έκανε γνωστό το Action24, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στη 01:00 το μεσημέρι.

Μπραντ Πιτ: Από τη Χαλκίδα στην Αθήνα για τα γυρίσματα της ταινίας

Αξίζει να επισημανθεί πως χθες, Πέμπτη, αναχώρησαν -στις 05:00 το απόγευμα- από τη Χαλκίδα 15 φορτηγά με τον απαραίτητο εξοπλισμό, και έφτασαν στην πρωτεύουσα γύρω στις 09:00 το βράδυ.

Όσον αφορά στα γυρίσματα στην Ύδρα, η πρόσβαση στον χώρο των γυρισμάτων είναι περιορισμένη, με τους δημοσιογράφους και τους επισκέπτες να παρατηρούν από κοντινό σημείο χωρίς να μπορούν να προσεγγίσουν περισσότερο.

Μετά την Ύδρα, η παραγωγή θα συνεχίσει τα γυρίσματα στη Νέα Μάκρη από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου, ολοκληρώνοντας τις απαιτητικές σκηνές της ταινίας.

THE LIFO TEAM
 
 