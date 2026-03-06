Ιράν: Η στιγμή που 50 ισραηλινά μαχητικά χτυπούν το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ

Τι ανακοίνωσαν οι Αμυντικές Δυνάμεις και η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ - Βίντεο

Περίπου 50 ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επίθεση σε υπόγειο καταφύγιο που είχε κατασκευαστεί για τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, στο κέντρο της Τεχεράνης, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

Όπως αναφέρεται, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί και στόχος ήταν ένα καταφύγιο που βρίσκεται κάτω από το συγκρότημα όπου στεγάζεται η ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το καταφύγιο είχε κατασκευαστεί για τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

🎥 WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX — Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026

Ιράν: Το καταφύγιο χρησιμοποιούνταν από ανώτερους αξιωματούχους

Οι IDF ανέφεραν ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στα αρχικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ το περασμένο Σάββατο, πριν προλάβει να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο καταφύγιο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης με την ονομασία «Roaring Lion».

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το συγκρότημα συνέχισε να χρησιμοποιείται από ανώτερους αξιωματούχους του ιρανικού καθεστώτος, γεγονός που αποτέλεσε λόγο για το νέο πλήγμα.

Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού των IDF στην πλατφόρμα Telegram.

Ιράν: Κάτοικοι της Τεχεράνης περιγράφουν τους χθεσινούς βομβαρδισμούς

Οι κάτοικοι της Τεχεράνης περιγράφουν τη νύχτα της Τετάρτης ως τη «χειρότερη», από την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

«Το σπίτι έτρεμε για πέντε συνεχόμενα λεπτά. Χθες το βράδυ ήταν η χειρότερη νύχτα», λέει ένας 30χρονος Ιρανός, εξηγώντας πως δεν κατάφερε να κοιμηθεί λόγω των «συνεχόμενων εκρήξεων».

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν ενταθεί το τελευταίο 48ώρο, στο πλαίσιο της νέας φάσης της στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι επιθέσεις στοχεύουν τόσο στρατιωτικές υποδομές όσο και την ηγεσία της Τεχεράνης, με στόχο την πλήρη αποδυνάμωση των δυνάμεων της χώρας.

Την ίδια ώρα, η πρόσβαση στο διαδίκτυο παραμένει περιορισμένη, δυσχεραίνοντας την επικοινωνία με τους πολίτες, αλλά όσοι κατάφεραν να συνδεθούν περιγράφουν σκηνές πανικού και τρόμου. «Ξύπνησα με τον ήχο εκρήξεων στις 5 το πρωί και δεν κατάφερα να κοιμηθώ έκτοτε», λέει μια γυναίκα στην πρωτεύουσα, ενώ μια άλλη σημειώνει ότι οι κρότοι ήταν τόσο δυνατοί που «όλα τα παράθυρα έτρεμαν και ακουγόταν σαν να βρυχάται ένας δράκος». Παράλληλα, το Ιράν απάντησε με εκτοξεύσεις πυραύλων προς το Τελ Αβίβ, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε πλήγματα κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Στο εσωτερικό του Ιράν, η ηγεσία συγκεντρώνεται για να αποφασίσει τη διαδικασία αντικατάστασης του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι η επιλογή θα είναι εσωτερικό ζήτημα, παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ για άμεση συμμετοχή στην επιλογή του νέου ηγέτη.

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν μια κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να προειδοποιούν ότι η ισχύς πυρός πάνω στο Ιράν θα «ενταθεί δραματικά», ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις στοχευμένες επιδρομές σε στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους, αφήνοντας τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων σε κατάσταση συνεχούς τρόμου.

Με πληροφορίες από Sky News