Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Η βραδιά που πήγε στα MTV VMAs με τον Μπραντ Πιτ και έφυγε με άλλον

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ θυμάται στα νέα της απομνημονεύματα ένα περιστατικό από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, όταν, ως έφηβη ακόμη, άφησε τον Μπραντ Πιτ στο τέλος μιας βραδιάς στα MTV Video Music Awards του 1989 για να φύγει με έναν ροκ τραγουδιστή.

Στο βιβλίο της You With the Sad Eyes, η 54χρονη σήμερα ηθοποιός περιγράφει ότι είχε καλέσει τον τότε 25χρονο Πιτ ως συνοδό της στην τελετή. Εκείνη την περίοδο, στα 17 της, γνώριζε ήδη μεγάλη δημοτικότητα χάρη στον ρόλο της ως Κέλι Μπάντι στη σειρά Married… With Children.

Όπως γράφει, οι δυο τους ήταν αρχικά φίλοι και περνούσαν συχνά χρόνο μαζί σε κοινή παρέα στο Λος Άντζελες. Ο Πιτ περνούσε από το σπίτι της για μπάρμπεκιου και συναντήσεις με φίλους, ανάμεσά τους και άλλοι νεαροί ηθοποιοί της εποχής.

Με τον καιρό, η σχέση τους άρχισε να αλλάζει και η Άπλγκεϊτ τον κάλεσε να τη συνοδεύσει στα βραβεία. Θυμάται ότι εκείνος στάθηκε ιδιαίτερα ευγενικός, προσφερόμενος ακόμη και να μεταφέρει τη μητέρα της και μια φίλη της στον χώρο της εκδήλωσης.

Ωστόσο, στο τέλος της βραδιάς η ηθοποιός έφυγε από την τελετή με τον Σεμπάστιαν Μπαχ, τότε τραγουδιστή του ροκ συγκροτήματος Skid Row, τον οποίο –όπως γράφει– παρακολουθούσε όλο το βράδυ. Την εποχή εκείνη ο Πιτ δεν είχε ακόμη εξελιχθεί στον διεθνή σταρ που έγινε αργότερα.

Ο ηθοποιός έμεινε τελικά να μεταφέρει τη μητέρα της Άπλγκεϊτ και μια φίλη της στο σπίτι. Σύμφωνα με την ίδια, στη διαδρομή παραλίγο να εμπλακεί σε καβγά σε βενζινάδικο, κάτι που τον έκανε ιδιαίτερα θυμωμένο μαζί της.

Το περιστατικό προκάλεσε απομάκρυνση μεταξύ των δύο για αρκετά χρόνια. Η Άπλγκεϊτ είχε επιβεβαιώσει ήδη από το 2015 ότι η ιστορία ήταν αληθινή, χωρίς τότε να αποκαλύψει την ταυτότητα του άνδρα με τον οποίο είχε φύγει από την εκδήλωση.

Στα απομνημονεύματά της σημειώνει ότι αργότερα οι δυο τους τα βρήκαν. «Συμφώνησε ότι ήμουν απλώς παιδί και ότι είχε έρθει η ώρα να συγχωρέσει το κορίτσι που τον άφησε για τον τραγουδιστή των Skid Row», γράφει.

Το βιβλίο της Άπλγκεϊτ περιλαμβάνει επίσης προσωπικές αναφορές στην παιδική της ηλικία και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε πριν και μετά τη φήμη, από τραυματικές σχέσεις μέχρι εμπειρίες κακοποίησης, τις οποίες, όπως λέει, προσπαθεί να επεξεργαστεί μέσα από τη συγγραφή.