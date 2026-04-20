Ποιος έφτιαξε τη σκοτεινή φήμη του Alfred Hitchcock; Ενα νέο βιβλίο ξανανοίγει τη διαμάχη

Η κυκλοφορία του A Century of Hitchcock: The Man, the Myths, the Legacy στις 9 Ιουνίου ξαναφέρνει στο προσκήνιο μία από τις πιο φορτισμένες συζητήσεις στην ιστορία του σινεμά: πώς χτίστηκε η σκοτεινή δημόσια εικόνα του Alfred Hitchcock και πόσο από αυτήν ανήκει στα γεγονότα, στις μαρτυρίες και στις βιογραφίες που ακολούθησαν

φωτογραφία: Philippe Halsman
Ο Alfred Hitchcock επιστρέφει αυτή τη φορά όχι μέσα από μια νέα αποκατάσταση του έργου του, αλλά μέσα από τη διαμάχη για τη φήμη του. Στις 9 Ιουνίου κυκλοφορεί από το University Press of Kentucky το βιβλίο A Century of Hitchcock: The Man, the Myths, the Legacy του Tony Lee Moral, που ξαναφέρνει στο προσκήνιο τον δημιουργό, τους μύθους γύρω από το όνομά του και τον τρόπο με τον οποίο γράφτηκε η υστεροφημία του.

Το έναυσμα έδωσε άρθρο του ίδιου του Moral στον Guardian, όπου υποστηρίζει ότι η σκοτεινή δημόσια εικόνα του Hitchcock εδραιώθηκε μέσα από μαρτυρίες, προσωπικές εντάσεις και ερμηνείες που, με τα χρόνια, άρχισαν να διαβάζονται ως ενιαία αλήθεια. Στο επίκεντρο της κριτικής του βρίσκεται ο Donald Spoto, ο βιογράφος που, κατά τον ίδιο, συνέβαλε όσο λίγοι στη διαμόρφωση της πιο ζοφερής εκδοχής του σκηνοθέτη.

Το ζήτημα, όμως, δεν αφορά μόνο τους μελετητές του σινεμά. Αγγίζει άμεσα τη σχέση του Hitchcock με την Tippi Hedren, την πρωταγωνίστρια των ταινιών The Birds και Marnie, η οποία το 2016 κατηγόρησε δημόσια τον σκηνοθέτη για σεξουαλική παρενόχληση, ανεπιθύμητες κινήσεις και χειριστική συμπεριφορά. Τότε, μιλώντας με αφορμή τα απομνημονεύματά της, είχε εξηγήσει ότι αποφάσισε να μιλήσει επειδή τέτοιες συμπεριφορές δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά μια εμπειρία που επαναλαμβάνεται για αμέτρητες γυναίκες

φωτογραφία: Getty images

Ακριβώς αυτή η βαρύτητα είναι που κάνει το νέο βιβλίο κάτι περισσότερο από μια απλή βιογραφική διόρθωση. Ο Moral δεν λέει ότι όλα όσα έχουν γραφτεί είναι ψευδή, ούτε επιχειρεί μια εύκολη αποκατάσταση. Υποστηρίζει, όμως, ότι η υπόθεση Hitchcock έγινε με τα χρόνια πιο απλοποιημένη και πιο απόλυτη απ’ όσο αντέχει το ίδιο το ζήτημα.

Με άλλα λόγια, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι έκανε ο ίδιος ο Hitchcock, αλλά και ποιοι, πότε και με ποιον τρόπο έδωσαν οριστική μορφή στη σκοτεινή φήμη του.

Εδώ βρίσκεται και το πραγματικό ενδιαφέρον του βιβλίου. Οχι μόνο στο αν ξανακοιτά έναν μεγάλο δημιουργό, αλλά στο ότι ξανανοίγει το πιο δύσκολο ερώτημα γύρω από αυτόν: πώς γεννιέται τελικά μια δημόσια φήμη και ποια εκδοχή της μένει στην ιστορία.

φωτογραφία: Getty images

Στην περίπτωση του Hitchcock, αυτή η συζήτηση παραμένει ανοιχτή. Και ίσως γι’ αυτό επιστρέφει ξανά και ξανά, όχι μόνο ως σινεμά, αλλά και ως αμφιβολία.

Με στοιχεία από Guardian, University Press of Kentucky και Variety.

