Εξάρχεια: Το σενάριο για τον θάνατο του 15χρονου μαθητή από τη Γαλλία

Σε νεκροψία - νεκροτομή θα υποβληθεί η σορός του 15χρονου μαθητή από τη Γαλλία, που έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης (5/3) από πτώση από τρίτο όροφο ξενοδοχείου στα Εξάρχεια.

Ο 15χρονος έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου του ξενοδοχείου στην οδό Σολωμού, στο κέντρο της Αθήνας, με τις έρευνες των αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, επικαλούμενη τόσο μαρτυρίες από τους συμμαθητές τους 15χρονου που έπαιζαν μαζί του πριν τον θάνατό του όσο και πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό του δυστυχήματος. Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε έρευνες στο δωμάτιο του ανηλίκου, που βρισκόταν στη χώρα στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομης, χωρίς να έχει εντοπίσει κάποια ύποπτη ουσία.

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας - νεκροτομής αναμένεται να δώσουν, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πληροφορίες, περισσότερες απαντήσεις σχετικά με τον θάνατο του 15χρονου μαθητή στο κέντρο της Αθήνας.

Εξάρχεια: Το χρονικό του δυστυχήματος με τον θάνατο του 15χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 της Πέμπτης, όταν ο 15χρονος μαθητής με καταγωγή από τη Γαλλία, που βρισκόταν στην Αθήνα για σχολική εκδρομή με τους συμμαθητές του, έπεσε από το μπαλκόνι ξενοδοχείου επί της οδού Σολωμού, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις από μαθητές, εκπαιδευτικούς και υπαλλήλους του ξενοδοχείου προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να απαντηθεί, πώς ο μαθητής έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Οι αρχές αφήνουν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, από το να αυτοκτόνησε έως και το να ήπιε αλκοόλ και να μέθυσε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