Λιάγκας κατά Λαζόπουλου: «Οι άνθρωποι που έχουν μάθει να βγάζουν πολλά λεφτά καταλαβαίνουν μόνο με αγωγή»

Η κόντρα ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον Λάκη Λαζόπουλο όπως όλα δείχνουν κλιμακώνεται, μετά τις νέες δηλώσεις του παρουσιαστή του ΑΝΤ1.

Με αφορμή την αποστολή εξώδικου στον Λαζόπουλο από τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο Γιώργος Λιάγκας υποστήριξε ότι συνήθως δεν τον ενοχλεί η σάτιρα ή η κριτική, αλλά αυτή τη φορά θεωρεί ότι ξεπεράστηκε μια «κόκκινη γραμμή».

Μάλιστα στη δική του περίπτωση όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο Λάκης Λαζόπουλος συνέχισε να τον γελοιοποιεί, με αποτέλεσμα να απαντά ότι πλέον έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να κινηθεί νομικά με αγωγή.

Αφορμή για τη ένταση ήταν τα νέα σχόλια του Λάκη Λαζόπουλου στο τελευταίο «Αλ Τσαντίρι», όπου αναφέρθηκε σε βίντεο που δείχνει τον Γιώργο Λιάγκα να γελάει ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκούπιζε τη μύτη του με χαρτομάντηλο και δεν ήξερε πού να το πετάξει, και στη συνέχεια σχολίασε με ειρωνεία τις δηλώσεις του για τον Άδωνι Γεωργιάδη και τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας.

Λιάγκας για Λαζόπουλο: «Tου είπα ότι του απαγορεύω να με παίζει»

«Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ για τον Λαζόπουλο το τελευταίο διάστημα. Και δεν θα μίλαγα αν δεν ήταν αυτό το θέμα. Εμένα δεν με ενοχλεί η κριτική. Να κάνει κριτική, να κάνει και σάτιρα. Και επειδή κι άλλες φορές έχουν πει κι άλλα άτομα από την τηλεόραση προκλητικά πράγματα για εμένα, θεωρώ ότι κάνουμε την ίδια δουλειά και δεν θα πήγαινα να κάνω μήνυση σε κανέναν», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Είναι η πρώτη φορά που κινήθηκα νομικά διότι είναι αυτό που είπε και ο Άδωνις, ότι υπάρχουν παιδιά, που είναι πια μεγάλα τα παιδιά και ακούνε πράγματα για τον πατέρα τους. Δε λέω για μένα, γενικά. Αυτός που θίγεται έχει να δώσει κι ένα λόγο στο παιδί του, στη γυναίκα του, στη μάνα του, στον πατέρα του που μπορεί να είναι ετοιμοθάνατος και να λέει “γιατί λένε αυτά για το παιδί μου;”. Υπάρχει και αυτό», συνέχισε.

«Εγώ λοιπόν αναγκάστηκα να του στείλω εξώδικο και έτσι όπως το παρουσίασε, το γελοιοποίησε. Ακόμα και το νομικό έγγραφο το γελοιοποίησε. Παρότι το παραβίασε γιατί του είπα ότι του απαγορεύω να με παίζει. Πιο έντονη κριτική στον Μητσοτάκη από μένα δεν νομίζω να έχει κάνει άλλος άνθρωπος στην τηλεόραση. Σας είπα ότι κάποια στιγμή κινδύνευσε και η θέση μου. Και ο άνθρωπος αυτός βγαίνει και λέει ότι εγώ κάνω έμμισθες υπηρεσίες. Ας βγει να το αποδείξει. Όλα αυτά είναι μηνύσιμα και με αγωγές» συμπλήρωσε.

«Δεν έχω κινηθεί ακόμα. Όταν υπερβεί την κόκκινη γραμμή, θα κινηθώ νομικά. Και όχι με μήνυση γιατί δεν καταλαβαίνει με μήνυση. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μάθει στο χρήμα, μόνο με χρήμα καταλαβαίνουν. Εγώ είμαι ξεκάθαρος. Τι με ενδιαφέρει εμένα να πάει 5 μήνες φυλακή που δεν θα είναι εκτιτέα η ποινή. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μάθει να βγάζουν πολλά λεφτά, καταλαβαίνουν μόνο με αγωγή, δεν καταλαβαίνουν με μήνυση. Όταν έρθει η ώρα. Έχω δώσει το εξώδικο, δεν το άκουσε, άρα έχω πια κάθε νόμιμο δικαίωμα να προβώ σε αγωγή», κατέληξε.