Η ταινία της ζωής μου / Η ταινία της ζωής μου: Ο Θάνος Σαμαράς για το «Vertigo»

Διαθέτοντας ένα τεράστιο αρχείο από αγαπημένες ταινίες, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης δυσκολεύτηκε πολύ να καταλήξει στη μία εκείνη που θεωρεί καθοριστική για την πορεία του. Νίκησε το μεγαλείο του Άλφρεντ Χίτσκοκ (έστω και ως double feature με το «Μάτια χωρίς πρόσωπο» του Ζορζ Φρανζί!).
Τι βραβεύει σήμερα ένα μουσείο; Οι πέντε φιναλίστ για το Museum of the Year στη Βρετανία

Πολιτισμός / Τι βραβεύει σήμερα ένα μουσείο; Οι πέντε φιναλίστ για το Museum of the Year στη Βρετανία

Το Art Fund ανακοίνωσε τους πέντε φιναλίστ για το Museum of the Year 2026: τη National Gallery, το V&A East Storehouse, το Norwich Castle Museum & Art Gallery, το The Box στο Πλίμουθ και το Fitzwilliam Museum στο Κέιμπριτζ. Ο νικητής του βραβείου των 120.000 λιρών θα ανακοινωθεί στις 25 Ιουνίου στο Λονδίνο.
Η γαλλική ταινία που ξαναφέρνει στο κέντρο το πιο άβολο πρόσωπο της Κατοχής

Πολιτισμός / Η γαλλική ταινία που ξαναφέρνει στο κέντρο το πιο άβολο πρόσωπο της Κατοχής

Το Les Rayons et les Ombres του Ξαβιέ Τζιανολί, με τον Ζαν Ντιζαρντέν στον ρόλο του συνεργάτη των ναζί Ζαν Λυσαίρ, έχει γίνει ένα από τα πιο συζητημένα γαλλικά φιλμ της χρονιάς. Μαζί με την εμπορική επιτυχία του, άνοιξε ξανά τη διαμάχη για το πώς ο κινηματογράφος δείχνει έναν συνεργάτη: ως ιστορικό τέρας ή ως άνθρωπο που βυθίζεται στην ενοχή.
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ ξέρει ότι ο πλούτος είναι η πιο επικίνδυνη φαντασίωση

Πολιτισμός / Η Ιζαμπέλ Ιπέρ ξέρει ότι ο πλούτος είναι η πιο επικίνδυνη φαντασίωση

Με αφορμή τη νέα της ταινία «Η πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου», και ενώ ολοκληρώνει στη Μαδρίτη τις παραστάσεις της «Βερενίκης», η Ιζαμπέλ Ιπέρ μιλά για τον πλούτο, την εξουσία, την ελευθερία και το δικαίωμα μιας ηθοποιού να μη χαρίζεται ποτέ ολόκληρη.
Η Πενέλοπε Κρουζ δεν έχει πάψει να φοβάται. Ούτε να μιλά

Πολιτισμός / Η Πενέλοπε Κρουζ δεν έχει πάψει να φοβάται. Ούτε να μιλά

Σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχει δώσει εδώ και καιρό, η Πενέλοπε Κρουζ μιλά για το τίμημα του να παίρνει θέση δημόσια, για τη σιωπή του Χόλιγουντ μπροστά στον πόνο των παιδιών και των αμάχων, για τον φόβο που νιώθει ακόμη στα γυρίσματα, αλλά και για το πολύ προσωπικό ντοκιμαντέρ για τις γυναίκες που ετοιμάζει εδώ και τριά χρόνια.
Η Σαρλίζ Θερόν απαντά στον Τιμοτέ Σαλαμέ: «Σε 10 χρόνια η AI θα μπορεί να κάνει τη δουλειά σου»

Πολιτισμός / Η Σαρλίζ Θερόν απαντά στον Τιμοτέ Σαλαμέ: «Σε 10 χρόνια η AI θα μπορεί να κάνει τη δουλειά σου»

Σε συνέντευξή της στους New York Times η Σαρλίζ Θερόν χαρακτήρισε «πολύ απερίσκεπτο» το σχόλιο του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη ίσως μπορέσει κάποτε να αντικαταστήσει έναν ηθοποιό αλλά όχι έναν άνθρωπο που χορεύει ζωντανά πάνω στη σκηνή.
Andrew Lloyd Webber: «Είχα πει σε όλους ότι έκοψα το ποτό κι έπινα κρυφά. Μέχρι που ζήτησα βοήθεια»

Τι διαβάζουμε σήμερα / Andrew Lloyd Webber: «Είχα πει σε όλους ότι έκοψα το ποτό κι έπινα κρυφά. Μέχρι που ζήτησα βοήθεια»

