Πώς το Marty Supreme έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της A24

Ο Timothee Chalamet μεταφέρει την προωθητική εκστρατεία του Marty Supreme στην Ασία, καθώς η ταινία της A24 έχει φτάσει τα 172,8 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και πλησιάζει το ορόσημο των 200 εκατομμυρίων.

Το φιλμ, που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1950 και ακολουθεί έναν φιλόδοξο παίκτη πινγκ πονγκ, ανοίγει στην Ιαπωνία στις 13 Μαρτίου και στην Κίνα στις 20 Μαρτίου, δύο μεγάλες αγορές που δεν έχουν ακόμη συνυπολογιστεί στο συνολικό εισπρακτικό αποτέλεσμα. Στις ΗΠΑ έχει συγκεντρώσει 95,3 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ισχυρές επιδόσεις καταγράφει σε Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Γαλλία.

Η ταινία αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην ιστορία της A24 τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και διεθνώς, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη κυκλοφορία του στούντιο. Σε αρκετές ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές έχει σημειώσει ρεκόρ για εταιρεία ανεξάρτητης παραγωγής.

Καθοριστικό ρόλο έχει παίξει η ασυνήθιστη καμπάνια προώθησης που βασίστηκε στη δημόσια εικόνα του Chalamet, στη δυναμική των κοινωνικών δικτύων και στη σύνδεση με τη streetwear κουλτούρα. Από θεματικά αναδυόμενα καταστήματα μέχρι συνεργασίες μόδας και εντυπωσιακές εμφανίσεις, η εκστρατεία στόχευσε σε νεότερο κοινό που παραδοσιακά θεωρείται δύσκολο για πρωτότυπες, μη εμπορικές παραγωγές.

Η επιτυχία του Marty Supreme έρχεται σε μια περίοδο όπου η κινηματογραφική αγορά κυριαρχείται από σειρές ταινιών και επανεκκινήσεις. Το γεγονός ότι ένα αυτόνομο, μη βασισμένο σε ήδη γνωστό υλικό έργο πλησιάζει τα 200 εκατομμύρια δολάρια αμφισβητεί την αντίληψη ότι μόνο τα μεγάλα franchise μπορούν να προσελκύσουν το νεανικό κοινό.

Με τις πρεμιέρες σε Ιαπωνία και Κίνα να ακολουθούν, το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η ταινία θα ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια, αλλά πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει για μια ανεξάρτητη παραγωγή που ξεκίνησε χωρίς το στήριγμα μιας κινηματογραφικής σειράς.