ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

LIVE!

Πολιτισμός

Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Η βραδιά που πήγε στα MTV VMAs με τον Μπραντ Πιτ και έφυγε με άλλον

Ο ηθοποιός έμεινε τελικά να μεταφέρει τη μητέρα της Άπλγκεϊτ και μια φίλη της στο σπίτι

The LiFO team
The LiFO team
ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΛΓΚΕΙΤ MTV VMAs Facebook Twitter
Η Κριστίνα Απλγκέιτ στα MTV VMAs με τον Μπραντ Πιτ το 1989 / Φωτ: Getty Images
0

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ θυμάται στα νέα της απομνημονεύματα ένα περιστατικό από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, όταν, ως έφηβη ακόμη, άφησε τον Μπραντ Πιτ στο τέλος μιας βραδιάς στα MTV Video Music Awards του 1989 για να φύγει με έναν ροκ τραγουδιστή.

Στο βιβλίο της You With the Sad Eyes, η 54χρονη σήμερα ηθοποιός περιγράφει ότι είχε καλέσει τον τότε 25χρονο Πιτ ως συνοδό της στην τελετή. Εκείνη την περίοδο, στα 17 της, γνώριζε ήδη μεγάλη δημοτικότητα χάρη στον ρόλο της ως Κέλι Μπάντι στη σειρά Married… With Children.

Όπως γράφει, οι δυο τους ήταν αρχικά φίλοι και περνούσαν συχνά χρόνο μαζί σε κοινή παρέα στο Λος Άντζελες. Ο Πιτ περνούσε από το σπίτι της για μπάρμπεκιου και συναντήσεις με φίλους, ανάμεσά τους και άλλοι νεαροί ηθοποιοί της εποχής.

Με τον καιρό, η σχέση τους άρχισε να αλλάζει και η Άπλγκεϊτ τον κάλεσε να τη συνοδεύσει στα βραβεία. Θυμάται ότι εκείνος στάθηκε ιδιαίτερα ευγενικός, προσφερόμενος ακόμη και να μεταφέρει τη μητέρα της και μια φίλη της στον χώρο της εκδήλωσης.

Ωστόσο, στο τέλος της βραδιάς η ηθοποιός έφυγε από την τελετή με τον Σεμπάστιαν Μπαχ, τότε τραγουδιστή του ροκ συγκροτήματος Skid Row, τον οποίο –όπως γράφει– παρακολουθούσε όλο το βράδυ. Την εποχή εκείνη ο Πιτ δεν είχε ακόμη εξελιχθεί στον διεθνή σταρ που έγινε αργότερα.

Ο ηθοποιός έμεινε τελικά να μεταφέρει τη μητέρα της Άπλγκεϊτ και μια φίλη της στο σπίτι. Σύμφωνα με την ίδια, στη διαδρομή παραλίγο να εμπλακεί σε καβγά σε βενζινάδικο, κάτι που τον έκανε ιδιαίτερα θυμωμένο μαζί της.

Το περιστατικό προκάλεσε απομάκρυνση μεταξύ των δύο για αρκετά χρόνια. Η Άπλγκεϊτ είχε επιβεβαιώσει ήδη από το 2015 ότι η ιστορία ήταν αληθινή, χωρίς τότε να αποκαλύψει την ταυτότητα του άνδρα με τον οποίο είχε φύγει από την εκδήλωση.

Στα απομνημονεύματά της σημειώνει ότι αργότερα οι δυο τους τα βρήκαν. «Συμφώνησε ότι ήμουν απλώς παιδί και ότι είχε έρθει η ώρα να συγχωρέσει το κορίτσι που τον άφησε για τον τραγουδιστή των Skid Row», γράφει.

Το βιβλίο της Άπλγκεϊτ περιλαμβάνει επίσης προσωπικές αναφορές στην παιδική της ηλικία και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε πριν και μετά τη φήμη, από τραυματικές σχέσεις μέχρι εμπειρίες κακοποίησης, τις οποίες, όπως λέει, προσπαθεί να επεξεργαστεί μέσα από τη συγγραφή.

Πολιτισμός

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Catherine Opie φέρνει την queer προσωπογραφία στο κέντρο της National Portrait Gallery

Πολιτισμός / Η Catherine Opie φέρνει την queer προσωπογραφία στο κέντρο της National Portrait Gallery

Η Catherine Opie παρουσιάζει την πρώτη μεγάλη έκθεσή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη National Portrait Gallery. Το To Be Seen συγκεντρώνει 30 χρόνια δουλειάς και επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ορατότητα και την εκπροσώπηση.
THE LIFO TEAM
Ο Harry Styles μιλά για τον θάνατο του Liam Payne: «Με έκανε να ξαναδώ τη ζωή μου»

Διεθνή / Ο Harry Styles μιλά για τον θάνατο του Liam Payne: «Με έκανε να ξαναδώ τη ζωή μου»