Με μια κοφτή και εξομολογητική συνέντευξή του στους Times του Λονδίνου σήμερα, ο ζωντανός θρύλος του μουσικού θεάτρου, που ζει ξανά μιαν έκρηξη δημιουργικότητας, αποκαλύπτει τον όχι και τόσο μυστικό του εθισμό με το ποτό.
Πολιτισμός / Τα εμβληματικά πέτρινα πουλιά της Ζιμπάμπουε επέστρεψαν όλα στην πατρίδα τους

Έπειτα από 137 χρόνια εκτός συνόρων, το εμβληματικό «Πτηνό της Ζιμπάμπουε» επέστρεψε στη χώρα, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή επαναπατρισμού και κλείνοντας έναν κύκλο αποικιοκρατικής λεηλασίας που σημάδεψε την εθνική της ταυτότητα
Τι αλλάζει όταν μια φωτογραφία για τη μητρότητα αφήνει τη μητέρα να μιλήσει;

Πολιτισμός / Τι αλλάζει όταν μια φωτογραφία για τη μητρότητα αφήνει τη μητέρα να μιλήσει;

Στο New Genesis, το νέο φωτογραφικό βιβλίο του Αμπντουλαμίντ Κίρχερ που κυκλοφορεί από τη Loose Joints, η νεαρή μητέρα Σιέρα Κις δεν μένει απλώς μπροστά στον φακό, αλλά μπαίνει μέσα στο ίδιο το έργο με τη δική της φωνή. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ένα σκληρό πορτρέτο για την αστεγία, την εξάρτηση και την κακοποίηση στο, αλλά και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα photobooks της άνοιξης γύρω από το ποιος έχει τελικά το δικαίωμα να αφηγηθεί μια ζωή.
Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ να βλέπουμε γυναίκες να πεθαίνουν;

Πολιτισμός / Μαρίνα Αμπράμοβιτς: πόσες φορές πρέπει να πεθάνει μια γυναίκα για να γίνει μύθος;

Στο Seven Deaths, τη νέα της εγκατάσταση στην Κοπεγχάγη, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς επιστρέφει στη Μαρία Κάλλας και σε επτά διάσημους θανάτους της όπερας. Μόνο που πίσω από την οπερατική μεγαλοπρέπεια κρύβεται ένα πιο άβολο ερώτημα: γιατί μας συγκινεί ακόμη τόσο πολύ η γυναικεία συντριβή;
Γιατί ο Σάι Τουόμπλι μοιάζει σε άλλους με ιδιοφυΐα και σε άλλους με μουτζούρα;

Πολιτισμός / Γιατί ο Σάι Τουόμπλι μοιάζει σε άλλους με ιδιοφυΐα και σε άλλους με μουτζούρα;

Η νέα έκθεση The Gift of Drawing: Cy Twombly στο Menil Drawing Institute του Χιούστον, που παρουσιάζεται έως τις 9 Αυγούστου, βασίζεται σε μια μεγάλη δωρεά 121 έργων από το Cy Twombly Foundation και δείχνει 27 από αυτά, πολλά για πρώτη φορά.
Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στο σινεμά, αλλά όχι ακριβώς ολόκληρος

Πολιτισμός / Επιστρέφει ο Μάικλ Τζάκσον στο σινεμά, αλλά ποιος Μάικλ επιστρέφει;

Η βιογραφική ταινία του Αντουάν Φουκουά για τον Μάικλ Τζάκσον, βγαίνει στους κινηματογράφους στις 24 Απριλίου ύστερα από πρεμιέρα στο Βερολίνο και μεγάλη προωθητική καμπάνια. Μαζί με το εμπορικό ενδιαφέρον, δυναμώνει και η συζήτηση για το αν πρόκειται για ένα πλήρες πορτρέτο του σταρ ή για μια προσεκτικά ελεγχόμενη εκδοχή της ζωής του.
Μετά το Baby Reindeer, ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το σκοτεινό Half Man

Πολιτισμός / Μετά το Baby Reindeer, ο Ρίτσαρντ Γκαντ βουτά πιο βαθιά στο σκοτάδι με το Half Man

Η νέα σειρά του δημιουργού του Baby Reindeer κάνει πρεμιέρα στις 23 Απριλίου στο HBO και στις 24 Απριλίου στο BBC iPlayer, με τον ίδιο και τον Τζέιμι Μπελ σε μια ιστορία αδελφικότητας, βίας και σεξουαλικής σύγχυσης.