Ο Harry Styles δήλωσε ότι ο θάνατος του Liam Payne το 2024 τον ώθησε να επανεξετάσει τη ζωή του. Μιλώντας για το νέο του άλμπουμ, αναφέρθηκε στο πένθος, τη δημόσια έκθεση και τον τρόπο που τιμά τη μνήμη του πρώην συνεργάτη του.
THE LIFO TEAM
Να είναι γκέι»: Η Rosalía σχολιάζει με χιούμορ τι την ελκύει στους άντρες

Πολιτισμός / «Να είναι γκέι»: Η Rosalía σχολιάζει με χιούμορ τι την ελκύει στους άντρες

Η Rosalía απάντησε με χιούμορ ότι η ποιότητα που εκτιμά περισσότερο σε έναν άντρα είναι «να είναι γκέι», σε συνέντευξή της στο Spotify. Η ατάκα έγινε viral, ενώ η ίδια μίλησε και για την έλξη πέρα από τα στερεότυπα φύλου.
THE LIFO TEAM
BERLINALE TRICIA TUTTLE

Πολιτισμός / Berlinale: Η Tricia Tuttle παραμένει στη θέση της διευθύντριας του διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου

Η Tuttle παραμένει στη θέση της παρά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης από κάποιους σκηνοθέτες στην πρόσφατη τελετή απονομής, με το φεστιβάλ να διευκρινίζει ότι οι «συστάσεις» του εποπτικού συμβουλίου δεν συνιστούν υποχρέωση επιβολής νέου κώδικα δεοντολογίας
THE LIFO TEAM
Ο Félicien Rops επιστρέφει: Ερωτισμός, σκάνδαλο και συμβολισμός στη Ζυρίχη

Πολιτισμός / Ο Félicien Rops επιστρέφει: Ερωτισμός, σκάνδαλο και συμβολισμός στη Ζυρίχη

Το Kunsthaus Zurich παρουσιάζει από 6 Μαρτίου έως 31 Μαΐου τη μεγάλη έκθεση «Laboratory of Lust» αφιερωμένη στον Βέλγο συμβολιστή Félicien Rops. Με έργα που συνδυάζουν ερωτισμό, σάτιρα και σατανική αλληγορία, ο καλλιτέχνης της belle époque επανεξετάζεται σήμερα μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης συζήτησης για το βλέμμα, την εξουσία και την αναπαράσταση του σώματος.
THE LIFO TEAM
Πριν το Girl Power: Η Geri Halliwell ως Barbarella το 1994

Πολιτισμός / Πριν το Girl Power: Η άγνωστη φωτογράφιση της Geri Halliwell ως Barbarella το 1994

Δύο χρόνια πριν το “Wannabe” και το παγκόσμιο Girl Power, η Geri Halliwell φωτογραφιζόταν ως Barbarella σε ένα λονδρέζικο σπίτι. Η εικόνα του 1994, τραβηγμένη από τη Soulla Petrou, επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο, φωτίζοντας τη στιγμή πριν η ποπ περσόνα της Ginger Spice μετατραπεί σε παγκόσμιο brand.
THE LIFO TEAM
Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Η Charlotte de Witte ακύρωσε τις εμφανίσεις της στην Αυστραλία λόγω των ταξιδιωτικών διαταραχών που προκάλεσε η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τους διοργανωτές του Pitch Festival, δεκάδες καλλιτέχνες επηρεάστηκαν από αναδρομολογήσεις πτήσεων, ενώ δύο —μεταξύ τους και η de Witte— δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν.
THE LIFO TEAM
Από την Kelly Bundy στη σκλήρυνση κατά πλάκας: Η Christina Applegate γράφει για το σώμα που δεν της ανήκε ποτέ

Πολιτισμός / Από την Kelly Bundy στη σκλήρυνση κατά πλάκας: Η Christina Applegate γράφει για το σώμα που δεν της ανήκε ποτέ

Η Christina Applegate αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά της ότι ο ρόλος της ως Kelly Bundy στο «Married… with Children» επιδείνωσε την ανορεξία της. Η ηθοποιός περιγράφει την πίεση να παραμένει «size 0» και επανεξετάζει τη σεξουαλικοποίηση των 90s sitcoms μέσα από τη σημερινή οπτική.
THE LIFO TEAM
«Τα ντοκιμαντέρ χρειάζονται τώρα περισσότερο από ποτέ» — Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης απαντά στην εποχή της AI

Πολιτισμός / «Τα ντοκιμαντέρ χρειάζονται τώρα περισσότερο από ποτέ» — Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης απαντά στην εποχή της AI

Σε συνέντευξή του στο Variety, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Ορέστης Ανδρεαδάκης, μιλά για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στη σχέση μας με την αλήθεια.
THE LIFO TEAM
Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του: «Την αγαπώ όπως πριν»

Διεθνή / «Τον αγαπoύσα ως γιο, την αγαπώ ως κόρη»: Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του

Ο Robert De Niro δήλωσε δημόσια ότι στηρίζει πλήρως την τρανς κόρη του, Airyn De Niro, μετά τη συνέντευξή της στο Them όπου μίλησε για τη μετάβασή της και την επιρροή που είχαν στη ζωή της οι μαύρες γυναίκες. «Την αγαπώ όπως πριν», είπε ο ηθοποιός στο Variety.
THE LIFO TEAM
 
 